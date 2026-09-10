Apple har afsløret en foldbar iPhone Duo og iPhone 18 Pro-modeller med variabel blænde

Det er september igen, så selvfølgelig måtte et nyt Apple-event ikke mangle. I går (9. september 2026) annoncerede Apple under sit »Surprise and shine«-event igen nye iPhones, samt nye Apple Watches og et nyt sæt AirPods.

I denne artikel går vi lidt dybere ind på iPhone-modellerne. Foreløbig drejer det sig kun om iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max og Apples første foldbare telefon: iPhone Duo. En almindelig iPhone 18 og eventuelt en iPhone Air 2 eller iPhone 18e lader (som rygterne allerede antydede) endnu vente på sig.

iPhone 18 Pro-modellerne tager især store skridt fremad inden for kameraer (og batterilevetid), mens iPhone Duo skiller sig ud som Apples første foldbare model, men også som Apples dyreste iPhone. Nedenfor kan du læse alt, hvad du behøver at vide om iPhone 18 Pro-modellerne og iPhone Duo.

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Alt om iPhone 18 Pro (Max)

(Image credit: Apple)

Ved første øjekast ser iPhone 18 Pro og Pro Max ikke ud til at adskille sig meget fra iPhone 17 Pro og Pro Max. Under overfladen er der dog sket en del ændringer, især hvad angår kamerasystemet.

Der er stadig et 48 MP hovedkamera, men i år har det fået en variabel blænde. Et fysisk system bestående af en slags lameller kan justere objektivets blændeåbning, hvilket giver større kontrol over både lysmængden og dybdeskarpheden.

Dette kamerasystem skal sikre bedre belysning ved svagt lys og for eksempel også skarpere gruppebilleder. Derudover er Pro-indstillingerne i Kamera-appen blevet yderligere udvidet. Således kan du uafhængigt af blænden også indstille andre vigtige funktioner helt efter eget ønske, såsom lukkertiden og hvidbalancen.

Der er også forbedringer inden for video. Du kan nu tilføje filmeffekter i efterbehandlingen, og timelapse-optagelser kan nu optages i 4K med Dolby Vision HDR. I forbindelse med de fotografiske stilarter får du desuden også flere tilpasningsmuligheder. Med alle disse forbedringer og tilføjelser får du altså især meget mere kontrol over de billeder, du tager.

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Designmæssigt kan man se én tydelig forskel på forsiden, når skærmen er tændt. Dynamic Island er nemlig blevet mærkbart mindre, men kan stadig vise op til tre Live-aktiviteter på samme tid og selvfølgelig bruge Face ID.

Indvendigt finder vi i år A20 Pro-chippen. Denne chip er baseret på 2 nm-processen og byder naturligvis på de nødvendige forbedringer, herunder en GPU, der er 40 % hurtigere end på A19 Pro. For at kunne følge med er dampkammeret (afkøler mobilen) også blevet tre gange større i areal og er i direkte forbindelse med chippen.

Også batterierne har fået en opgradering i år. Apple afslører aldrig specifikke batterikapaciteter, men ved afspilning af videoer skulle iPhone 18 Pro kunne holde i op til 36 timer og iPhone 18 Pro Max i op til 45 timer. Opladningen går også hurtigere. Enhederne oplades til 50 % på 15 minutter (med kabel). Pro Max nyder også godt af den største forbedring i batterilevetid, som Apple nogensinde har gennemført på en iPhone.

Under præsentationen nævnte Apple også forbedringer af Siri og AI generelt, men desværre kan vi her i Europa ikke (med det samme) nyde godt af dem. Det gælder også for »Apple Reference Image«. Med denne funktion kan man kontrollere ægtheden af et foto, der er taget med en iPhone 18 Pro… men altså ikke i Europa.

Både iPhone 18 Pro og Pro Max starter med 256 GB lagerplads og tilbyder desuden muligheder for 512 GB, 1 TB og 2 TB. Enhederne fås desuden i fire farver: Bordeauxrød, Gletscher, Sølv og Sort. iPhone 18 Pro koster fra 10.999 kroner, og iPhone 18 Pro Max koster fra 12.299 kroner. Telefonerne kan bestilles fra den 12. september og leveres fra den 18. september.

Alt om iPhone Duo

(Image credit: Apple)

Selvom det ikke længere var nogen overraskelse, ventede Apple alligevel med at afsløre sin første foldbare telefon til slutningen af præsentationen. Konceptet med en foldbar telefon er ikke længere noget nyt, men den første foldbare iPhone er alligevel interessant.

Man kan også se, at Apple faktisk har valgt et lidt bredere design end mange andre foldbare telefoner. Designet minder dog meget om Samsungs Galaxy Z Fold 8, som blev lanceret for en måned siden. Dækskærmen har et 5,4-tommers Super Retina XDR-display, og den foldbare skærm er en 7,6-tommers Super Retina XDR-skærm. Den mindre skærm har stadig 90 % af den skærmplads, man får på iPhone 18 Pro, og den store skærm giver 50 % mere plads end skærmen på iPhone 18 Pro Max.

Apple fremhævede også, at begge skærme har samme billedformat, hvilket er praktisk for apps, der dermed kan skaleres bedre. Der er desuden tale om to ProMotion-skærme, hvilket også betyder, at de har en Always-On-funktion. Derudover når de en spidslysstyrke på 3.000 nits.

Der er også tilføjet et specielt nanoteksturlag oven på den foldbare skærm. Det har til formål at skjule foldelinjen lidt bedre og reducere refleksioner. Under denne skærm finder du også et skjult FaceTime-kamera.

En meget vigtig del af en foldbar telefon er naturligvis hængslet. Det består her af mere end hundrede dele. Kabinettet er lavet af ›grade 5‹-titanium, og det er også rart at se, at den har en IP68-certificering.

Et andet iøjnefaldende element ved iPhone Duo er, at den ikke bruger Face ID. Touch ID er vendt tilbage og er integreret i en knap på siden. Det system findes også i en lang række foldbare Android-telefoner, så her har Apple gjort som mange andre. På den måde kan du nemt låse telefonen op fra både dækskærmen og den indvendige skærm. Et enkelt Face ID-system i denne tynde enhed var sandsynligvis allerede en udfordring, endsige to.

iOS 27 er i øvrigt også optimeret til denne formfaktor. Således kan du nemt åbne to apps ved siden af hinanden (eller den samme app to gange) og gemme kombinationer af apps sammen, så du hurtigt kan åbne dem igen senere.

Nogle elementer fra den typiske iPhone-brugergrænseflade er her også flyttet over til højre side, så de er nemmere at nå på den brede skærm, og så disse indstillinger altid kan findes på samme sted, uanset om enheden er foldet ud eller sammen.

Senere på året får Duo også understøttelse af Apple Pencil med USB-C. Den skal så fungere både på dækskærmen og på den sammenfoldelige skærm.

Så skal vi selvfølgelig også tale om kameraerne. Udover FaceTime-kameraet i den foldbare skærm finder du et selfie-kamera foran og bagpå et 48 MP hovedkamera samt et 48 MP ultravidvinkelkamera. Den variable blænde fra iPhone 18 Pro findes ikke her. Der er heller ikke noget teleobjektiv, men hovedkameraet giver ifølge Apple, som sædvanlig, mulighed for at zoome op til 2x med optisk kvalitet.

Når du tager billeder, kan du selvfølgelig også bruge de to skærme på praktiske måder, for eksempel til at tage selfies med hovedkameraet eller vise folk et eksempel på det billede, du er ved at tage af dem. iPhone Duo fungerer også som sin egen stativ. Det er alle de smarte funktioner, vi kender fra andre foldbare telefoner.

Inde i iPhone Duo finder du den samme A20 Pro-chip, som også sidder i iPhone 18 Pro-modellerne. Derfor er der også her anvendt et dampkammer til køling.

I betragtning af den foldbare formfaktor er batteriett delt i to halvdele. Igen får vi som regel ikke helt konkrete tal fra Apple, men de lover dog en batterilevetid på en hel dag. Apple oplyser også tal for batterilevetiden ved afspilning af video. Telefonen skulle kunne holde i op til 44 timer med dækskærmen og op til 31 timer på den indvendige, foldbare skærm. Hvad angår opladning (via kabel), er batteriniveauet oppe fra 0 % til 50 % på ca. 20 minutter. For at udnytte den begrænsede plads i kabinettet bedst muligt (bl.a. til batteriet) fås Duo kun i en eSIM-variant.

iPhone Duo starter med 256 GB lagerplads, og derudover findes der modeller med 512 GB, 1 TB og 2 TB. Du kan desuden vælge mellem to farver: Stjernehvid og Nattehimmel (mørkegrå).

Det er ikke en billig telefon, for vejledende pris starter på hele 17.999 kroner og den dyreste model topper prislisten med en pris på 29.999 kroner for modellen med 2TB lagerplads. iPhone Duo udkommer også lidt senere end de nye Pro-modeller. Den kan bestilles fra den 16. oktober og er i butikkerne fra den 23. oktober.