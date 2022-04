Efterretningstjeneste advarer mod politisk motiverede hackerangreb

Rekord mange hackere har kastet sig ind i Ruslands invasion af Ukraine. De mange hackere forsøger at ødelægge russiske it-systemer, og det får den danske efterretningstjeneste til at komme med en advarsel.

Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at truslen fra de mange såkaldte hacktivister kan være en trussel mod danske virksomheder.

Det skriver Børsen.

“Krigen i Ukraine har forårsaget en fremkomst af ikkestatslige grupper, som fokuserer på Rusland, Belarus og Ukraine. Langt den største del af cyberaktivismen ind i Rusland ser ud til at været rettet mod russiske myndigheder og virksomheder,” siger fungerende chef for CFCS Mark Fiedel i et interview med Børsen.

Danske Ecco er allerede kommet i vælten fordi virksomheden som en af de sidste virksomheder ikke har valgt at stoppe sine aktiviteter i landet. Det skriver Computerworld.

Det har fået den kendte hacktivist gruppe Anonymous til at udpege netop Ecco som et mål for gruppens angreb.

Mark Fiedel anbefaler derfor alle danske virksomheder at gennemgå deres digitale infrastruktur. Virksomheder med en forbindelse til Rusland eller Ukraine har nemlig en forhøjet risiko for at blive ramt, lyder vurderingen fra Mark Fiedel ifølge Computerworld.