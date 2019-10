De bedste antivirus programmer i 2019

Lad os bare være ærlige... vi er i dag ikke tættere på at udrydde cyberkriminelle og hackere, der udnytter internettet, end vi var for ti år siden. Tværtimod, online kriminalitet vokser mere og mere for hvert år. Så der er ingen tvivl om, at det er vigtitere end nogensinde at sikre sig, at computeren og de mobile enheder er beskyttet bedst muligt. Du kender måske navne som Norton, McAfee og Trend Micro - men er de virkelig de bedste til dine behov?

Vi har testet og gennemgået de største navne inden for antivirus tjenesterne - både de dyre, der dækker alt, og de lidt mere simple, gratis versioner. Så du kan være sikker på, at du kan stole på vores anbefalinger. Vores eksperter har testet over 80 antivirus og internet sikkerhedsprogrammer frem til juli 2019, så du får den nyeste viden om, hvilke løsninger du skal bruge for at sikre dine enheder.

Folk, der laver malware og computervira, finder hele tiden på nye metoder til at skaffe sig adgang til din pc eller andre enheder, der er forbundet med internettet (det gælder også din mobil eller tablet). Heldigvis arbejder virksomheder, der står for online sikkerhed, konstant for at opdatere deres sikkerhedssoftware, så du er beskyttet imod phishing, ransomware og alle de andre typer af vira og malware.

Lige nu er det i vores øjne Bitdefender Antivirus Plus, der er en bedste antivirus på markedet. Tjenesten giver vandtæt sikkerhed kombineret med en masse fremragende sikkerhedsfunktioner, og så er det hele supernemt at bruge. Bedst af alt - du får virkelig meget for pengene. Du kan læse mere om, hvad du får herunder, hvor du også finder analyser af Norton AntiVirus og Webroot SecureAnywhere, der sammen med Bitdefender Antivirus Plus udgør vores top tre over de bedste antivirus programmer.

Hvis du gerne vil have den bedste all-round beskyttelse imod online truslerne, så er det en god ide at investere i det bedste program - og vi har også fundet frem til de bedste løsninger for virksomheder, hvis du gerne vil beskytte computerne i din forretning. Det betyder ikke nødvendigvis, at du er nødt til at bruge en formue, for du får også de bedste priser i vores antivirus guide. Vi har endda også samlet nogle bud på de bedste gratis antivirus løsninger lige nu.

De bedste antivirus programmer i 2019

Bitdefender Antivirus Plus giver den bedste og mest pålidelige beskyttelse hele vejen rundt og har modtaget adskillige priser

Stærk og pålidelig beskyttelse

Operativsystem: Windows | Antal beskyttede enheder: 1 | Særlige funktioner: Beskyttelse mod ransomware og oprydning efter angreb, værktøj til sikring af privatliv, VPN, Safepay betalingsløsning

Præcist

Password manager

Billigt abonnement

Kan være ressourcekrævende

Få 50-60% rabat på Bitdefender Antivirus Plus 2020

TechRadars #1 på listen over de bedste antivirustjenester er pakket med virusbeskyttelse og er ikke ret meget dyrere end gratis antivirus programmer.

Note: I vores Bitdefender Antivirus Plus anmeldelse, har vi testet 2019-versionen. Den er siden blevet opdateret og har i juli i år skiftet navn til 2020.

Hvis man ser på et bredt udvalg af anmeldelser af de bedste antivirus programmer på markedet, så lander Bitdefenders mest omfattende sikkerhedsløsninger altid øverst på listen.

Programmet er meget pålideligt, når det gælder om at opdage virusangreb. Man får web-filtrering, som blokerer adgang til inficeredes hjemmesider, en sikker browser, der beskytter din online bank eller shopping, og der er en password manager, som automatisk udfylder kreditkort oplysninger, når du handler på nettet. Tjenesten scorer også højt for sit anti-phishing modul, som advarer dig imod mistænkelige links i dine online søgeresultater og blokerer adgangen til farlige hjemmesider.

Der er er også flere lag af ransomware beskyttelse, med en funktion der hele bliver klogere på, hvordan ransomware angreb fungerer for bedre at kunne beskytte dig. Tjenesten kan også scanne dine forbundne enheder via Bitdefender Central mobilappen.

Der er nogle ting ved programmet, der trækker lidt ned. Programmet bruger flere systemressourcer end gennemsnittet, og det kan virke forstyrrende med andre programmer. Men Bitdefender Antivirus Plus er stadig et godt program, der har en høj hit-rate, når det gælder om at spore virusangreb. Du får et velfungerende program med masser af bonusfunktioner, så du virkelig får noget for pengene.

Bitdefender Internet Security bygger på Antivirus Plus og giver dig beskyttelse på tre enheder og du får anti-spam, firewall, og forældre får gode råd om online sikkerhed. Du kan også bruge programmet til at kryptere dine filer.

For et par kroner ekstra kan du købe Bitdefender Total Security udgaven. Her får du det samme som ovenstående og den dækker op til fem enheder: PC, Mac, Android eller iOS.

Få Bitdefender Antivirus Plus med op til 60% rabat!

Lige nu kan du få op til 60% rabat på #1 på vores liste over antivirus programmer. Det er en særlig aftale for Techradars læsere. Dermed bliver det endnu billigere at få fantastisk antivirus beskyttelse på dine enheder. Se den nøjagtige pris for aftalen i Danmark ved at klikke på linket, vælge den ønskede version af Bitdefender og så klik for at se prisen i danske kroner. Bitdefender med Techradar rabat

Norton AntiVirus Plus beskytter din PC uden at kræve for mange ressourcer

Beskyttelse, der ikke gør dit system langsommere

Operativsystem: Windows | Antal beskyttede enheder: 1 | Særlige funktioner: Avanceret beskyttelse af privatliv og af finansielle transaktioner.

Blokerer selv den nyeste malware

Bruger få systemressourcer

Fungerer ikke altid pålideligt som browser udvidelser

Norton AntiVirus Plus er et af de bedste programmer, når du skal på malware jagt, og appen kan helt selv finde ud af at beskytte din PC.

Appen blev introduceret i april 2019 og er en direkte afløser af det gamle Norton AntiVirus Basic. Overgangen fra "Basic" til "Plus" lyder flot, men forbrugeren får kun nogle enkelte ekstra funktioner med - læse mere længere nede i artiklen.

Norten giver dig en masse muligheder og indstillinger, du kan lege med, hvis du har brug for det. Du får også en smart URL-blokering, der sørger for, at du ikke hopper ind på skadelige hjemmesider. Hvis det glipper, så sørger sørger en såkaldt reputation service for at holde øje med omdømmet på de filer du downloader. Tjenesten udvikler sig hele tiden og genkender straks suspekte downloads. Og hvis en virus alligevel finder vej til din computer, så sørger en intelligent overvågning af filers opførsel og en opdateret virusdatabase for øjeblikkeligt at sætte farlige filer i karantæne.

Hvis du kan lide selv at styre tingene, så kan du nemt sætte scanninger i gang. Her kan du vælge at lave dine egne tilpassede scanninger, som du kan gemme, så du let kan køre de samme scanninger igen og igen. Du kan endda køre scanninger efter skema, men kun hvis du ikke selv arbejder på computeren og kun, når den er tilsluttet strøm.

Så hvad får du med Plus versionen, som du ikke fik med Basic? Ikke ret meget ekstra: Du får 2GB cloud backup og en password manager. Password manageren er god at have, men ikke på niveau med nogle af de bedste som for eksempel Dashlane .

Der kan være problemer med nogle browser udvidelser. Vi oplevede for eksempel, at Chrome versionen nogle gange hold op med at fungere uden nogen synlig grund. Vi har set flere anmeldere, der har haft lignende problemer, så det lader til at være en vedvarende udfordring.

Når det er sagt, så leverer Norton AntiVirus Plus på de vigtige områder: Det er nemt at bruge, har masser af indstillingsmuligheder til eksperterne, får topkarakter i testlaboratorier og er lavet, så det trækker mindst muligt på ressourcerne og påvirker din computer mindst muligt.

Pris:

Webroot SecureAnywhere AntiVirus kræver ekstremt få ressourcer af din PC, men er kompromisløs, når det gælder din sikkerhed.

Det vildeste letvægtsprogram af dem alle

Operativsystem: Windows og Mac | Antal beskyttede enheder: 1 | Særlige funktioner: Konstant sikkerhed, beskyttelse af din identitet, anti-phishing i realtid, overvågning af firewall

Ekstremt lille og let

Lynghurtigt

Er ikke testet i toplaboratorier

Næsten alle antivirus programmer på markedet påstår, at de er letvægtsprogrammer, der ikke trækker for meget på systemressourcerne. Men Webroot SecureAnywhere AntiVirus er et af de få programmer, der rent faktisk lever op til den påstand. Det tager kun sekunder at installere, og de installerede filer optager kun 2MB af din lagerplads. Programmet bruger ikke mange RAM, og der er ikke nogen store opdateringer, der sluger din båndbredde.

Det betyder på ingen måde, at du må undvære funktioner. Ud over generel beskyttelse, får du også en intelligent overvågning af adfærd, præcis anti-phishing i realtid, en firewall og overvågning af din netforbindelse, forbedret anti-ransomware og andre interessante ekstra funktioner.

Det er ikke let at sammenligne Webroots nøjagtighed med konkurrenternes, fordi de store testlaboratorier sjældent tester Webroots produkter. Men når det bliver anmeldt, så får de sædvanligvis gode karakterer, og vores egne tests viser, at man får solid og pålidelig beskyttelse.

Der er meget at holde af ved SecureAnywhere Antivirus, og Webroots 70 dages 100% pengene tilbage garanti viser, hvor meget de selv tror på produktet. Hvis du er træt af overkomplicerede og system-belastende løsninger, så skal Webroot stå øverst på din ønskeliste.

Priser:

ESET NOD32 Antivirus giver dig ikke alle funktioner, men til gengæld får du en meget stærkt antivirus

Antivirus på højt niveau til den erfarne bruger

Operativsystem: Windows | Antal understøttede enheder: 5 | Særlige funktioner: Beskyttelse imod ransomware, UEFI Skanner, Blokering af exploits, Skanning fra skyen

Mange indstillingsmuligheder

Kontrolér adgang til enheden

Relativt dyr

Ikke for nybegyndere

Hvis du bedømmer antivirus programmer ud fra listen over funktioner, så vil ESET NOD32 Antivirus måske være lidt af en skuffelse. Der er ingen firewall, password manager, fil makulator, skanning efter sårbarheder eller nogle af de andre ekstrafunktioner, man tit finder i antivirus programmer.

Det betyder ikke, at du må undvære en stærk antivirus løsning, men programmet fokuserer meget på de grundlæggende funktioner. ESET NOD32 Antivirus giver dig malware beskyttelse i realtid, noget af det bedste inden for selv-lærende virus sporing på markedet, anti-ransomware filter, beskyttelse imod exploits, URL filtrering til blokering af ondsindede hjemmeside og beskyttelse imod PowerShell angreb og ondsindede scripts.

Et kontrolmodul til eksterne enheder begrænser risikoen for at blive inficeret med virus. Det sker ved at give brugeren kontrol over adgang fra eksterne enheder som USB-drev, eksterne drev, optiske drev og endda enheder, der er forbundet til din enhed via Bluetooth og FireWire. Det er ikke en funktion, vi ser hos andre antivirus udbydere. Men hvis andre personer jævnligt tilslutter eksterne enheder til din PC, kan funktionen give dig virkelig god beskyttelse.

ESET NOD32 Antivirus er ikke lavet til nybegyndere. Brugerfladen er ind imellem kluntet og nogle funktioner er meget avancerede, og selv "Hjælp"-funktionen er ikke altid særligt hjælpsom.

Men mere avancerede brugere vil være glade for ESETs effektivitet og mulighederne for at finjustere indstillingerne. Her får du beskyttelse over middel. Du får god sikkerhed, og hele programmet er bygget som en letvægter, der ikke trækker for meget på sine systemressourcer.

En af de funktioner, der er kommet til efter seneste opdatering, er UEFI skanner, der bestytter dig imod angreb, der begynder at køre på din PC, allerede inden Windows er startet op.

Den lidt federe version - ESET Internet Security - bygger på NOD 32 og tredobler antallet af beskyttede enheder. Du får blandt andet en firewall, botnet beskyttelse, webcam beskyttelse og anti-spam.

Du kan også købe ESET Smart Security Premium udgaven, uden at det bliver meget dyrere. Her får du alle de her nævnte funktioner plus password management og datasikring.

Priser:

F-Secure Antivirus SAFE er let at bruge og giver dig en billig beskyttelse af din PC

Denne antivirus er lettest at bruge

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Antal beskyttede enheder: 3 | Særlige funktioner: Beskyttelse af internettrafik og af internetbank, Mulighed for at lave regler for familien, Beskyttelse imod ransomware

Meget brugervenlig

Meget for pengene

Har tendens til falske positive virusalarmer

F-Secure Antivirus SAFE giver dig en god samling af antivirus værktøjer. Det er lidt dyrere end nogle af de andre programmer på vores liste over de bedste antivirus programmer. Til gengæld får du så mange features, at det er pengene værd.

Med F-Secure Antivirus SAFE får du en genial antivirus software fra F-secure med beskyttelse af din online bank og online shopping, værktøjer til at sikre familien og sporing, der hjælper dig med at finde din Android eller iOS enhed, hvis de bliver væk. Og hvis det bliver nødvendigt har du mulighed for at låse eller slette enheden.

F-Secure antivirus får som regel topkarakter hos AV-Test, og softwaren får som regel også gode karakterer hos antivirus testerne AV-Compares. De skriver dog også, at programmet har større tendens til at komme med flere falske virus alarmer end de fleste konkurrenter.

Brugerfladen er en kæmpe bonus. Den er ekstremt brugervenlig, og for det meste behøver du ikke at gøre noget, men kan bare lade softwaren passe på din PC. Programmet er ikke særligt ressourcekrævende, og det har ikke brug for meget computerkraft for at køre. Så programmet gør ikke dit system langsommere. Når programmet ind imellem kræver din opmærksomhed, så kan du som regel få styr på tingene med et par museklik.

Med F-Secure Anti-Virus SAFE får du et rigtig godt program, som faktisk kan fungerer fint med andre sikkerhedsværktøjer. Klik forbi vores F-Secure Anti-Virus anmeldelse for at læse mere.

Priser:

Kaspersky Anti-Virus 2018 giver omfattende sikkerhed og er nemt at bruge, og så kan selv de mest krævende brugere få noget ud af programmet

Solid sikkerhed for både begyndere og eksperter

Operativsystem: Windows | antal understøttede enheder: 5 | Særlige funktioner: Automatiske skanninger, beskyttelse imod cryptojacking, brugervenlig sikkerhedsstyring

Samlet set en af de bedste sikkerhedsløsninger

Overdrevet nemt at bruge

Man får mere ud af den fulde version af Kasperskys sikkerhedsprogram

Kaspersky Anti-Virus er en ret enkel sikkerhedspakke, der fokuserer på de vigtigste funktioner: Web filtrering, blokering af farlige URL-adresser, en meget effektiv virus skanner, der finder og fjerne trusler. Smart overvågning holder øje med computeren og registrerer, hvis ondsindede programmer laver ændringer på computeren. Så sørger programmet for at fjerne malware og ruller de skadelige ændringer tilbage.

Selv om man ikke får uendeligt mange funktioner, så fungerer de funktioner, du får, heldigvis godt. Rigtig godt endda. I vores test har Kaspersky løbende været blandt de bedste til at blokere malware og til at fjerne malware fra inficerede systemer. Kaspersky får også løbende topkarakter fra virus testere som AV-Comparatives.

Programmet er også let at bruge. Brugerfladen er god designet og har det helt rigtige antal af knapper og indstillingsmuligheder. Det er ikke for skrabet, men heller ikke så kompliceret, at man ikke kan bruge det. Du får masser af instruktioner på skærmen, som forklarer, hvordan alt virker. Selv en nybegynder vil føle sig hjemme med det samme.

Hvis du har brug for præcis og stabil malware beskyttelse, så bliver du glad for Kaspersky Anti-Virus.

Priser:

Trend Micro Antivirus+ Security giver solid beskyttelse, men stiller store krav til dit system

En stærk tjeneste

Operativsystem: Windows | Antal beskyttede enheder: 1 | Særlige funktioner: Beskyttelse imod ransomware, avanceret AI læring, beskyttelse imod e-mail svindel, sikker betaling

Billig tjeneste

Let at bruge

Stærk beskyttelse

Kan gøre systemet langsommere

Lidt for få muligheder

Trend Micro Antivirus+ Security er et rigtig godt program, som er let at bruge. Den er over middel, når det gælder anti-spam og effektiv beskyttelse af mapper for at blokere for ransomware. Og det ser ud til at tjenesten hele tiden bliver bedre.

Hvor godt er programmet helt præcist? Nogle af de bedste testlaboratorier giver det meget høj karakter, når det gælder beskyttelse af computeren. AV-Comparatives siger dog, at programmet kommer med for mange falske positive virusalarmer. Dvs. at man får virus advarsler, selv om der i realiteten ikke er tale om virus, og det kan være irriterende i længden. Hos AV-Test er man ikke helt enig og melder om stor nøjagtigehed og ingen problemer med falske positive overhovedet.

Den eneste store udfordring, vi har oplevet, er at programmet kan gøre din PC langsommere. PassMarks rapport fra marts 2019 har testet 14 sikkerhedsprogrammer for at se, hvordan de påvirkede computerens ydelse, og her endte Trend Micro med en lav karakter.

Vores egen oplevelse af produktet har været lidt bedre. Beskyttelsesniveauet er på højde med Bitdefenders, falske posivite er kun lidt højere, og programmet gør ikke dit system langsommere end andre sikkerhedsprogrammer.

Vil anbefaler, at du først tager de 30 dages prøvetid, inden du køber. Så kan du selv finde ud af, om der er problemer med ydelsen på din computer. Hvis du ikke opdager nogen problemer undervejs, så er Trend Micro med sit høje beskyttelsesniveau og ekstra features et godt valg.

Priser:

Panda Dome Essential Antivirus har masser af features og en brugerflade, der er optimeret til Windows 10

Et brugervenligt program med masser af funktioner

Operativsystem: Windows | Antal understøttede enheder: Ubegrænset | Særlige funktioner: Proces monitor, URL-filtrering, Fil til genstart på bootable USB

Masser af funktioner

Beskytter ubegrænset antal enheder

Brugerfladen er ikke for alle

Test af sikkerhedsniveauet giver forskellige resultater

Malware sporing i real-tid, hurtig cloud baseret skanning, URL-filtrering, der blokerer din adgang til ondsindede hjemmesider: Panda Dome Essential antivirus har alle de funktioner, du vil forvente at finde i de allerbedste antivirus programmer.

Og det er endda kun begyndelsen. Panda Dome har masser af ekstra funktioner, som flere af de andre programmer på listen ikke kan matche. Fra port skanning til proces overvågning og integreret VPN.

Når det gælder programmets vigtigste opgave - beskyttelse imod virus - så ligger der lige nu ikke ret mange tests af Panda hos uafhængige test laboratorier. Men de tal, vi har set, er ikke ligefrem overbevisende, for her ligger Panda ikke højt på listen ifølge AV-Comparatives. Det betyder ikke, at din enhed er i fare, hvis du bruger Panda software, men det er en af grundende til, at der er andre tjenester, vi hellere vil anbefale.

Brugerfladen spiller også en afgørende rolle. Der er så mange mærkelige og vidunderlige funktioner, og Panda Dome brugerfladen gør meget ud af at sikre, at du har nem adgang til alle funktioner, og at du kan dykke helt ned i detaljerne, hvis der er behov for det. Det er netop det, som måske vil skræmme nogle brugere langt væk. I hvert fald, hvis de er på udkig efter en antivirus pakke, der er nemt at bruge.

Der er ingen tvivl om, at prisen er rigtig god - Panda Dome Essential er et af de programmer på markedet, der giver mest for pengene. Du kan også vælge at betale lidt mere og så opgradere til at kunne dække et ubegrænset antal af bærbare, mobiler, tablets og desktop computere i samme abonnement.

Priser:

De bedste gratis antivirus programmer

Når du betaler for at få de bedste programmer, får du flere features med i købet. Det kan være spam filtre, forældre-kontrol, mulighed for at skanne systemer og avancerede firewalls. Derfor er betalte antivirus programmer ideelle til krævende brugere, der vil have ekstra sikkerhed og et system, der kører så problemfrit som muligt. Så slipper du også for hele tiden at se irriterende pop up reklamer, der prøver at lokke dig til at opgradere til den fulde version. Og som du kan se på priserne på denne side, så koster antivirus programmer i den fulde version ikke alverden.

Men det er også muligt at få virkelig god beskyttelse helt gratis, for stort set alle de store tjenester tilbyder også gratis løsninger. For på den måde får udviklerne adgang til indsamling af data fra flere enheder. Data, som de sidenhen kan bruge til at forbedre deres produkter og til at øge sikkerheden. Derfor har de ingen interesse i at give din mindre sikkerhed, bare fordi du bruger en gratis løsning.

Windows er kommet langt, når det gælder sikkerhed, men sammenlignet med mange af de andre gratis løsninger, så er Windows 10s indbyggede sikkerhedsløsning, Windows Defender, langt fra det bedste valg, hvis du vil holde din computer fri for virus.

Så hvis du har besluttet dig for at få gratis antivirus, vil vi anbefale, at du tjekker vores liste over de bedste gratis downloads i 2019 herunder. Vi har undersøgt fordelene og ulemperne ved de forskellige programmer - så du kan finde den bedste til dit behov.

Bitdefender Antivirus Free udgaven har fået en større opdatering og ligger nu nummer et på vores liste over gratis antivirus. Det er den bedste gratis sikkerhedstjeneste, du kan hente på nettet i dag

Den bedste gratis antivirus skanner i 2019

Operativsystem: Windows, Mac, Android | version: 2018 | Funktioner: Anti-phishing, Adfærdsanalyse, Automatisk skanning

Hurtig skanning

Fremragende virus sporing

Avancerede brugere vil nok have flere kontrolmuligheder

Skanninger kan ikke skemalægges

Da den ganske enkelt består af antivirus-delen fra den fulde sikkerhedspakke, er Bitdefender Antivirus Free Edition et lette, rent og velbygget program til skanning af dine enheder. Det arbejder tit hurtigere end gennemsnittet af programmer, og så har programmet den bedste virusdatabase. Derfor ligger Bitdefender helt øverst på vores liste.

Den gratis version kører helst på autopilot, og det er både godt og skidt. For så behøver brugeren ikke gøre noget for at sikre sig imod virus, men samtidig holder forbrugeren heller ikke øje med programmet. Selv om de fleste vil stole på, at programmet kører som det skal, kan det gå galt. Det skete for et par år siden, hvor Panda Antivirus stemplede sig selv som virus og fik en masse Windows systemer til at fryse.

AV-Tests test har fundet nogle fejl, når systemet skal håndtere zero-day trusler. Og det er værd at nævne, at du kan få fat i den betalte version (som giver fantastisk sikkerhed) af Bitdefender Antivirus Plus - for hvad der svarer til cirka 20 kroner om måneden. Det er ikke ret meget at betale, når du samtidig får en masse ekstra funktioner med i købet, som beskyttelse af din online bank, integreret password manager, en file shredder - den sletter filer permanent - og gratis support 24/7

Download: Bitdefender Antivirus Free Edition

Efter at have overtaget AVG, nyder Avast nu godt af en meget større brugerbase, der løbende rapporterer detaljer om nye sikkerhedstrusler

En stærkt forbedret, gratis antivirus tjeneste

Operativsystem: Windows, Mac, Android | Version: 17 | Funktioner: Virus sporing, Gaming mode, Password manager, Malware skanner

Gør ikke computeren langsommere

Fremragende virusbeskyttelse

Irriterende privatlivsindstillinger

Programmet har links til funktioner, der kræver betalt abonnement

Avast og AVG er endnu ikke helt forenet til én virksomhed, selv om Avast overtog AVG i midten af 2016. Virksomheden siger, at de fortsat vil tilbyde to gratis antivirus programmer, men der skulle også være en fælles antivirus pakke på vej. Sammenlægningen af de to virksomheder giver Avast mange flere brugere og dermed også indkommende data, og virksomheden får nu informationer om trusler fra hele 400 millioner brugere.

Den seneste version af Avast Free Antivirus har fået automatisk gaming mode, der sørger for, at du ikke bliver forstyrret af pop ups og at der ikke kører ressourcetunge processor, når du fyrer op for dine spil. Det er en rigtig god funktion, og samtidig har brugerfladen også fået en opdatering. Der er også en password manager, hvilket også er rart at få med.

Avast Free Antivirus klarer sig godt i AV-Tests benchmark test og er meget effektiv imod 0-day angreb - vi går ud fra, at det udvidede netværk af brugere giver bedre sporing af skadelig software. Vi er mindre begejstrede for den lille forsinkelse, Avast giver på opstart af andre programmer, og så er programmet efter vores mening lidt for begejstret for pop ups.

Anmeldelse og download: Avast Free Antivirus

Sophos Home giver private brugere antivirus på professionelt niveau

Det perfekte valg, hvis du har boligen fuld af PCer

Operativsystem: Windows, Mac | Version: 17 | Funktioner: Virus sporinng, Anti-Phishing, Forældre-kontrol, Beskytter op til 10 PCer

Enkelt og ikke ressourcekrævende

God, cloud baseret kontrol af beskyttede enheder

Ikke muligt at skemalægge skanning

Begrænsede muligheder for avancerede brugere

Selv om Sophos Home markedsfører sig selv som "sikkerhed på virksomhedsniveau", så kan softwaren ikke meget mere end de fleste andre antivirus programmer og er i virkeligheden bedre egnet til familier.

Du får standard virusbeskyttelse og anti-malware beskyttelse og nogle browser værktøjer som f.eks. anti-phishing og mulighed for at tjekke indholdet på hjemmesider. Du har desuden mulighed for centralt at holde styr på op til 10 enheder, så du vil effektivt kunne styre dine børns surf-muligheder på nettet.

AV-Test har ikke testet programmet, men AV-Comparatives giver det en udmærket karakter i test.

Sophos Home har først for nyligt fået en premium version at opgradere til. Den hedder Sophos Home Premium og blev lanceret i februar.

Anmeldelse og download: Sophos Home

Kaspersky har endelig lanceret en gratis version af deres ekstremt succesfulde antivirus softtware

Kasperskys første bud på gratis internetsikkerhed

Operativsystem: Windows | Version: 18.0.0.405 | Funktioner: Skanning i real-tid, Anti-Phishing, E-mail skanning, Beskyttelse imod spyware

Præcis og pålidelig antivirus

Brugervenlig

Kun basis-funktioner

Begrænset teknisk support

Betalingsversionen af Kasperskys sikkerhedsprogram til Windows ligger for det meste øverst på listen, når der deles karakterer ud til antivirus programmer, og -AV-Test har igen givet Kaspersky topkarakterer i deres seneste test.

Som forventet er Kaspersky Free en mere begrænset udgave af den fulde version. Her må du undvære ekstra funktioner som beskyttelse af privatlivet, sikker online betaling. Til gengæld får du stærk og fuldstændig gratis beskyttelse af din PC. Resultatet er et program, der er meget nemt at bruge og navigere i, og som er effektivt, når det gælder om at beskytte din PC imod virus.

Kaspersky Free bruger samme skanning, som man finder i den betalte version. Den er virkelig god til at finde frem til virus og trojanere, og så er vi meget begejstrede for, at programmet ikke hele tiden kommer med pop ups og tigger os om at opgradere til den betalte version.

Til gengæld vil vi så selv tillade os at opfordre dig til at opgradere til den fulde version. Kasperksy Anti-Virus 2018koster ikke alverden, men du for samlet set meget bedre beskyttelse af dine computere. For $35,99. kan du beskytte op til tre computere, og så får du et stærkt forsvar imod ransomware, spyware og trojanere.

Anmeldelse og download: Kaspersky Free

Avira Free Antivirus er stadig et fremragende program, når det gælder gratis antivirus. Men de mange pop up advarsler er irriterende, og derfor ligger programmet længere ned på vores hitliste

Fremragende antivirus, men lidt for meget støj efter vores smag

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Version: 2018 | Funktioner: Virus sporing, Anti-phishing, Indbygget VPN, Værktøjer til systemoptimering

Påvirker ikke systemets ydelse

-Får ram på virus

Under installering får du tilbudt en masse andre Avira produkter

Masser af pop up beskeder

Avira Free Antivirus for Windows får løbende gode karakterer i AV-Tests strenge testprogram, og programmet får ram på 99,7% af virus i test. Samtidig er programmet ikke særligt krævende, så ydelsen i dit system bliver ikke påvirket.

Brugerfladen er overskuelig og brugervenlig og flot designet - og vi oplever næsten ingen falske positive virusadvarsler. Muligheden for en gratis sikkerhedspakke, der sideløbende giver dig anti-phishing og beskyttelse imod ransomware - gør bare sikkerhedspakken mere attraktiv. Her er en af de bedste gratis sikkerhedsløsninger på markedet.

Programmet har ligget i toppen af vores liste i de seneste to år. Så hvorfor har vi sendt det længere ned ad listen i år? Det skyldes, at programmet konstant plager os med pop ups. Vi er klar til at acceptere et vist niveau af reklamer og pop ups, når der er tale om et gratis program, men Avira er begyndt at overdrive brugen af begge dele. Ja, der findes programmer, der er endnu værre, men det bliver lidt irriterende, at Avira prøver at fange vores opmærksomhed, hver eneste gang vi tænder for computeren.

Anmeldelse og download: Avira Free Antivirus

Bedste antivirus til virksomheder

Alle programmer på listen er nøje udvalgt, fordi de rummer særlige funktioner til virksomheder. Det kan være fjernadgang eller central styring. De bedste antivirus programmer til virksomheder giver dig et professionelt niveau af sikkerhed, men det betyder ikke, at de behøver at koste en formue.

1. Avast Business Antivirus Pro Et fremragende antivirus program til virksomheder. Du får virusbeskyttelse, firewall, sikker e-mail, anti-spam og muligheden for at teste apps i sandbox miljø, så du får komplet sikkerhed. Avast Business Antivirus Pro inkluderer (i modsætning til Avast Business Antivirus) også beskyttelse af Sharepoint og Exchange og en række værktøjer til din server.

2. Symantec Endpoint Protection Symantec har en fordel med sit Insight-funktionen, der tjekker filers omdømme. For det er et effektivt værktøj til at spore og blokere trusler, selv inden de dukker op på diverse lister over trusler. Du får også beskyttelse imod virus, overvågning af hvordan filer og programmer opfører sig, beskyttelse imod indtrængning, en firewall og funktionen "Power Eraser", der fjerne sporene efter selv de mest ihærdige virusser og reparerer dit system.

3. Bitdefender GravityZone Business Security Denne sikkerhedspakke fokuserer benhårdt på at skabe pålidelig sikkerhed. Bitdefenders produkter er nærmest elsket af de uafhængige test laboratorier og får ros for sin malware sporing, sin evne til at fjerne trusler og for sin ydelse og brugbarhed. De fleste features kører automatisk - anti-malware, firewall, kontrol af hjemmesider og URL filtrering - men du kan også tilpasse programmet, så du får styr på brugernes adfærd.

4. Avira Antivirus for Endpoint Dette er Aviras sikkerhedspakke til mindre virksomheder. Du får alle de vigtige kerneydelser - antivirus, generel beskyttelse af netværket, web filtrering - og så får du yderligere beskyttelse og optimering af servere og whitelisting og blacklisting af applikationer.

5. Kaspersky Endpoint Security Cloud Et produkt til mindre virksomheder. Her får du beskyttelse af Windows PC'er, filservere og Android og iOS enheder. På desktop computere får du den sædvanlige samling af imponerende Kaspersky funktioner - antivirus, anti-spam, en firewall og mere til - mens de mobile funktioner er endnu mere imponerende.

