Anmeldelse: NordVPN

NordVPNs hastighed, evne til at omgå Netflix’ geoblokering, peer-to-peer server og understøttelse af Bitcoins er alt i alt ret tillokkende. Brugerfladen trænger til en opdatering, og det samme gælder supporten. Men samlet set er der tale om en god VPN-service, der er brugbar for alle brugere, uanset niveau.

NordVPN (annoncelink) er registreret i Panama og leverer VPN-serviceydelser til mere end en million kunder.

Virksomheden sælger sig selv på tjenestens funktioner, og det er let at se, hvorfor. Deres VPN-tjeneste råder over mere end 5.400 servere fordelt på 61 lande. Det virker på Windows, Mac, iOS, Android, Linux og andre platforme. Og med understøttelse af op til seks forbindelser på samme tid, kan du sikkert bruge den på alle dine enheder på samme tid.

NordVPN har alle de forventede tekniske features. Det gælder OpenVPN, understøttelse af kryptering, et hurtigt netværk, en kill switch og beskyttelse imod DNS-lækage, for at beskytte din identitet. Der er også nogle usædvanlige ekstra features i form af dobbelt kryptering og understøttelse af anonymitetstjenesten Onion. Man får desuden beskyttelse mod annoncer, malware og phising via NordVPNs CyberSec technologi. Tjenesten understøtter p2p (peer-to-peer/torrents), hvilket er en kæmpe fordel, og så har de en tydelig politik om ikke at logge/registrere brugerne.

NordVPN har fået en række vigtige forbedringer siden vores sidste anmeldelse. De har fået en bedre brugerflade i deres apps, mere fart på netværket, forbedret kryptering, og så har de fået lavet en offentlig gennemgang af deres ”ingen-registreringspolitik” af Price Waterhouse Cooper. Virksomheden siger, at de er ved at testen den nyeste Wireguard krypteringsprotokol, men fortæller ikke, hvornår tjenesten vil være tilgængelig.

Hvis du bliver overvældet af de mange features, eller hvis du løber ind i uforudsete problemer, så er NordVPNs support klar til at hjælpe dig videre 24/7 på mail eller på live chat. Priserne er rimelige, og hvis du ikke er sikker på, om NordVPN er noget for dig, så kan du gratis afprøve tjenesten i syv dag.

NordVPN understøtter et bred udvalg af betalingsmetoder, såsom kreditkort, PayPal, Bitcon og andre kryptovalutaer samt en masse andre metoder (Image Credit: NordVPN)

Abonnementer og priser

NordVPN har en tydelig og meget enkelt abonnementsstruktur med fire overskuelige abonnementer.

Du kan vælge at betale $11.95 (80 kr.) for et månedsabonnement uden binding. Hvis du binder dig for to år, falder prisen til $3.99 (27 kr.) pr. måned. Og hvis du køber et treårigt abonnement, kommer prisen pr. måned ned på $2.99 (20 kr.). Det er rigtig gode priser, der er kan matche priserne hos selv de bedste konkurrenter. NordVPN slår ikke bare de bedste tjenester som ExpressVPN, der koster $8.32 (56 kr.) månedligt for et årsabonnement. Selv billige tjenester som Private Internet Access tager $3.49 (23 kr.) om måneden for et toårigt abonnement, så her sparer du altså også penge, hvis du binder dig i tre år hos NordVPN.

Hvert abonnement er tydeligt beskrevet, og der er ikke skrevet ting med småt, som forringer aftalen eller trækker prisen i vejret. Du får klar besked om, hvad prisen for hele abonnementsperioden er, hvad det svarer til pr. måned og hvor tit, du skal betale, så du ved, hvad du siger ja til, når du klikker ”Køb”.

Vi havde en positiv oplevelse hele vejen i gennem tilmeldingsprocessen. Du behøver ikke at give en masse detaljerede informationer, for NordVPN beder kun om din e-mailadresse. Og selv betalingsmulighederne er bedre end hos de fleste andre udbydere, og du kan betale med kreditkort, PayPal, Bitcon og andre kryptovalutaer samt en mase andre betalingsmetoder.

Hvis ikke helt kan beslutte dig, så tilbyder NordVPN, at du kan få pengene igen efter 30 dage, hvis du ikke er tilfreds med tjenesten. Og bare rolig, der er ingen klausuler skrevet med småt, der betyder, at du alligevel ikke får dine penge tilbage, hvis du har været logget på så-og-så-mange-gange eller har brugt ”for meget data”. Du må bruge tjenesten så tosset du vil, og hvis du afmelder dig i løbet af de første 30 dage, får du bare pengene tilbage.

Privatliv

VPN’er er så værdifulde, fordi de beskytter dit privatliv. Det gør de blandt andet ved at kryptere din datatrafik. NordVPN får her en god karakter, fordi de understøtter IKev2/IPsec teknologier, som giver dig sikkerhed i form af en meget kraftig AES-256-GCM kryptering, og understøtter løbende udskiftning af 3072-bit Diffie-Hellman krypteringsnøgler for hver session. Så selv om nogen får held til at bryde krypteringen, så kan de altså kun bryde ind i én session. Næste session er beskyttet af en ny krypteringsnøgle. Det er et fremragende system, som NordVPN bruger som default på Mac og iOS, og som også er tilgængeligt på andre platforme – blandt andet Windows.

NordVPNs OpenVPN-apps er også blevet opdateret fra AES-256-CBC til AES-256-GCM. Det er ikke ligefrem en revolution – AES-256-CBC giver meget god beskyttelse – men det betyder, at den tekniske del af tjenesten er en tand bedre end hos konkurrenterne.

Når du er forbundet, bruger NordVPN flere metoder for at sikre dit privatliv. Én af dem er Onion over VPN, som først fører din forbindelse over NordVPNs eget netværk, før det bliver sendt videre igennem Onion-netværket på vej til den hjemmeside, du besøger. Det giver en dobbelt beskyttelse, som måske gør forbindelsen en anelse langsommere, men hvor de to lag til gengæld gør det ekstremt svært for andre at spore noget som helst tilbage til dig. Det bedste er, at du ikke behøver at vide noget som helst om Onion for at få det til at fungere. Ingen installation eller setup. Du skal bare forbinde din app med en af NordVPNs dedikerede Onion over VPN-routere, så klarer systemet resten.

NordVPN tilbyder også dobbelt VPN-system, hvor din trafik først kører igennem en VPN-server, bliver krypteret igen og sendt videre over en anden NordVPN-server, inden du lander på den ønskede hjemmeside. Det er ikke nødvendigt og i virkeligheden heller ikke særlig brugbart for de fleste mennesker, men muligheden er der, hvis du kan finde på en undskyldning for at bruge den, og det vil ikke sløve din trafik ret meget. I vores test fik vi hastigheder på 70Mbps, når vi ikke var forbundet og hastigheder på 45Mbps, når vi var forbundet med den hurtigste Dobbelt VPN-forbindelse, vi kunne finde.

Når du er forbundet med NordVPN får du en ekstra sikkerhed med deres kill switch, der forhindrer dine data i at slippe ud, selv om VPN-forbindelsen skulle falde ud. NordVPN skiller sig ud ved at have to kill switches. Én af dem lukker for al netadgang, når du ikke er forbundet med en VPN (funktionen kan nemt tændes/slukkes), og så er der en app kill switch, der lukker de valgte apps, hvis forbindelsen går ned.

NordVPN skriver at deres tjeneste også blokerer DNS-lækager, og det understøtter vores egne test med DNS Leak Test, IP Leak. vores DNS-adresse var altid den samme som vores webadresse, og der var ingen spor af lækage fra DNS, WebRTC eller fra andre kilder.

NordVPN registrerer og gemmer ikke oplysninger om brugernes færden på nettet (Image Credit: NordVPN)

Ingen registrering

NordVPN siger selv, at de har en meget striks ”Ingen-registering”-politik. Det siger de fleste VPN-udbydere, men her er det skrevet meget tydeligt:

”NordVPN holder strengt på ikke at registrere og gemme nogen oplysninger om dine onlineaktiviteter. Det betyder, at vi ikke registrerer hvornår eller hvor længe, du er forbundet til vores tjenester, og vi registrerer heller ikke IP-adresser eller servere-besøg, hjemmesider du har besøgt eller filer, du har hentet”.

Det gælder ikke kun dine online-aktiviteter. Heller ikke den IP-du bruger til at logge ind fra, eller den IP-adresse, du får tildelt af VPN-systemet (når VPN-udbydere siger ”ingen registrering”, gemmer de alligevel af og til en eller anden form for oplysninger om dine aktiviteter, så det er dejligt at se, at NordVPN ikke gør det).

Hvad VPN-udbydere siger på forsiden, stemmer ikke altid overens med det, der står med småt i deres privatlivspolitik, så det kan altid betale sig at kaste et blik på privatlivspolitikken og relaterede dokumenter.

I dette tilfælde fandt vi absolut ingen overraskelser i privatlivspolitikken. Firmaet gemmer nogle informationer, men det er i forbindelse med dit abonnement ( e-mail adresse, betalingsinformationer, dine beskeder til og fra kundeservice og cookies på hjemmesiden). Og her kan du endda skjule nogle informationer ved f.eks. at lave en e-mail, som du kun bruger til at oprette abonnementet med eller ved at betale i bitcoin.

I modsætning til kunder hos andre VPN-tjenester er du ikke tvunget til at tage virksomheden på ordet. Sidst i 2018 hyrede NordVPN Price Waterhouse Cooper til at lave en selvstændig undersøgelse af deres infrastruktur og tjenester, for at få en uafhængig bekræftelse af, at virksomhedens privatlivspolitik bliver overholdt. I en blog-opdatering fra november 2018 blev det bekræftet, at virksomheden overholdt sine privatlivspolitikker.

Rapporten rummer ikke mange tekniske detaljer, og der er mange juridiske klausuler på rapporten, så vi kan for eksempel ikke citere den her. NordVPNs kunder og prøve-brugere har adgang til den, og vi må tage hatten af for NordVPN for at åbne så meget op. Det betyder, at NordVPN har flere håndfaste beviser på, at de ikke vil registrere brugeroplysninger, end nogen anden VPN-udbyder.

TechRadar tester VPN-udbydernes hastigheder hos forskellige tjenester (Image Credit: Fast.com)

Performance

Selv om beskyttelsen af privatlivet normalt er det vigtigste i en VPN, så er ydelsen mindst lige så vigtig. Ubrydelig kryptering er ikke nær så attraktiv, hvis det betyder, at dit internet bevæger sig med sneglefart. Derfor tester vi performance hos VPN-tjenester meget indgående.

Vores test er foretaget fra vores kontor i England, hvor vi først oprettede forbindelse til vores test-set på mere end 50 NordVPN-servere i hele verden. Vi tjekkede, om serveren var tilgængelig og hvor langt tid det tog at få forbindelse. Herefter kørte vi ping-tests for at se serverens svartid, og vi bruge en geolokalisering for at få bekræftet, at serveren faktisk befandt sig der, hvor NordVPN sagde. Ingen af delene giver os nogen informationer om download hastighed, men det er vigtige faktorer, i forhold til den samlede brugeroplevelse af NordVPN.

De første test viste flere udfordringer med forbindelsen, end gennemsnittet. Fire servere fik ikke kontakt, selv efter to forsøg. Det er naturligt, at VPN-tjenester løbende får problemer, men da NordVPN havde et lignede antal forbindelsesfejl i vores sidste test, ligner det mere et lille, men vedvarende problem hos tjenesten.

Da vi først var kommet online, leverede NordVPN en rigtig god performance. Forbindelsestiderne var hurtige, forsinkelserne minimale og hver server befandt sig der, hvor NordVPN sagde, de ville være.

Vi udførte flere hastighedstests med Netflix’ fast.com for at tjekke hastigheden i fire regioner: 10 servere i England, 13 i USA, 12 på tværs af Europa og 18 fordelt i Asien og Australien. Det er uklogt at stole på en enkelt hastighedstest, så vi tjekkede vores resultater med Open Speed Test og Ooklas Speedtest. Alle tests blev udført på et Windows 10 system via en 75Mbps fiber-forbindelse.

Resultaterne var generelt meget imponerende. Vores test-forbindelse kørte normalt med en hastighed på 72Mbps. Det gjorde ikke den store forskel, at vi forbandt den til VPN-servere i England, hvor vi så hastigheder på 67-68Mbps. Det nærmeste VPN-servere i Europa levered hastigheder på 50-65Mbps, alt efter placering. Hastigheden faldt lidt i enkelte lande, for eksempel Grækenland og Polen, hvor den faldt til 30Mbps. Det var dog stadig hurtigt nok til de fleste opgaver.

VPN-serverne i USA var for det meste hurtige: Østkysten gav hastigheder på 60-65Mbps, og hastigheden faldt til 50Mbps, da vi hoppede på servere i Californien.

Serverne længere væk – Asien Plus gruppen – afslørede nogle problemer, hvor downoad-hastighederne blev ustabile og ind imellem faldt til 5Mbps for enkelte steder (Malaysia og Thailand). De fleste servere klarede sig bedre. Med 40-50Mbps i Singapore, 40Mbps i Japan og 25-30Mbps i Australien. Men NordVPNs hastigheder ligger stadig lidt laver end hos de bedste konkurrenter.

Vores anden test foregik manuelt via en dedikeret server i USA. Her kunne vi se, om det gør en forskel, når man bruger tjeneste i USA med en 1Gbps-forbindelse (som leverer hastigheder, de fleste brugere ikke vil opleve i virkeligheden – endnu).

Topfarten i USA ramte fremragende 90-100Mbps

Hastigheden i England også høj med 80Mbps, og de nærmeste forbindelser i Europa leverede lignende hastigheder, selv om de nogen steder faldt meget (Grækenland havde en gennemsnits hastighed på 30Mbps).

Hastigheden fra Asien og Australasien lignede, hvad vi så fra England med en topfart på 45Mbps, når vi var forbundet med Australien. Hastigheden faldt til 5Mbps ved forbindelser til Malaysia og Indonesien.

Samlet set leverer NordVPN meget høje hastigheder, som lå over gennemsnittet i de fleste områder. Men de kan ikke helt matche det samme hastighed og ensartede performance som de bedste konkurrenter (som for eksemepel ExpressVPN).

NordVPN har ingen problemer med at bryde blokeringen på Netflix (Image Credit: Netflix)

Kommer uden om Netflix-blokering

En af de helt store fordele ved VPN-tjenester er deres evne til at komme uden om den geoblokering, Netflix og andre tjenester bruger. NordVpN skriver ikke, at de kan omgå blokeringen på bestemte sider eller tjenester, men skriver at de giver dig mulighed for fortsat at ”have adgang til dine favorithjemmesider og din yndlingsunderholdning, og glemme alt om censur”, hvilket jo lyder dejligt.

Det er en udfordring at måle et VPN-netværks evne til at omgå blokeringer – især når der er tale om et omfattende netværk, som NordVPN. Men vi har udviklet et test-program til opgaven. Programmet kan tjekke, hvilke placeringer, der giver os adgang til Netflix USA, YouTube USA (fra Europa) og BBC iPlayer (fra Europa).

Det er lettest at komme uden om YouTubes blokering, men vi tjekker alligevel for at være sikre på, at det virker. Og selvfølgelig klarer NordVPN opgaven og giver fuld adgang til YouTube USA fra alle servere.

Det er straks sværere med BBC iPlayer, da tjenesten gør meget ud af at blokere VPN-tjenester. NordVPNs server i Manchester kunne ikke få os ind, men serveren i London gav os adgang til at streame frit fra BBC iPlayer.

Netflix er som regel den største udfordring, og der er mange VPN-udbydere, der slet ikke kan komme uden om deres blokering. Men her havde NordVPN igen slet ingen problemer, og vi fik adgang til det eftertragtede indhold fra Netflix USA fra alle de servere, vi testede.

Det er virkelig flot, og selv om det ikke beviser, at NordVPN kan komme uden om blokeringer på andre tjenester og hjemmesider, så giver deres store netværk og store udvalg features inden for sikkerhed, privatliv og kryptering større chancer for succes end gennemsnittet.

NordVPN kalder sig selv for den "Bedste P2P VPN" (Image Credit: NordVPN)

Torrents

VPN-udbydere taler som regel ikke for højt om, at de understøtter P2P (peer-to-peer/torrents), men her er NordVPN undtagelsen. Men selv om de skriver på hjemmesiden, at det er den ”Bedste P2P VPN”, så er det ikke noget, de ligefrem har stående på forsiden.

Det er ikke alle deres servere, der understøtter torrents, men firmaet giver dig masser af muligheder med flere hundrede P2P-venlige servere i USA, England og mange andre steder rundt omkring i verden. Lige meget, hvor du er, bør du kunne finde en passende server i nærheden.

Det kan være besværligt at bruge VPN-tjenester, der kun tillader P2P på udvalgte servere. Hvis du for eksempel glemmer, at du lige er forbundet med en server, der ikke tillader P2P-forbindelser, og så starter en P2P app, der så ikke virker. Men her er NordVPN meget smarte. Hvis de registrerer P2P-aktivitet, kan tjeneste automatisk omdirigere din forbindelse til en mere torrent-venlig server.

NordVPN understreger, at der ikke er nogen restriktioner på båndbredde, så i teorien kan du downloade frit. Men de har en ”Fair use”-klausul, der siger, at ”du ikke må gøre noget, der kan give urimelige eller meget store belastninger på vores infrastruktur”. Sker det, kan virksomheden gribe ind overfor brugeren. Men der er mange firmaer, som har den slags klausuler, og vi har ingen grund til at tro, at NordVPN vil bruge den uden god grund.

Ud over P2P-support har NordVPN en række andre features, der gør den velegnet til torrent-brugere: Strenge regler om ikke at registrere brugernes adfærd, flere lag af beskyttelse imod DNS- og datalægkage, betalingsmuligheder i kryptovaluta og ekstra beskyttelse af privatlivet i form af Dobbelt VPN og Onion Over VPN.

Det er en stærk samling af features, men hvis du er fan af torrens, så er ExpressVPN også god. Kerneydelsen er den samme, og selv om ExpressVPN ikke har lige så mange ekstra features (ingen Dobbelt VPN), så understøtter den P2P på alle sine servere, og er en smule lettere at bruge.

NordVPN apps til Windows, Mac og Android (Image Credit: NordVPN)

Apps til forskellige platforme

Når du køber et VPN-abonnement, vil du sikkert som det første have lyst til at installere og afprøve tjenesten. NordVPN gør det nemt at komme i gang. Tryk på linket til VPN-apps, og så laver hjemmesiden automatisk et link til en app, der passer til den enhed, du er logget ind på. Desuden får du vist en række links til andre platforme, så du har det hele samlet et sted: Windows, Mac, Android, iOS, Linux og Android TV

Du får en lang liste med mere end 50 tutorials, der fortæller dig om setup på de forskellige enheder og platforme (Chrome OS, Windows Phone, Raspberry Pi, forskellige routere, NAS-enheder og meget andet).

De er meget detaljerede, og NordVPN har intet mindre end 11 Windows tutorials, som dækker alt fra den normale app til OpenVPN og trin-for-trin manualer til forskellige protokoller på Windows XP, 7, 8 og 10.

Vil du vide, hvordan du skal installere NordVPN som en Socks 5 eller browser proxy? Jamen, så gå bare i gang med at se en tutorial til Chrome, Firefox, Opera, Safari, uTorrent, BitTorrent, Vuze, Skype og mere til.

Det er ikke kun positivt. Hvis du er forbundet via OpenVPN, skal du downloade de rigtige OVPN-konfigurationsfiler. Og da NordVPN har en af dem, for hver af deres servere, så vil du ende med at have en mappe med mere end 10.000 filer liggende.

NordVPNs egne tutorials nævner selv problemet: ”OpenVPNs grafiske brugerflade (GUI)… understøtter højst 50 konfigurationsfiler i /config/-folderen. Derfor bliver kan du kun kopiere nogle få konfigurationsfiler til den folder. Da hver fil repræsenterer en server, skal du vide på forhånd, hvilke servere, du ønsker at oprette forbindelse til”.

Udfordringen er, at fil-navnene kun bruger to bogstaver til at identificere lande, og det kan gøre dem svære at akode (cr1.nordvpn.com.udp1194.ovpn, kr12.nordvpn.com.udp.ovpn).

Og selv om du ved, at serverne står i USA, kommer du til at gennemse flere hundrede fortløbende US VPN server-navne for at finde den rigtige (for eksempel us2372.nordvpn.com.udp.ovpn, us2373.nordvpn.com.udp.ovpn, us2374.nordvpn.com.udp.ovpn), uden af få nogen visuel indikation af, hvilken by, serveren står i.

Det er ikke ligefrem brugervenligt og de fleste udbydere bruger navne, der er langt lettere at navigere rundt i (ExpressVPN bruger navne som ” 'my_expressvpn_usa_-_new_jersey_-_1_udp.ovpn”)

Det er dog ikke et kæmpe problem, for hvis du bruger OpenVPN skal du heldigvis kun konfigurere det én gang.

Et kort-oversigt over tilgængelige servere gør det lettere for dig at oprette forbindelse til server-placeringer (Image Credit: NordVPN)

Windows app

NordVPN har gjort det nemt og hurtigt at installere en Windows app. Da vi kom ind på download-siden registrerede den vores system og viste et download link til Windows. Så vi kunne installere softwaren på mindre end et minut.

Appen åbner med en kort-oversigt over server-placeringer. Det virker som mange andre dynamiske kort. Højre klik og flyt musen for at flytte kortet, drej hjulet og zoom ind, hold musen over en placeringsmarkør for at se navnet – og venstreklik på en placering for at oprette forbindelse til VPN-serveren.

Selv om det ser godt ud, så er det ikke et særlig praktisk system. For at logge på en specifik server I Europa, skal du flytte rundt på kortet, zoome ind indtil markørerne ikke bare ligger oven i hinanden og finde den ønskede placering blandt mange andre (og det er ikke alle, der kan kigge på et kort uden stednavne og kende forskel på Slovakiet Ungarn). Din placering på kortet forsvinder, når du lukker kortet, så for at starte op igen, skal du begynde forfra.

NordVPN har endda særlige servere til P2P trafik (Image Credit: NordVPN)

Heldigvis kan man i venstre side se en alfabetisk sorteret liste over lande. Du kan rulle ned til det ønskede land, klikke på en knap og oprette forbindelse til serveren. Det er meget nemt.

Klik på ”Mere”-knappen, så viser NordVPN en liste over servere og byer i det valgte land (hvis der er mere end én server). Det er praktisk med større lande, for det kan gøre en stor forskel, om du for eksempel er forbundet med Los Angeles eller New York.

Der er enkelte udfordringer med måden byerne vises på. For de står ikke altid i alfabetisk rækkefølge, så oversigten over byer i USA kan se sådan ud: San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Buffalo, Seattle, Phoenix osv. Så man kan blive nødt til at søge langt ned i listen for at finde den ønskede by.

Du kan vælge servere til særlige opgaver fra en liste i appen (Image Credit: NordVPN)

Der findes også en liste over specielle servere, hvor du kan vælge servere til udvalgte opgaver: P2P-tjenester, Onion over VPN, Dobbelt VPN med dobbelt kryptering eller adgang til en dedikeret IP-adresse. Du kan f.eks. klikke på P2P og lade systemet finde den hurtigste server eller du kan se en liste over mulige servere og så vælge præcis den, du ønsker.

Det lyder måske lidt besværligt, men du kan heldigvis tilføje dine special-servere til en favoritliste, så du lettere kan finde dem senere. Desværre betyder NordVPNs lidt sære navne, at det ikke altid er til at se, hvad serveren er specialiseret i. Vi tilføjede den bedste P2P-server til vores favoritliste – hvor den blev vist som ”United Kingdom #959” side om side med vores andre favoritter ”United Kingdom #565” og ”United Kingdom #768”. Det er ikke muligt at omdøbe serverne, så man skal altså selv huske, hvilken server, der er god til almindelig netsurf og hvilken der er bedst til P2P.

Når du så har fundet den placering, du ønsker, fungerer appen generelt godt herfra. Klik på en server, og så opretter NordVPN forbindelse på få sekunder. Appen viser så om du har forbindelse, placeringen på serveren og notifikationerne i Windows fortæller dig, om VPN-forbindelsen er tændt eller slukket.

Det er også let at skifte mellem servere, og du behøver ikke at lukke én forbindelse, inden du skifter til den næste. Klik på den ønskede server, så sørger appen automatisk for at koble dig på.

Hvis du højreklikker på NordVPN ikonet i Systembakken i Windows, får du vist en liste over de servere, du senest har været forbundet til, så du let kan genoprette forbindelsen. Der er meget smart, og betyder, at du sjældent har behov for at åbne appen.

NordVPN har en række brugbare indstillingsmuligheder (Image Credit: NordVPN)

I indstillingerne finder vi også nogle behagelige overraskelser. Du kan selvfølgelig få NordVPN til at starte op, når du tænder computeren. Men du kan også få den til hver gang automatisk at koble sig på din mest bruge server, så du ikke behøver at bøvle med at vælge server i appen.

NordVPN har to kill switch muligheder (en kill switch afbryder netforbindelsen, hvis du mister server-forbindelsen, så din identitet er beskyttet). Den ene kill switch slukker som forventet internetforbindelsen, når vi ikke er forbundet med en VPN-server. Den anden kill switch kan sørge for, at udvalgte apps lukker, hvis du mister VPN-forbindelsen (for eksempel din torrent app).

Protokol-understøttelsen er begrænset – i hvert fald i Windows appen. Du kan kun vælge imellem OpenVPN TCP og UDP, og det kræver en tur forbi de avancerede indstillinger.

Du kan vælge dine foretrukne DNS-indstillinger på alle VPN-forbindelser (Image Credit: NordVPN)

Det er muligt at vælge sine foretrukne DNS-indstillinger på alle VPN-forbindelser. Det er nok en mulighed, de fleste brugere skal holde fingrene fra. Men hvis man ved, hvad man laver, så kan man for eksempel få en bedre ydelse eller bedre blokering af skadelige hjemmesider ved at udskifte sin default DNS. Du kan også tilføje flere DNS-servere og så skifte imellem dem efter behov.

Samlet set fungerer NordVPNs Windows app udmærket og er generelt let at bruge, nå du er nået igennem udfordringerne med det første setup.

NordVPNs Android-app er en af de mest populære VPN-apps i Google Play Store (Image Credit: Google)

Android app

NordVPNs Android-app er en af de mest populære på markedet med mere end fem millioner downloads og en imponerende 4.4 karakter på Google Play (selv ExpressVPN har kun 4.1).

Vi stoler ikke automatisk på, at karaktererne i app-butikkerne er korrekte, for har vi ind imellem set VPN-apps få lave karakterer uden nogen grund, bare fordi nogle brugere har givet dem skylden for noget, som måske skyldes netværket eller nettet. Men en karakter på 4.4 er uden tvivl noget, man skal gøre sig fortjent til. Så det er godt gået.

Her fungerer setup, som andre apps. Klik på ”Installer”, så hentes appen, og du er klar til at komme i gang på ingen tid.

Den mobile app har en brugerflade, der minder om desktop-versionens (Image Credit: NordVPN)

Når man åbner appen, viser den øverste del af skærmen de tilgængelige servere på et verdenskort. På nederste del af skærmen finder man en server-liste. Det fungerer på samme måde som andre kort på mobilen: panorer, zoom ind, klik på den placering, du gerne vil forbindes til. Det virker, men er ikke særlig praktisk.

For du kan risikere at skulle bruge zoom-funktionen flere gange for at komme tæt nok på til at vælge en bestemt server. Prøv f.eks. at zoome ind på Europa. Du kan ende med 40 placeringsmarkører, men uden stednavne. Så hvis du vil vælge Makedonien, så skal du vide, hvor på kortet det ligger.

Du kan tilføje servere bestemte steder til din liste over favoritter (Image Credit: NordVPN)

Og hvis du vil skifte placering til et andet sted i verden, så skal du bruger mere tid på at panorere og zoome ind og ud. Det er ikke svært, men vi ender med at bruge for meget tid på at navigere rundt.

Heldigvis kan du også finde en helt almindelig liste over lande. Den dukker op, hvis du swiper opad. På listen kan du scrolle ned til det ønskede land, trykke på knappen og så få forbindelse til den bedste server i netop det land.

Hvis du vil have mere styr på, hvilken server, du opretter forbindelse til, så kan du med et klik på menu-knappen åbne hele listen over server-placeringer i det valgte land. Så viser appen også, hvilken region, serverne er i i stedet for bare at vise et nummer (f.eks. Los Angeles i stedt for nummer 1284).

Du kan udvide listen over servere, så du kan se hver enkelt server. Men da det ikke er muligt at se relevante informationer om server-belastning, er sandsynligvis ikke nogen stor hjælp.

Som sædvanligt med apps til mobile enheder, er der ikke lige så mange indstillingsmuligheder i Android-appen set i forhold til desktop-versioner. Her savner vi kill switch-funktionen og muligheden for at vælge sine egne DNS-servere.

Men man får NordVPNs CyberSec-funktion, der blokerer reklamer, forsøg på phishing og malware. Og man får en mulighed for at ekskludere netværk, så NordVPN f.eks. automatisk bliver aktiveret, når man går på andre wi-fi hotspots end hjemmenetværket og andre netværk, man stoler på. På den måde, tænder VPN-forbindelsen kun, når man har brug for den.

Appen er ikke helt perfekt, og kort-oversigten gør ikke meget for oplevelsen. Men ellers er det en udmærket app, der gør det bedre end de fleste konkurrenter.

NordVPNs iOS-app har samme design og layout som Android-versionen (Image Credit: NordVPN)

iOS app

NordVPNs iOS app hurtigt installeret. Find den i App Store, installer den og du er klar til at lokke ind og åbne en VPN-forbindelse.

Appen åbner med samme lidt mærkelige brugerflade som de andre NordVPN-apps, selv om det her er udført lidt bedre. Man kan ikke zoome lige så langt ud, som i Android-appen, så her får man ikke en oversigt, hvor markørerne overlapper og skjuler hinanden. Kort-oversigten fylder det meste af skærmen og man har godt overblik, for der er kun lige afsat lidt plads til en Quick Connect-knap i bunden.

I vores øjne er kort-oversigten ikke den letteste måde at skifte mellem servere på. Men her kan man igen swipe opad på skærmen for at få vist en almindelig liste med lande. Man kan vælge landet eller en bestemt region, hvis man vil det.

Her er brugerfladen på NordVPNs iOS app (Image Credit: NordVPN)

En ting, der ikke er helt så godt som i Android-appen, er listen over de specialiserede servere. Den er nemlig lidt kortere i iOS versionen. Man kan se og vælge servere, der er optimeret til P2P eller som understøtter Onion over VPN. Men man kan ikke vælge Dobbelt VPN eller en dedikeret IP-adresse. Det er ikke et stort problem, og det er de færreste, som vil savne Dobbelt VPN, men når man nu har ekstra features, vil det give mening, at de er tilgængelige på alle platforme.

Menuen for indstillinger er ret simpel. Her er heldigvis en kill switch, der lukker internetforbindelsen, hvis VPN-forbindelsen går ned. Det giver ekstra sikkerhed for privatlivet. NordVPN har siden vores seneste anmeldelse også her tilføjet CyberSec, der blokerer reklamer, phishing og malware. Men du får ikke mulighed for at vælge TCP- eller UDB-protokoller eller adgang til funktionen, der skjuler din server for andre (den er praktisk, når man skal på nettet i lande, der aktivt blokerer for VPN-forbindelser).

Det er ikke helt NordVPNs skyld – Apple sikkerhedsregler lægger strikse begrænsninger på, hvad apps må – men det er noget, man alligevel skal huske, hvis det er en iPhone man bruger mest til VPN-forbindelser.

NordVPN gør det nemt at oprette en VPN-forbindelse direkte fra din yndlingsbrowser ved hjælp af browser-udvidelser (Image Credit: NordVPN)

Browser-udvidelser

VPN-apps er generelt lette at bruge, men det kan kræve lidt arbejde at oprette forbindelse. Hvis du har brug for at omgå blokeringen på en hjemmeside via din bærbare Windows computer, skal du måske både klikke en del gange. Først for at få vist appen i systembakken, og så for at åbne appen, og igen for at vælge listen over lande, én gang til for at se listen over serverne, klik på den ønskede server, vente lidt på forbindelsen og så trykke Alt-Tab for at komme tilbage til browseren.

NordVPN har lavet udvidelser til Chrome og Firefox, som gør det hele mere enkelt. Du vælger en VPN-placering og så opretter/lukker du forbindelsen direkte fra browseren. Når du installerer Chrome-udvidelsen, får du et lille ikon i systembakken. Vi trykkede på ikonet og blev logget på tjenesten med det samme.

Brugerfladen i Chrome-udvidelsen har ikke samme kort-oversigt, som du ser i de forskellige apps. Men det er ikke noget stort tab. I stedet vil du se en Auto-connect-knap, som forbinder dig til den hurtigste server. Det er også muligt en ”Vælg Placering”-knap, som lader dig vælge, hvilket land, du vil forbindes med. Du kan dog ikke vælge en bestemt server i det valgte land. Det vælger NordVPN automatisk.

I den lille indstillingsmenu kan du blokere for WebRTC-lækage i Chrome, øge sikkerheden for privatlivet og du kan slå annonce-, phishing- og malware-blokeringen CyberSec til og fra.

Vi undersøgte også NordVPNs firefox-uvidelse. Ind imellem er der forskellige VPN-muligheder i browserne, men ikke her – NordVPNs Chrome- og Firefox-udvidelser har identiske brugerflader og funktioner.

Alt i alt er der ikke så mange muligheder i dette setup, set i forhold til konkurrenterne. ExpressVPNs browser-udvidelser spiller automatisk sammen med deres app, så når du installerer udvidelserne, styrer du appen og hele dit system er beskyttet. NordVPNs udvidelser beskytter kun din browser.

Du får stadig en meget enkel måde at komme uden om blokeringen af hjemmesider på. Hastigheden er højere, og i visse situationer kan det være en fordel at bruge NordVPN i browseren (nogle af dine apps virker måske ikke med VPN, eller du oplever, at VPN gør dit system langsommere). Vi er glade for at NordVPN overhovedet har browser-udvidelser – de fleste VPN-udbydere har det nemlig ikke – og det giver ekstra point til tjenesten.

NordVPN's vidensbase indeholder mange brugbare artikler (Image Credit: NordVPN)

Support

Skulle det gå galt, er første stop NordVPNs support side. Her er artiklerne opdelt i kategorier, så man hurtigt kan finde de relevante emner (Kom i gang, Betalinger, Forbindelser og Generel info), og et søgefelt gør det muligt at finde de rigtige artikler.

Vidensbasen er udmærket, og her ligger nogle brugbare artikler. Skriver du for eksempel Hastighed (Speed) ind i søgefeltet, får du vist artiklen ”Hastighed og båndbredde” med mange relevante tips (genstart enheder og routere, prøv en anden server-placering, prøv et andet netværk, skift protokol og så videre).

Artiklerne er som regel lidt korte, og der er ikke helt så mange, som vi gerne så. De er heller ikke særligt velorganiserede. Kigger man i kategorien ”Kom i gang”, vil man nok forvente at finde links til manualer og guider om installation. Men dem finder man ikke i den første liste, der dukker op. De første artikler du ser, dækker altså ikke altid et emne, man forventer. Og uanset, hvilket emne du vælger, så opdager du hurtigt, at listen over ”Relaterede artikler” tit viser artikler, der overhovedet ikke er har noget med det emne at gøre. Hvis du læste artiklen, ”Sådan skifter du DNS-server på Windows”, ville du så forvente at finde en artikel, der hedder ”Hvad skal du gøre, hvis du har mistet dit password” blandt de relaterede artikler?

Når man åbner NordVPNs support side står der ikke umiddelbart noget om andre muligheder for at få hjælp. ExpressVPN's support side har links til live chat og giver mulighed for at åbne en support sag eller sende en mail til support-teamet. NordVPNs side fortæller dig ikke engang, at de muligheder er tilgængelige. Det kan du til gengæld se, hvis du scroller ned og klikker på ”Kontakt”, men helt ærligt, så burde det ikke være nødvendigt. Hvis nogen klikker ind på support siden, så bør de kunne se alle de muligheder, der er for at få hjælp med ét blik.

På trods af de små irritationsmomenter, så er der også godt nyt. Hvis du ignorerer default-listerne med artikler og i stedet bruger nøgleord i søgefeltet, er der meget hjælp at hente. F.eks. en masse virkelig gode setup tutorials.

Det er muligt at få live chat support, men igen skal man ned i bunden og finde ”Kontakt”-knappen. Chat systemet fungerer til gengæld godt. Vi skrev et spørgsmål og fik svar af en venlig medarbejder efter 30 sekunder.

Hvis du hellere vil send mail, så du evt. kan inkludere screenshots eller lignende, er det også muligt. De skriver selv, at der kan gå op til 48 timer, men vi sendte en mail kl. 9.29 om morgenen og fik svar kl. 9:10 den næste morgen. Det er ikke ligefrem fremragende, men ret gennemsnitligt sammenlignet med andre VPN-udbydere, og de svar vi fik, var præcise og detaljerede nok til at løse vores problem.

Endelig dom

En indbydende VPN-løsning, der er hurtig og (for det meste) brugervenlig. Den lider lidt under den akavede, kort-baserede brugerflade og pletvise problemer med forbindelsen. Men samlet set får man en fin ydelse, der vil dække behovet hos de fleste brugere.