Samsung vinder CES 2026 med en foldbare OLED-skærm uden fold - men den kan ende på en iPhone som det første

Samsung har netop vundet CES 2026. Hvis du spørger mig, kan alle andre producenter og teknologivirksomheder prøve igen næste år, for intet på dette års messe kom i nærheden af at være så imponerende som Samsungs helt foldbare OLED-skærm uden folder.

Lad os spole lidt tilbage: hvad betyder det egentlig? Kort sagt har Samsung udviklet en foldbar skærm, der bliver helt glat, når den foldes ud. Indtil nu har alle foldbare skærme haft en synlig fold i midten – nogle gange dyb, nogle gange diskret – hvor panelet foldes. Dette har længe været betragtet som et nødvendigt kompromis, en pris man må betale for den større skærmstørrelse, som foldbare telefoner tilbyder.

Samsungs nye skærm, som i øjeblikket kun er en teknisk demo og ikke findes i noget annonceret produkt, eliminerer i det væsentlige dette problem fuldstændigt. Ingen folder, ingen synlige mærker – bare en glat ydre skærm, der foldes ud til en lige så glat indre skærm. Et stors for dem, der ønsker at være på forkant med teknologien.

Hvis du er ligesom mig, tænker du straks på den næste generation af Galaxy Z Fold eller måske endda en efterfølger til Galaxy Z Trifold, som forventes at blive lanceret senere på året. Det virker rimeligt, at en sådan innovation fra Samsung Display primært vil komme Samsungs egne mobiltelefoner til gode, ikke?

I virkeligheden er det dog ikke helt så simpelt. Selvom Samsung teknisk set ejer Samsung Display, er virksomheden og Samsungs mobilforretning separate enheder, der kan indgå og administrere deres egne aftaler. Det er faktisk Samsung, som i øjeblikket leverer skærme til iPhone, selvom Apple er dens største rival på mobilmarkedet (yes, det er sært).

Tilbage til den nye foldbare skærm uden folder – selvom det er meget sandsynligt, at vi vil se en eller anden version af teknologien i fremtidige foldbare Samsung-telefoner, er der ingen garanti for, at Galaxy-modellerne vil være de første.

Faktisk peger de seneste rygter fra flere kilder på det modsatte – den fremherskende opfattelse i rygtebørsen er, at Apples længe ventede foldbare iPhone muligvis får den nye Samsung skærm.

Og på trods af analytikeren Ming-Chi Kuos påstand om, at Galaxy Z Fold 8 muligvis også får ny skærmteknologi, vil jeg vove at påstå, at det faktisk er mere sandsynligt, at iPhone Fold får Samsungs foldbare-uden-fold-OLED-skræm før nogen anden telefon.

Det lyder måske underligt, men jeg tror i sidste ende, at det vil gavne Samsungs mobildivision på lang sigt.

For det første ser Samsung ud til at være i lidt af en knibe lige nu, hvad angår priserne på mobiltelefoner, sandsynligvis på grund af global ustabilitet, amerikanske toldafgifter og AI's indvirkning på komponentpriserne.

Jeg skrev for nylig om rygter, der tyder på, at Galaxy S26-serien muligvis ikke får nogen større kameraopgraderinger for at holde omkostningerne nede, men efterfølgende tip peger stadig på prisstigninger. Når det specifikt drejer sig om foldbare telefoner, var Galaxy Z Fold 7 dyrere end sin forgænger og koster nu over 16.000 kroner.

Og der er ikke kun tale om rygter, for Samsung har selv sagt det direkte! På CES sagde Wonjin Lee, Samsungs globale marketingdirektør, til Bloomberg: »Vi ønsker ikke at påføre forbrugerne den byrde, men vi er nået til et punkt, hvor vi faktisk er nødt til at overveje at justere priserne.«

Nye skærme er fine, men det er ikke svært at forestille sig, at udstyret af Galaxy Z Fold 8 med så avanceret ny teknologi kan føre til yderligere prisstigninger – især i betragtning af markedssituationen og Samsungs egne udtalelser. Det er stadig spekulation, men det kan gøre det attraktivt for Samsung ikke at putte den nye (og sandsynligvis dyrere) teknologi i sin næste Fold.

Galaxy Z Fold 7 er allerede en af de dyreste foldbare telefoner på markedet, så jeg tror, Samsung gør klogt i at holde igen med prisen i år. Derudover forventer vi, at Galaxy Z Trifold vil blive lanceret til en pris på omkring 2.799 dollars (dvs. omkring 18.000 kroner), hvilket simpelthen er uden for rækkevidde for de fleste forbrugere. Derfor håber jeg, at Samsung tager hensyn til prisoverkommeligheden, når det kommer til deres ikoniske foldbare model.

Grænsen på 20.000 kroner for foldbare telefoner vil før eller senere blive brudt, men Apple er en meget bedre kandidat til at gøre det først. Apple er allerede synonymt med høje priser, så brugerne er mere villige til at acceptere en ekstremt dyr foldbar iPhone. Desuden vil Apple, hvis der opstår tekniske problemer med den nye skærm – hvilket altid kan ske med ny teknologi – være nødt til at håndtere eller i det mindste dele PR-konsekvenserne, i stedet for at Samsung står alene.

Igen er meget af dette spekulativt, men det kan på sigt gavne Samsung, at lade Apple komme først, selvom det betyder, at de må give afkald på noget af rampelyset. Hvis Samsung derimod kan udstyre sin næste foldbare telefon med dette avancerede panel uden at hæve prisen, så kør endelig på. Men lige nu virker det ikke så sandsynligt.

Vi vil teste alle nye Samsung- og Apple-telefoner, der kommer på markedet, så hold øje med vores guider til de bedste Samsung Galaxy-telefoner og de bedste iPhones for at se de nyeste modeller.