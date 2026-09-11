Apple lovede en usynlig fold på iPhone Duo – det holder ikke helt

Nærbilleder af den nye iPhone Duo viser en synlig fold.

Den kan ses, når enheden holdes i bestemte vinkler og under forskellige lysforhold.

Selvom Apple ikke har løst dette almindelige problem helt, bidrager nanoteksturlaget i betydelig grad til at gøre den mindre synlig.

Apple afslørede endelig iPhone Duo under »Surprise and Shine«-arrangementet – virksomhedens første enhed på markedet for foldbare telefoner – og efter selv at have afprøvet den, må jeg sige, at den virker meget imponerende.

Ja, Apple har taget sig god tid til at lancere sin første foldbare telefon (Samsung var tidligt ude, allerede i 2019, med den første Galaxy Fold-model). Mange mente, at det var fordi Apple først ville lancere en foldbar mobil, når de havde løst udfordringen med folden i skærmen.

Forud for lanceringen af iPhone Duo gik der rygter om, at den foldbare skærm slet ikke ville have en synlig fold. De første billeder af telefonen i brug viser dog, at Apple måske ikke helt har opnået det ønskede resultat.

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Der var ikke engang gået et døgn, siden iPhone Duo blev afsløret, før brugere på Reddit allerede var begyndt at påpege den delvist synlige fold – noget, der kommer til syne, når man holder enheden i forskellige vinkler og i bestemt lys (se nedenfor).

Vi er ikke overdrevent kritiske, men på trods af den matte, glatte overflade på den sammenklappelige skærm med nanotekstur – som er med til at gøre folden langt mindre synlig – er der en tydelig lodret fordybning midt på iPhone Duos 7,6-tommers skærm. Apple vidste, at dette ville være et af de mest almindelige spørgsmål, og virksomheden har lagt alle relevante svar ud på produktsiden for iPhone Duo.

«iPhone Duo har en helt flad og jævn inderskærm med en specialudviklet nanotekstur, der reducerer genskin, så seeroplevelsen ikke forstyrres. De gennemsigtige fastgørelseselementer gør, at skærmlagene kan bevæge sig, når telefonen foldes sammen, hvilket reducerer belastningen og folderne til et minimum.»

Desværre har Apple ikke helt formået at løse en af de største udfordringer ved foldbare telefoner, men samtidig er det næsten umuligt at fjerne folden fuldstændigt. Hvis det havde været muligt, ville Samsung efter otte generationer af foldbare mobiler, nok have løst det.

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Heldigvis for Apple ser det ud til, at brugerne ikke bekymrer sig nævneværdigt om, at folden på iPhone Duo er svagt synlig.

Flere ejere af foldbare telefoner har delt på Reddit, at når man har brugt en sådan telefon et stykke tid, holder man op med at lægge mærke til folden – ganske enkelt fordi man vænner sig til, at den er der. Andre har udtalt sig lidt skarpere: »Jeg kommer aldrig til at forstå folk, der gør et stort nummer ud af folden«, skrev en bruger, mens en anden nøjedes med at kommentere: »Jeg har en foldbar telefon. Folden er slet ikke noget problem.« Vedkommende må være ejer af en Galaxy Z Fold 8.

Trods kritikken – vores første møde med iPhone Duo var langt fra skuffende. Vores redaktør Lance Ulanoff oplevede stort set ingen problemer med skærmens fold. Vores billeder viser, at folden er usynlig, når man ser direkte på telefonen, og den matte skærm er med til at fjerne irriterende genskin.

Hvad angår deres første foldbare telefon, må vi sige, at Apple har gjort alt, hvad de kunne, for at træde ind på dette marked – på trods af at de ligger syv år bagud i forhold til deres største konkurrenter. Selvom den mangler funktioner som Face ID og en handlingsknap, fremstår iPhone Duo som en solid start på Apples næste store satsning – selvom vi måske ikke er særligt begejstrede for navnet.

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