»Så bruger jeg bare Google Maps i stedet«: Apple Maps-brugere i USA raser svinestreg fra Apple - Maps-annoncer, som man ikke kan slå fra

Apple Maps er begyndt at vise annoncer for brugere i USA og Canada

Annoncerne vises øverst blandt søgeresultaterne og under »Foreslåede steder«

Det er ikke muligt at slå dem fra – ikke engang for betalende iCloud+- eller Apple One-kunder

Danmark er ikke omfattet på nuværende tidspunkt, men annoncerne kan potentielt blive udvidet til flere markeder fremover

Vi har vidst et stykke tid, at de var på vej, men nu er der begyndt at dukke annoncer op i Apple Maps for brugere i USA og Canada. Det betyder, at alle resultater, der vises på søgesiden, ikke længere placeres der udelukkende på baggrund af relevans.

Apple har bekræftet ændringen over for 9to5Mac, og annoncerne vises nu både under »Foreslåede steder« på søgesiden, før du har indtastet noget, og blandt selve søgeresultaterne.

I begge tilfælde vises der højst én annonce, placeret øverst i det pågældende afsnit og mærket med en blå »annonce«-etiket. De bør altså i det mindste være relativt nemme at genkende og rulle forbi.

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For danske Apple Maps-brugere ændrer der sig intet på nuværende tidspunkt. Annoncerne er indtil videre kun blevet lanceret i USA og Canada, og Apple har ikke meddelt nogen planer om at indføre dem i Danmark. At funktionen nu er gået fra test til faktisk lancering på to markeder kan derimod være et tegn på, hvad der med tiden venter brugerne også i andre dele af verden.

Selvom annoncerne kan være en fordel for virksomheder, der ønsker at blive synlige i Apple Maps, er ændringen sværere at se som noget positivt for brugerne. Derudover er der ingen mulighed for at fravælge annoncerne – ikke engang hvis du allerede betaler Apple for tjenester som iCloud+ eller Apple One.

En upopulær ændring

(Image credit: Apple)

Ændringen er (forståeligt nok) ikke ligefrem blevet modtaget med begejstring blandt Apple-brugere. På Reddit skriver brugerne blandt andet, at »nu hvor der er reklamer, er der absolut ingen grund til at bruge Apple Maps«, »så bruger jeg bare Google Maps i stedet«, »det her er et dårligt træk« og »den vigtigste grund til, at jeg brugte Apple Maps, var, at der ikke var nogen reklamer«.

Blandt de første reaktioner på nettet ser det ud til, at opfattelsen er, at Google Maps allerede er bedre på mange områder, og at fraværet af reklamer tidligere var en af Apple Maps’ tydeligste fordele. Når den forskel forsvinder, kan nogle brugere derfor vælge at skifte over til Googles tjeneste.

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En Reddit-bruger sammenfattede kritikken således: »Google Maps er 100 % mere præcis og funktionel end Apple Maps. Den eneste fordel, Apple Maps havde, var, at den ikke indeholdt reklamer, så nu, hvor de har fjernet den, er der bogstaveligt talt ingen grund til at beholde ikonet på startskærmen.«

Samtidig påpeger andre brugere, at Apple Maps stadig kan have visse fordele, for eksempel en oplevet bedre privatlivsbeskyttelse og mindre belastning af telefonens batteritid. Der kan altså stadig være grunde til at holde fast i Apples korttjeneste.

Klager på nettet betyder selvfølgelig ikke automatisk, at Apple Maps vil miste store mængder brugere. De fleste vil sandsynligvis fortsætte med at bruge den tjeneste, de allerede er vant til. Men for os i Danmark er udviklingen alligevel værd at holde øje med. Apple har nu åbnet døren for annoncer i Maps på to store markeder, og hvis satsningen falder i god jord, er der naturligvis en mulighed for, at virksomheden vælger at udvide den til flere lande.

Forhåbentlig forbliver det ved relativt diskrete sponsorerede søgeresultater og bliver ikke starten på en udvikling mod betydeligt mere påtrængende annoncer i Apple Maps.

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