ExpressVPN lancerer en unik dedikeret IP-tjeneste

ExpressVPN har netop lanceret en ny dedikeret IP-funktion med fokus på privatlivets fred.

ExpressVPN lover at gå et skridt videre end dedikerede IP-adresser, der tilbydes af andre udbydere, takket være en unik zero-trust-tilgang. Denne metode betyder, at ikke engang udbyderen kan spore IP-adressen tilbage til dig, hvilket er et nyt skridt for en VPN-tjeneste.

Funktionen er i øjeblikket tilgængelig for Android, iOS og Windows VPN, og flere platforme vil snart blive tilføjet. Brugerne kan vælge mellem 29 serverplaceringer i 22 lande, hovedsageligt i Nordamerika, Asien og Europa, ved at betale et ekstra månedligt gebyr.

En ny industristandard

»Som en virksomhed med fokus på privatlivets fred er vores vision at tilbyde en dedikeret IP-tjeneste, der løser de sikkerhedsproblemer, der typisk er forbundet med traditionelle implementeringer,« siger Samuel Bultez, produktchef hos ExpressVPN.

En fast IP-adresse gør det lettere, hvis du hoster en server, og det kan også give bedre ydeevne for visse applikationer, når du f.eks. gamer eller deler filer. Men med en dedikeret IP-adresse er der også større risiko for, at dine onlineaktiviteter kan kædes sammen med dig, end hvis din VPN-tjeneste tildeler din forbindelse en tilfældig IP-adresse, hver gang du går på nettet. Det er den udfordring ved den faste IP-adresse, som ExpressVPN lover at have løst.

Bultez tilføjede: »Vores innovative tilgang til dedikerede IP-adresser giver alle fordelene ved en statisk IP-adresse, samtidig med at den enkelte brugers privatliv og sikkerhed bevares - ikke engang ExpressVPN kan spore den dedikerede IP-adresse tilbage til den enkelte.«

Dedicated IP solutions are great. But they also come with some limitations—having a static IP typically means your activity can be easily linked to you.Our very own dedicated IP solution solves these challenges and keeps you secure–even we can’t trace it back to you.December 4, 2024

Et Zero Knowledge IP-allokeringsdesign, der fokuserer på tillid og gennemsigtighed, sikrer, at IP-adresser tildeles i hemmelighed, forklarede udbyderen.

ExpressVPN's »nye industristandard for dedikerede IP-adresser« bruger også innovationer som blinded tokens - et token, der udstedes af en server, uden at serveren ved, hvem det er tildelt - og AWS Nitro Enclaves, der lover at forbedre dit privatliv og din sikkerhed yderligere.

Pete Membrey, Chief Research Officer hos ExpressVPN, tilføjede, at teamet også har udgivet et teknisk whitepaper for at dokumentere ExpressVPN's unikke tekniske løsning til dedikerede IP-adresser.

»Med udgivelsen af vores hvidbog har vi taget endnu et skridt for at dokumentere denne proces og give et dybdegående kig på vores tekniske arkitektur, sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelse af privatlivets fred for fuld gennemsigtighed,« sagde han.

Sådan bruger du ExpressVPN Dedikeret IP

Det er meget enkelt at aktivere ExpressVPN's dedikerede IP. Indstillingen er integreret i appens grænseflade for at sikre en hurtig og problemfri opsætning.

Alt, hvad du skal gøre, er at gå til din kontoside for at tilføje en dedikeret IP til dit abonnement - eller tilføje en ved kassen, hvis du er en ny bruger - fra $ 3,49 pr. måned, afhængigt af længden på dit abonnement.

Åbn din VPN-app (i øjeblikket kun iOS, Android og Windows) for at konfigurere den. Du skal vælge din placering blandt de 29 tilgængelige og oprette en adgangskode, som er den eneste måde, du kan bruge din dedikerede IP på. Du kan se flere detaljer om hele processen i denne ExpressVPN:s guide.

Når den dedikerede IP er konfigureret, kan du skifte mellem den og en standard VPN-IP fra appen. Husk, at udbyderen gradvist udruller muligheden, så du skal måske vente lidt, før du kan bruge den.