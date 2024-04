Google One VPN lukker permanent - her er de bedste alternativer

Bruger du Google Ones VPN-tjeneste? Hvis det er tilfældet, har vi dårlige nyheder: Google er ved at lukke det ned for altid.

Faktisk er du måske en af de meget få mennesker, der rent faktisk bruger det. Vi var ikke særligt imponerede, da Vi testede tjenesten, og Google har fortalt nyhedssiden 9to5Google at de " fjerner VPN-funktionen, fordi folk simpelthen ikke bruger den". Virksomheden fulgte op med at sige, at dette ville give dem mulighed for at "fokusere" og "understøtte flere ønskede funktioner med Google One".

Ifølge 9to5Google er der ingen specifik tidslinje for, hvornår Google Ones VPN bliver lukket ned, men en officiel e-mail, som blev fundet af Android Authority siger, at det vil ske "senere på året". Det betyder, at du har lidt tid til at finde et alternativ blandt de beste VPN-tjenester.

Denne meddelelse er skuffende, da den fjerner en praktisk funktion for alle Google One-abonnenter, der ønsker et ekstra værktøj til at beskytte deres privatliv. Heldigvis er der stadig masser af andre muligheder derude, selv om det vil kræve et ekstra abonnement, mens Google Ones VPN kom som en del af dit medlemskab uden ekstra omkostninger.

Andre Google One-funktioner vil fortsat være tilgængelige. Den tilbyder stadig lagring af fotos, filer og e-mails, backup af enheder og meget mere. Google har heller ikke ændret prisen (på trods af at de har fjernet deres VPN), og abonnementerne koster stadig 1,99 dollars om måneden.

Et af mange nedlagte projekter

(Image credit: Google)

Google One VPN blev lanceret i oktober 2020. Oprindeligt krævede tjenesten, at du tilmeldte dig et premium-abonnement på 9,99 dollars om måneden, men den blev senere tilgængelig via alle Google One-abonnementer, hvilket betyder, at du kunne betale så lidt som 1,99 dollars om måneden og stadig have adgang til den.

Lukningen af Google One VPN er blot den seneste i en række af produktlukninger fra Google. De har for vane at lancere interessante funktioner og derefter lukke dem ned efter ret kort tid. Alene i løbet af det seneste år har Google droppet Play Movies & TV, det den klassiske Gmail-brugerflade, deres Nvidia-drevne Chromebooks for gaming med mere. Det er blevet et så velkendt fænomen, at der endda findes en dedikeret hjemmeside som katalogiserer alle de Google-produkter, der er blevet stoppet af virksomheden.

Den gode nyhed er, at Googles gratis Pixel VPN-tjeneste ikke forsvinder lige foreløbig. Den blev lanceret i 2022, og dengang garanterede Google, at den ville være tilgængelig i fem år. Det kræver dog en ny Pixel-telefon, som ikke alle Google One-abonnenter vil have. Google meddelte tidligere i år, at de havde nået 100 millioner Google One-abonnenter. Det betyder, at mange mennesker måske er på udkig efter en ny VPN-tjeneste.

Så hvor skal du kigge hen? Den bedste VPN lige nu er i vores øjne NordVPN Især hvis du vil se dine yndlingsserier fra Netflix i udlandet, da tjenesten havde nogle af de konstant hurtigste hastigheder i vores test.

Men VPN-nybegyndere bør også tjekke ExpressVPN, da den har en automatisk forbindelsesfunktion og automatiserer mange af de opgaver, der normalt er tilgængelige i VPN-tjenester. Hvis du har et stramt budget, synes vi at Surfshark er den bedste billige VPN derude. Den koster kun 2,29 euro om måneden, hvis du tilmelder dig for to år - ikke langt fra prisen på Google One VPN, men uden Google One-abonnementet.

Få TechRadars bedst bedømte VPN-tjenester i dag

Nedenfor finder du vores tre bedst bedømte VPN-tjenester lige nu sammen med deres priser for forskellige abonnementer.

NordVPN – verdens bedste VPN-tjeneste

Vi gennemgår regelmæssigt alle de største og bedste VPN-udbydere, og NordVPN er i øjeblikket vores absolutte topvalg. Tjenesten fjernede blokeringen af alle streamingtjenester i vores test og er også meget nem at bruge. Hastighed, sikkerhed og 24/7 support er tilgængelig, hvis du har brug for det - du får det hele her. Det billigste abonnement er den toårige løsning, der koster $3,99 pr. måned og inkluderer yderligere 3 måneder helt GRATIS. Der er også en 30-dages pengene-tilbage-garanti, hvis du beslutter, at det ikke er noget for dig. – Prøv NordVPN 100% risikofrit i 30 dage

ExpressVPN – en favoritt blandt VPN-tjenester

ExpressVPN er en af vores yndlings-VPN'er takket være dens hastighed, brugervenlighed og stærke sikkerhedsfunktioner. Den er også kompatibel med næsten alle medieafspillere derude, herunder Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox og PlayStation samt både Android- og Apple-mobiltelefoner. Hvis du tilmelder dig et årsabonnement, får du lige nu 3 måneder helt gratis. Og hvis du ombestemmer dig inden for de første 30 dage, får du pengene tilbage. – Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Surfshark: Bedste billige VPN-tjeneste

Surfshark bliver ved med at give os grunde til at anbefale den. Det er en billig løsning, der er nem at bruge, fyldt med sikkerhedsfunktioner og nemt fjerner blokeringer af begrænset indhold i udlandet. Med servere i over 100 lande kan du streame dine yndlingsserier fra næsten hvor som helst. Det bedste af det hele er, at Surfshark koster så lidt som 2,29 euro om måneden, og kommer med en 30-dages pengene-tilbage-garanti, så du kan prøve tjenesten. – Prøv Surfshark 100% risikofrit i 30 dage