Bruger vi stadig dårlige kodeord? Åbenbart

Årtier efter, at internettet blev opfundet og langt inde i online-revolutionen, skulle man tro, at vi endelig havde fået styr på at lave sikre kodeord, men nej...

Ifølge NordPass er det ikke tilfældet. På deres liste over mest almindelige adgangskoder i 2020 er der rigtig mange, vi har set tidligere år.

Onlinesikkerhed er afgørende, fordi vi udveksler flere og flere oplysninger og transaktioner på nettet. Selvom mange sider beder brugerne om at vælge stærke adgangskoder ved hjælp af bestemte slags tegn i en bestemt længde, ser det ud til, at mange stadig insisterer på at bruge noget almindeligt og simpelt.

Dette gør brugere sårbare overfor hackere, selv de dårligste. Og det kan gøre netbank, sociale medier og andre følsomme steder usikre.

Nordpass har analyseret i alt 275.699.516 adgangskoder. Konklusionen er, at mange stadig bruger kodeord, der er simple og nemme at huske - men som til gengæld også er guf for hackere, i stedet for at bruge sikre adgangskoder, der er svære at bryde.

Top 10: De mest brugte adgangskoder (og hvor længe det tager at bryde dem)

123456 (Under et sekund) 123456789 (Under et sekund picture1 (Tre timer) password (Under et sekund) 12345678 (Under et sekund) 111111 (Under et sekund) 123123 (Under et sekund) 12345 (Under et sekund) 1234567890 (Under et sekund) senha (10 sekunder)

En password manager giver dig sikre adgangskoder uden besvær

En password manager er en oplagt løsning, hvis du vil have sikre adgangskoder uden besvær med at skulle huske dem alle.

Du kan bruge en password manager til at gerere et kodeord, der opfylder alle krav til sikkerhed, og så gemme det sikkert i programmet. Når du så skal logge ind, udfylder password manageren brugernavn og adgangskoden automatisk.

Hvorfor er det smart? Fordi det udgør en stor sikkerhedsrisiko at bruge svage adgangskoder og kodeord, du har brugt andre steder. En sikker adgangskode består af en masse tilfældige tegn - som kun bruges et sted. F.eks: ^kkQR<znK9zyGY



Det er selvfølgelig helt umuligt at huske, og det er det password manageren gør; på både computer og mobil.