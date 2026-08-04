Samsungs fabrik i Sydkorea er et ægte torturkammer til at stressteste foldbare Galaxy-mobiltelefoner til det yderste

Forestil dig et automatiseret torturkammer, hvor den ene prøvelse efter den anden udsætter dig for belastninger. Endnu værre er det, at det hele udføres af robotter, der trækker, trykker, presser, vrider og lyser på dig. En robot kører dig endda hele vejen frem til dette tekniske rædselskammer.

Men du er selvfølgelig en Samsung Galaxy-telefon, og du er bygget til at klare netop denne type behandling – eller i det mindste forventes du at overleve den. I et lokale på størrelse med en basketballbane ligger et af Samsungs testanlæg, der kører døgnet rundt for virksomhedens voksende sortiment af Galaxy S- og Galaxy Z-telefoner.

For et par uger siden fløj Samsung mig til Sydkorea for at besøge virksomhedens fabrik i Gumi, hvor de blandt andet samler og stresstester deres nyeste telefoner, herunder Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra og Galaxy Z Flip 8, som alle blev præsenteret tidligere på ugen under Samsung Galaxy Unpacked i Storbritannien.