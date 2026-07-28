"Föreställ dig en automatiserad tortyrkammare" – jag besökte Samsungs fabrik i Sydkorea för att se hur företagets vikbara Galaxy-mobiler testas, och de här robotarna missar ingenting

Föreställ dig en automatiserad tortyrkammare där den ena prövningen efter den andra utsätter dig för påfrestningar. Ännu värre är att allt utförs av robotar som drar, trycker, pressar, vrider och lyser på dig. En robot kör dig till och med hela vägen fram till denna tekniska skräckkammare.

Men du är förstås en Samsung Galaxy-telefon, och du är byggd för att klara just den här typen av behandling – eller åtminstone förväntas överleva den. I en lokal stor som en basketplan finns en av Samsungs testanläggningar som kör dygnet runt för företagets växande sortiment av Galaxy S- och Galaxy Z-telefoner.

För några veckor sedan flög Samsung mig till Sydkorea för att besöka företagets fabrik i Gumi, där de bland annat monterar och stresstestar sina senaste telefoner, inklusive Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra och Galaxy Z Flip 8, som alla presenterades tidigare i veckan under Samsung Galaxy Unpacked i Storbritannien.

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(Image credit: Samsung)

När en laboratorieingenjör visade oss runt väntade en robot otåligt bakom honom medan den försökte leverera fler telefoner till vad som närmast kan beskrivas som ett Guantánamo för tekniska prövningar. Ingenjören verkade helt obekymrad när roboten sakta rullade närmare oss, men den höll sig hela tiden på ett säkert avstånd och levererade först en telefon till den första teststationen när vi hade flyttat oss ur vägen.

Innan Samsung kan kontrollera att telefonerna klarar alla dessa tester måste de förstås först byggas.