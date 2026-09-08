De 5 største rygter om iPhone 18 – det her forventer vi på Apples event i morgen

Vi har hørt rygter om iPhone 18-serien, allerede før iPhone 17 overhovedet blev lanceret. Hvis vi desuden medregner den foldbare iPhone Ultra – som ifølge oplysninger endelig bliver lanceret i år – har læk og rygter cirkuleret i flere år.

Der er altså en hel del information at sortere igennem, men rygterne nedenfor hører til blandt de største, vi har hørt om Apples kommende mobiltelefoner.

Under hvert rygte vurderer vi, hvor sandsynligt vi mener, at oplysningerne rent faktisk holder stik, så du får et bedre indtryk af, hvad vi kan forvente os på Apples »Surprise and Shine«-event onsdag den 9. september.

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Den foldbare iPhone Ultra lanceres endelig

iPhone Ultra kan komme til at ligne Samsung Galaxy Z Fold 8 meget. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvad siger rygtet?

Vi har i flere år hørt rygter om, at Apple arbejder på en foldbar mobiltelefon, men nu ser det endelig ud til, at en sådan enhed faktisk kan blive lanceret i år, muligvis under navnet iPhone Ultra.

Flere læk tyder på, at telefonen får lommebogsformat i stil med Samsung Galaxy Z Fold 8, med en foldbar skærm på omkring 7,8 tommer og en yderskærm på cirka 5,5 tommer.

Den kan desuden få understøttelse af MagSafe, men den vil sandsynligvis ikke understøtte en pen – i hvert fald ikke ved lanceringen.

Hvor sandsynligt er rygtet?

I betragtning af, hvor længe vi har hørt rygter om en foldbar iPhone – hvor visse tidligere oplysninger har peget på lanceringer, der aldrig blev til noget – er der stadig grund til at være lidt skeptisk. Men den store mængde lækager, der nu peger på en lancering – herunder oplysninger fra troværdige kilder – gør, at vi er næsten helt sikre på, at iPhone Ultra faktisk vil blive præsenteret i år.

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Hvad angår de specifikke detaljer, såsom skærmstørrelser og understøttelse af MagSafe, kan vi ikke være helt lige så sikre. Men vi ville blive meget overraskede, hvis selve telefonen ikke bliver lanceret i denne uge.

Sandsynlighed: 9/10

Den almindelige iPhone 18 udkommer først næste år

iPhone 17 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Hvad siger rygtet?

Selvom vi måske får en helt ny type iPhone at se i år i form af iPhone Ultra, tyder lækager på, at en af de modeller, vi normalt ville forvente, i stedet udebliver. Ifølge oplysninger lanceres den almindelige iPhone 18 først i marts eller april.

Den kan så blive lanceret sammen med iPhone 18e og iPhone Air 2, hvilket vil betyde, at Apple afholder en anden stor mobillancering inden for løbet af cirka et halvt år.

Hvor sandsynligt er rygtet?

Det ville være helt nyt for Apple at lancere en ny basismodel ved et separat arrangement flere måneder efter Pro-modellerne, så vi tager stadig rygtet med en smule skepsis.

Men faktisk peger stort set alle læk nu i den retning. Vi har desuden hørt mærkbart færre rygter om den almindelige iPhone 18 end om Pro-modellerne og iPhone Ultra – hvilket ville være logisk, hvis den faktisk ikke lanceres før om et stykke tid.

Sandsynlighed: 8/10

Et kamera med variabel blænde

iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hvad siger rygtet?

Et af de mere spændende rygter om specifikationerne er, at enten både iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max – eller muligvis kun iPhone 18 Pro Max – vil få et kamera med variabel blænde.

Det vil gøre det muligt at justere dybdeskarpheden og dermed give dig større kontrol over, hvilke dele af billedet der er i fokus. Det vil også kunne give bedre ydeevne i svagt lys, hvis den variable blænde betyder, at kameraet kan lade mere lys trænge ind end på de nuværende modeller.

Hvor sandsynligt er rygtet?

Vi har hørt rygter om en variabel blænde fra flere forskellige kilder, herunder nogle med et godt omdømme. Detaljerne er dog stadig ret vage, hvilket gør os lidt usikre på, om funktionen rent faktisk vil dukke op – især da mange andre læk om de nye modeller har været mere detaljerede.

Samtidig får både antallet af kilder og deres troværdighed os til at tro, at det er ret sandsynligt, at mindst én af de kommende iPhone-modeller får et kamera med variabel blænde.

Sandsynlighed: 7/10

Større batterier

iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hvad siger rygtet?

Kilden Digital Chat Station har fundet dokumenter, der tyder på, at iPhone 18 Pro får et batteri på 4.288 mAh og iPhone 18 Pro Max et på 5.567 mAh i USA.

Til sammenligning har iPhone 17 Pro et batteri på 4.252 mAh, mens iPhone 17 Pro Max har et på 5.088 mAh. Også her gælder tallene for de amerikanske modeller, hvor batterikapaciteten er højere end i de fleste andre regioner, da telefonerne udelukkende bruger eSIM og derfor ikke behøver at afsætte plads til et fysisk SIM-kort.

Hvis oplysningerne holder stik, ville det altså betyde en mindre stigning for iPhone 18 Pro, og en noget større forbedring for iPhone 18 Pro Max.

Hvor sandsynligt er rygtet?

En øget batterikapacitet virker ret sandsynlig, da Apple ofte benytter lejligheden til at øge kapaciteten i nye modeller. Det er derimod mere tvivlsomt, om iPhone 18 Pro Max virkelig får en så stor stigning, som rygtet hævder. Faktum er, at kilden bag lækket selv skriver, at »dette er tvivlsomt og skal verificeres yderligere«.

Vi kan derfor forvente med større batterier, men det er langt fra sikkert, at stigningen bliver helt så stor.

Sandsynlighed: 6/10

Nyt design

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Hvad siger rygtet?

iPhone 18 Pro og iPhone 18 Pro Max vil nok ikke adskille sig markant fra deres forgængere, men der alligevel være to mærkbare designændringer på vej.

Den ene vedrører bagsiden, hvor metalrammen og glaspanelet kan få en mere ensartet farve i stedet for det lidt tofarvede design, som de nuværende modeller har.

Endnu mere spændende er oplysninger fra Instant Digital og andre kilder om, at Dynamic Island muligvis bliver mindre i år. Ifølge rygterne reduceres bredden til omkring 13,5 mm sammenlignet med 20,7 mm på de nuværende modeller.

Hvor sandsynligt er rygtet?

Dette er egentlig flere rygter i ét, men begge ændringer lyder troværdige. Både lækkere og CAD-renderinger har peget på et mindre Dynamic Island, og det ville være logisk, at Apple ønsker at reducere den plads, den optager på skærmen.

Et mere ensartet design på telefonernes bagside lyder også rimeligt, men den oplysning er indtil videre kun kommet fra et par kilder, så der kan vi ikke være lige så sikre.