Bedste Mac-antivirussoftware 2021

Vi har alle hørt det før, ikk? Man behøver ikke købe antivirus til Mac, fordi Apple-produkter er helt uigennemtrængelige. Eller hvad?

Nej - sådan er det ikke helt. Hvis man tænker på, hvor mange Mac- og MacBook-ejere, som der findes i hele verden nu, giver det naturligvis ikke mening, at det ikke skulle være et enormt potentielt mål for hackere og cyberkriminelle. Og malware rettet mod Macs er desværre mere og mere almindeligt. Her er det afgørende, at du har en Mac-antivirus, der kan noget. Du har ikke lyst til at købe den nye MacBook Pro, for at den så bare lammes af et cyberangreb!

Apple-computere er selvfølgelig kendt for ikke at være lige så udsatte som deres Windows-modparter, men de kan stadig inficeres - og da risikoen hele tiden vokser, bør du være beskyttet. Alle Mac-antivirusprodukter på denne liste er udvalgt, fordie d er specielt designet til at beskytte Mac-systemer og har fået en høj score, når det kom til at identificere og fjerne virusser og andre skadelig softwares.

MacOS-operativsystemet er baseret på Unix, der er en sandbox, at det kan derfor være meget vanskeligt for virusser at gøre skade. Tænk på dem som værende låst inde i en lille kasse, hvor de ikke kan slippe ud, uanset hvor meget de prøver. Det betyder, at du skal bruge specifik Mac-antivirussoftware - om så det er den dyreste beskyttelse eller gratis download, som vi viser dig til sidst i denne vejledning, så er de alle designet til de unikke krav, som macOS har. Læs videre her for vores udvalg af de allerbedste...

Bitdefender er i dag den bedste Mac-antivirus

Det siger sig selv, at denne premium-tjeneste har, hvad der skal til, når det kommer til sporing, blokering og clearning af malware. Men det er kvaliteten af dens ekstrafunktioner, der gør Bitdefender til den bedste - bl.a. beskyttelse mod ransomware, anti-phishing og super sikker webbrowserbeskyttelse.Se tilbud

Det bedste Mac-antivirusprogram i 2021:

(Image credit: Bitdefender)

Bitdefenders antivirus til Mac er en af de mest nøjagtige virusbeskyttelsespakker til Apple-enheder på markedet, og den vurderes konsekvent som værende blandt de bedste præstationer af uafhængige testlaboratorier (og den kan også prale af hurtige scanningstider).

Det handler dog ikke kun om forsvar mod antivirus, da Bitdefender også har et ret bredt udvalg af funktioner. Det omfatter ransomwarebeskyttelse på flere niveauer, fremragende anti-phishing-funktioner og meget robust webbrowserbeskyttelse via en udvidelse.

Bitdefender Antivirus til Mac holder også øje med adware og kan scanne og hente Windows PC-malware. Det hjælper dig med at forsvare dig mod muligheden for at overføre en Windows-virus til dine venner eller familie, der måske har Windows 10-computere.

Et ekstra lag af sikkerhed for Time Machine er også nyttigt, da det holder sikkerhedskopier beskyttet mod ransomwareangreb. Og så er vi også glade for integrationen af Bitdefender VPN , selvom dataforbruget her er begrænset til 200 MB pr. dag, hvilket ikke er særligt meget - så det er kun godt til lejlighedsvis brug. Alligevel er det uden tvivl bedre end ingenting.

Hvis du overhovedet er bekymret over virusser og den anden skadelig software, der findes på nettet, er Bitdefender Antivirus til Mac den bedste software til Mac-computere i 2021. Bemærk, at du kan købe den som standalone Mac-antivirus, eller du kan få samme beskyttelse for din Mac som en del af Bitdefender Total Security, firmaets sikkerhedspakke (som dækker Mac-, Android-, iOS-enheder og Windows-computere - op til 10 enheder i alt).

(Image credit: Intego )

Intego er en veteran inden for antivirusprogrammer og har beskyttet Mac-computere i mere end 20 år nu. Hvis der er en softwareproducent, der ved noget om sikkerhed til Apple-apparater så er det dem her...

Mac Internet Security X9 har super antivirusbeskyttelse mod de nyeste trusler og er generelt blevet bedømt godt af de uafhængige tests fra tredjeparter (skønt den faldt lidt i den seneste Mac-test af AV-Test i december 2020). Scanninger er også ret hurtige, og du får beskyttelse mod Windows-malware.

Uden over det robuste forsvar mod malware kan det prale af en intelligent firewall med modforanstaltninger mod spyware. Intego hjælper med at styrke dit privatlivsniveau, da det beskytter mod tredjepartsapps, der gerne vil have fat i dine data. Derudover giver Mac Internet Security X9 et flot interface og er brugervenlig.

De største ulemper her er, at appen bruger mere af systemets ydeevne end flere rivaler, og den seneste, lidt dårligere AV-test-evaluering - men vi bør ikke lægge for meget fokus på en eneste test, da Intego normalt har gjort sig bedre end det.

En anden fordel ved Intego er den lange 30-dages gratis prøveperiode, så du kan afprøve Mac Internet Security X9 for at se, om det er noget for dig. Bemærk, at der også er en komplet Intego Mac Premium Bundle X9, som består af Internet Security X9 samt en lang række ekstraudstyr, bl.a. funktioner til backup og optimering af ydeevne.

(Image credit: Kaspersky)

Kaspersky er et velkendt navn inden for antivirusbeskyttelse, og det fastholder sit ry med Internet Security til Mac-softwaren, der har mange fantastiske funktioner.

Du får malwareforsvar i topkvalitet , og ved uafhængige tests bliver Kaspersky konsekvent bedømt som et af de bedste til Mac-antivirusprogrammer, da det bl.a. har ondsindet URL-blokering, ransomwarebeskyttelse og foranstaltninger mod kapring af webcam. Kaspersky har også en krypteret browser, der giver ekstra sikkerhed, når det kommer til følsomme opgaver online som fx netbank.

Generelt set ligner Mac-appen faktisk version til Windows 10-antivirus, som også er rigtig godt bedømt Der er rigtig mange gode ting her, selvom internetsikkerhedspakken har ikke ændret sig meget i løbet af det sidste år - men hvis det virker, er der jo ingen grund til at ændre på det!

Den største betænkelighed er, at Kaspersky Internet Security til Mac koster en del flere penge end andre toprivaler - alt afhængig af, hvilke rabatter der kører i øjeblikket. Her kan du nemlig slå en stor del af prisen, så værdien, du får for pengene, bliver langt mere overbevisende - men hvis ikke, kan det være værd at tjekke en de forskellige versioner af Kaspersky Internet Security (som ofte kan være billigere og som dækker både Macs og andre enheder).

Gå til Kasperksys website og få Mac Internet Security-produkt

(Image credit: Norton)

Norton er et andet respekteret mærke i verden af antivirusser, som har super sporing af skadelig software til Mac-computere. Norton 360 Deluxe kommer naturligvis med beskyttelse til Mac- og Windows-computere samt mobile enheder - og op til 5 af dem i alt. Så hvis du har masser af Macs eller MacBooks, der skal beskyttes, eller måske en Windows-laptop, og selvfølgelig din smartphone, så kan du stole trygt på Norton.

Du får en hel del funktioner her, som bl.a. solid antivirusbeskyttelse, anti-ransomware, en firewall, forældrekontrol og ekstra ydelser som cloud-backupfunktionalitet og en adgangskodeadministrator. Der er også en stor bonus i form af Norton Secure VPN, der giver bedre sikkerhed og privatliv, når du er online.

Mens du får imponerende fordele på sikkerhedsfronten, er det én ting, du skal være opmærksom på: Norton 360 påvirker mærkbart dit systems ydeevne i forhold til konkurrenterne

Derudover er prisen på denne standardsikkerhedspakke på den dyrere side. Når det er sagt, kan du normalt find tilbud, der sætter prisen helt i bund, og i skrivende stund kan du få en ret god aftale på et abonnement - især når du overvejer antallet af enheder, der er dækket.

Få 360 Deluxe, eller se Nortons komplette antivirusprogram her

(Image credit: Trend Micro )

5. Trend Micro Antivirus til Mac God sikkerhed, der omfatter beskyttelse af sociale netværk Specifikationer Antal enheder dækket: 1 Vigtigste funktioner: Beskyttelse af sociale medier, svindelfiltrering for e-mails, forældrekontrol DAGENS BEDSTE TILBUD visit website Grunde til at købe + Fantastisk anti-malware-forsvar + Holder dig sikker på sociale medier + Har forældrekontrol Grunde til at lade være - Dækker kun én enkelt enhed

Trend Micro Antivirus for Mac er et andet godt valg til at holde din Mac sikker, og dens antivirusfunktioner er testet af de uafhængige tredjeparter. Faktisk kommer Trend Micros antivirus tæt at være en af de bedste, når det kommer til den malwarebeskyttelse, som appen giver.

Programmets funktionssæt omfatter ransomwarebeskyttelse (takket være Folder Shield), forældrekontrol, kamera- og mikrofonbeskyttelse, anti-phishing-forsvar og tjek på social medier, der overvåger sociale netværk for den type trusler, der i stigende grad kommer fra disse kanaler. Den er let at forstå og generelt brugervenlig.

Ulempen er, at virusscanninger til tider kan være længere end hos konkurrerende produkter, og Trend Micro bremser Mac-systemer mere end de fleste konkurrerende sikkerhedspakker. Appen kan også kun bruges på én enkelt enhed (men måske er det alt, du har brug for).

Desuden har flere rivaliserende antiviruspakker flere funktioner. Trend Micro mangler f.eks. en firewall eller beskyttelse til f.eks. netbank - firmaets Pay Guard-sikre browser er forbeholdt den Maximum Security-pakken til Mac.

Når det er sagt, bemærk, at du lige nu kan få pakken til samme pris som Trend Micro Antivirus til Mac - og udvidet dækning for op til 5 enheder (fx Windows-pc'er, Android- og iOS-mobiltelefoner og Chromebooks). Faktisk har det her tilbud været der flere gang, så det er værd at holde øje med et tilbud som det her, så du kan nyde Trend Micro Maximum Security-pakken.

(Image credit: Clario)

6. Clario Alt-i-en sikkerhedspakke, der er til komplette nybegyndere Specifikationer Antal enheder dækket: 6 Vigtigste funktioner: VPN, beskyttelse mod identitetstyveri, sikker browser Grunde til at købe + Antivirusbeskyttelse af god kvalitet + NordVPN-drevet integreret VPN + Meget brugervenlig Grunde til at lade være - Mobilapps er ret grundlæggende - Ikke billigt ift. rivalerne

Clario sigter efter at være en altomfattende sikkerhedspakke, og det lykkes dem med denne antivirus og meget mere. Værktøjet mod virus er drevet af Bitdefender - den tjeneste, som vi har lagt helt i toppen - så det er måske ikke overraskende, at Clario også klarer sig godt her på listen. I testen fra AV-Test scorede den fuld score for malware-beskyttelse.

Som nævnt får du en lang række sikkerhedsudstyr her, bl.a. en fuld integreret Mac VPN-tjeneste (skabt af NordVPN , en kendt og respekteret tjeneste), beskyttelse mod identitetstyveri, sikker browsing, foranstaltninger mod tracking og mere.

Mac-appen er smart designet, så den er nem at bruge for nybegyndere, på den anden side kan det også være en ulempe for de teknisk kyndige brugere, som måske kigger et andet sted hen. Den anden ulempe gælder ikke for Mac-brugere, fordi Mac-appen fungerer godt - men mobilappsene er skuffende. Ja, Clario virker nemlig også på iOS- eller Android-enheder (men ikke Windows) - op til 3 eller 6 af dem på enten månedlige eller årlige abonnementer.

Prisen er fair, selvom den er lidt dyrere end flere rivaliserende pakker, som du finder her, men en brugervenlig pakke med antivirus- og VPN-beskyttelse af høj kvalitet appellerer uden tvivl til nogle Mac-brugere.

(Image credit: Avast)

Avast Premium Security kommer med det rette udstyr til at forsvare din Mac, og dens antivirusbeskyttelse har imponeret i to store uafhængige tests - så det er selvfølgelig en god start.

Du får desuden et anstændigt udvalg af funktioner, fx et Ransomware Shield, der et ekstra forsvarslag for at beskytte mod denne særligt ubehagelige og skadelige softwares. Det så ud til at fungere godt i vores test og virkede mod selv de seneste vanskelige trusler derude..

Du får også et godt beskyttelsesniveau, når du surfer på nettet, med Avast, der styrer dig væk fra alle phishing-steder, og alarmer ved indtrægen af dit wi-fi, så du altid ved, hvis hjemmenetværket tilfældigvis er kompromitteret..

Den største ulempe her er, at hvis du kun vil have Avast Premium Security til at beskytte en enkelt Mac, er det ret dyrt - men hvis du betaler lidt mere Premium Security-pakken til flere platforme, og der dækker 10 enheder (men altså til Macs, men også Windows-computere og smartphones), bliver det en del mere konkurrencedygtigt - hvis det altså er noget, du har behov for. I sidste ende er der dog bedre værdi for pengene at hente andre steder.

(Image credit: ClamXAV)

8. ClamXAV En betroet scanner til macOS Specifikationer Antal enheder dækket: 9 Vigtigste funktioner: Adware-blokering, Time Machine-beskyttelse, ransomware-forsvar DAGENS BEDSTE TILBUD ClamXAV for Home Users 29,95 US$ Besøg hjemmesidehos ClamXAV Grunde til at købe + Mac-specifikke værktøjer + Enkel at bruge Grunde til at lade være - Ikke mange funktioner - Ingen webstedsfiltrering

ClamXAV har måske ikke det letteste navn at sige, men det er antivirussoftwaren til Mac, som mange it-fagfolk sværger ved - ikke mindst, fordi den kun skaber antivirus til Apple-computere.

Og faktisk betyder det ikke, at det er et kompliceret værktøj. ClamXAV har et af de mest enkle og brugervenlige interface blandt alle Mac-antivirussoftwares på denne liste.

Det er især god til at fange virusser i vedhæftede filer, og selvom det ikke kommer med alle de samme internetsikkerhedsværktøjerne som andre pakker, er det stadig et glimrende valg til at beskytte din Mac. Desuden har det en app, der nu kører indbygget på M1-drevne enheder.

ClamXAV blev kun bedømt i én uafhængig test i hele 2020, men AV-Test var meget positiv i sin evaluering og gav denne antivirus de højeste karakter i juni 2020.

Ofte stillede spørgsmål: Mac-antivirus

Hvad er det bedste Mac-antivirusprogram? Lige nu er vores svar på det spørgsmål Bitdefender for Mac (kommer også som en del af firmaets omfattende Bitdefender Total Security-abonnement). Det kombinerer fejlfri virusbeskyttelse (verificeret af uafhængige testlaboratorier) med en lang række funktioner og en antivirusapp til Mac, der er ualmindelig nem at opsætte og bruge.

Har jeg virkelig brug for Mac-antivirus? Det afhænger virkelig af dig. Risikoen for inficering af din computer forbliver er stadig ikke faretruende stor, og hvis du har grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger på plads og ikke falder for almindelig svindel, er det ret usandsynligt, ender du nok ikke med problemer. Selv ransomware kan besejres med listige taktikker som at have en sikkerhedskopi af vigtige ting. Men hvis du nogensinde har oplevet det rod, malware kan skabe på et Windows-system, så ved du, at det kan tage rigtig lang tid bare at få tingene tilbage til normal igen - især hvis nøgledata er beskadiget. Måske burde spørgsmålet ikke være, om Mac-antivirus er pengene værd, men om din tid er mere værdifuld end omkostningerne ved en sikkerhedsapp.

Mac-antivirus: Hvordan påvirker det ydeevnen? De fleste af os tror, at virusbeskyttelsessoftware har en negativ effekt på ydeevnen, men sandsynligheden for det er faktisk meget mindre, end vi tror: AV-Test viste i deres test, at der ikke er målbart præstationsfald, når man bruger tjenester som ClamXav, MacKeeper, Kaspersky eller Norton. Der var en målbar forskel med Sophos og Trend Micro (to procent af ekstra systembelastning) og med ESET og Bitdefender, som tilføjede omkring fire procent til den samlede systembelastning.

(Image credit: Daniel Brunsteiner)

Hvordan vi bedømmer Mac-antivirus Mens mængden af Mac-malware stadig er betydeligt mindre end den målrettet mod Windows, er den stadig 100 gange højere nu end, hvad eksperter forudsagde for bare et par år siden. Den fremragende AV-TEST afprøver regelmæssigt antivirusprogrammer, og deres seneste test blev udført i december 2020 på macOS Catalina. De tester tre nøgleområder: sporing af malware, falske positiver og ydeevne. For Mac-malware opnåede syv pakker 100% sporing uden falske positiver. Vi kombinerer AV-TESTs resultater med vores egen produktforskning og gennemgang. Vi fokuserer desuden på brugervenligheden af produkterne, deres funktioner, og hvor gode de er at bruge i dagligdagen.

Har jeg brug for gratis eller betalt antivirus til Mac? Debatten er den samme, uanset om du har en Mac eller en PC. Gratis antivirusprodukter er effektive til at beskytte mod trusler, men de mangler visse premium-funktioner. Når du har flere systemer på et netværk, betyder det, at cyberangreb har flere brugere og flere slutpunkter at målrette. Når du har flere styringsværktøjer med mulighed for at indstille politikker, mindsker det denne risiko. Mac-computere kan betragtes som sikrere end PC'er, men det kan måske stadig ikke betale sig at prøve at spare penge på sikkerheden. Men hvis du absolut kun vil have et gratis Mac-antivirusprogram, kan du finde nogle af de bedste apps på markedet lige nu på listen nedenfor.

Vi har også fundet de bedste antivirus

Top 5 bedste gratis antivirus til Mac i 2021

(Image credit: Avast )

1. Avast gratis Mac-sikkerhed Stærk beskyttelse til din Mac DAGENS BEDSTE TILBUD visit website Grunde til at købe + Beskyttelse i realtid + Blokerer adgang til farlige steder + Registrerer netværkssårbarheder Grunde til at lade være - Brug for opgradering til flere funktioner

Avast Free Mac Security går langt for at beskytte din Mac og har utroligt mange funktioner.

Værktøjet til virusbeskyttelse fanger trusler i realtid. Du kan køre on-demand fulde systemscanninger, hvis du har mistanke om et problem eller starte en mere målrettet kontrol af specifikke filer, mapper eller drev. Det er endda muligt at planlægge scanninger, der skal køre automatisk, selv når du ikke er der.

Web Shield advarer dig om skadelige hjemmesider, blokerer farlige downloads og vedhæftede filer og beskytter dit privatliv ved at fjerne påtrængende annoncesporing.

Avasts trådløse netværksscanner er en super ekstra funktioner, der hurtigt kontrollerer dit netværk, router og tilsluttede enheder og advarer dig om eventuelle sårbarheder.

Mac-antivirussoftware tjekkes ikke ofte af de uafhængige testere, men Avasts seneste resultater var gode, hvor AV Comparative's 2018 test viste, at pakken opdagede 100 procent af prøvens trusler.

Hvis du vil have endnu mere, giver opgradering til Avast Security Pro dig ransomwarebeskyttelse og øjeblikkelige alarmer om indtrængen på dit wi-fi eller ændringer i din netværkssikkerhed.

(Image credit: Avira )

2. Avira gratis antivirus til Mac Bloker den nyeste malware, før den forårsager skade DAGENS BEDSTE TILBUD visit website Grunde til at købe + Beskyttelse i realtid + Registrerer Mac- og Windows-trusler Grunde til at lade være - Ingen webfiltrering

Mens mange antivirusfirmaer prøver at vinde din opmærksomhed med en masse funktioner, tager Avira Antivirus for Mac en enklere og mere let tilgang. Der er ingen webfiltrering, ingen netværksscanning eller andre sikkerhedsfunktioner: Den fokuserer udelukkende på at holde dit system fri for malware.

Det betyder ikke, at pakken ikke har masser af power. Dens realtidsscanner tjekker alle filer, som systemet har adgang til, og opfanger trusler, før de kan gøre skade. Funktionen til planlægning kan konfigurere appen til at scanne dit system automatisk, eller du kan tjekke hele dit system, når du vil.

Som en bonus beskytter appen ikke kun mod Mac-trusler. Den udnytter også Aviras Windows-erfaring til at fange PC-relateret malware, så du ikke ender med at dele filer, der kan true dine venner.

De vigtigste uafhængige testfirmaer har ikke bedømt eller testet Avira Free Antivirus i et stykke tid, men AV Comparatives' sidste rapport viste, at Avira-værktøjet blokerede 100% af al malware i testen (samme niveau sim Avast), og med Aviras stærke historik på PC er vi ikke i tvivl om, at du kan stole på denne app.

Selvom denne liste handler om gratis Mac-antivirus, fortjener Avira et shoutout for sit kommercielle Avira Antivirus Pro-produkt. Det omfatter teknisk support og beskytter op til 3 enheder med én licens (Mac, Windows og Android).

(Image credit: Bitdefender )

Bitdefender Virus Scanner er en gratis tracker til malware, der kan spore og fjerne både Mac- og Windows-relaterede trusler.

Et simpelt og ligetil interface gør appen ekstremt brugervenlig. Et statusdisplay holder dig opdateret om, hvordan dit system klarer sig, og fire knapper gør det muligt at køre en hurtig scanning af kritiske placeringer, et dybtgående tjek af hele dit system eller hurtige scanninger af iganværende applikationer eller en mappe med eget valg.

Selvom det ser ret grundlæggende ud, lægger du mærke til de utroligt fine detaljer, når du har brugt Bitdefender Virus Scanner til Mac i et stykke tid.

Appen tvinger dig fx ikke til at vente en dag på dine næste virussignaturopdateringer. Bitdefender udsteder opdateringer hver time, og virusscanneren henter altid den nyeste version, inden den starter en scanning.

En mulighed for at ekskludere filer og mapper fra scanningen - netværksandele, systembackups - er et andet plus, fordi det reducerer den belastning, som værktøjet skal udføre, og dine scanningstider bliver derfor meget hurtigere.

Her får du dog hverken nogen form for realtidsbeskyttelse eller webfiltrering, som ellers er vigtige værktøjer til en komplet sikkerhedsløsning. Denne enkelhed reducerer også chancen for konflikter med andre apps, og Bitdefender Virus Scanner kan derfor generelt være et godt værktøj, hvis du gerne vil have et ekstra tjek ved siden af en anden sikkerhedsapp.

(Image credit: Malwarebytes )

Mac-antivirussoftware handler ikke kun om at opdage den nyeste mest skadelige ransomware eller andre højrisikotrusler. De fleste værktøjer kan også fjerne adware og andre potentielt uønskede programmer, som måske ikke er utroligt farlige, men spilder systemressourcer og sænker hastigheden på din Mac.

Malwarebytes har fjernet hele spektret af Windows-trusler siden 2006, og Mac-udgaven er lige så enkel, ligetil og effektiv.

Appen er let at installere, og den fylder kun det samme som tre digitale musikfiler, så du bemærker næppe, at den er der. Og mens manglen på realtidsbeskyttelse betyder, at Malwarebytes ikke kan stoppe angreb - kun fjerne eksisterende infektioner - så sikrer den dog, at der ikke er nogen reel påvirkning på dine systemressourcer, og det er usandsynligt, at appen kommer i konflikt med andre antivirusværktøjer.

Ydeevne er et andet højdepunkt. Malwarebytes påstår nemlig, at det gennemsnitlige system scannes på mindre end 15 sekunder. Sæt det til at køre, når du tjekker dine e-mails om morgenen, og det er færdigt, før du er.

Installation af Malwarebytes til Mac giver dig også en 30-dages prøveversion af Premium-udgaven, som kan opdage og blokere trusler, når de popper op. Hvis du ikke er interesseret i denne version, skal du ignorere det. Realtidsbeskyttelse forsvinder, når prøveperioden udløber, og du får kun on-demand scanning.

(Image credit: Sophos )

5. Sophos Home til Mac En komplet sikkerhedspakke, helt gratis DAGENS BEDSTE TILBUD visit website Grunde til at købe + Masser af funktioner + Nøjagtige detektionshastigheder + Beskyt Mac'er og pc'er fra en konto Grunde til at lade være - Basisniveau - opgradering giver flere funktioner

Markedet for gratis antivirusprogrammer er meget konkurrencepræget, og det kan være svært for de enkelte virksomheder at skille sig ud fra mængden, men den britiske tjeneste Sophos har fundet en måde: Det giver dig flere funktioner i sine gratis produkter, end mange konkurrenter giver dig i deres betalte udgaver.

On-demand scanning til at rydde op i inficerede systemer? Tjek. Realtidsbeskyttelse for at forhindre angreb i første omgang? Selvfølgelig. Browserfiltrering, der blokerer adgangen til farlige hjemmesider? Naturligvis. Forældrekontrol til at definere det indhold, dit barn kan få adgang til online? Ja.

Du kan dække op til tre Mac- eller Windows-enheder med én enkelt konto og eksternt kontrollere og administrere deres status fra en central webkonsol - potentielt meget nyttigt, når du beskytter hele familien.

Sophos har ikke en masse ekstrafunktioner for at skjule en svag antivirus. AV Test testede nemlig denne til Mac i december 2017, og testene viste, at Sophos gav samme beskyttelsesniveau som produkter fra Avast, Bitdefender, Kaspersky og andre store navne.

Men hvis du har brug for mere, har Sophos Home Premium nogle værdifulde ekstra funktioner: avanceret ransomwarebeskyttelse, overvågning af adgang til dit webcam og mikrofon, support via live chatog e-mail og muligheden for at beskytte op til 10 enheder. Den har masser af funktioner og en super pris til kun 37-50 EUR om året.