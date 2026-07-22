De 6 største nyheder fra Samsung Galaxy Unpacked 2026 – nye foldbare mobiler, ure og Samsungs første smartbriller

Det er en stor dag for Samsung og for alle, der er glade for virksomhedens produkter. Virksomheden har nu præsenteret tre nye foldbare telefoner, to nye smarture og sine allerførste smarte briller.

Det er ikke kun de smarte briller, der er et helt nyt tiltag fra Samsung. En af telefonerne introducerer også et helt nyt format.

Her nedenfor gennemgår vi de største nyheder fra årets andet Samsung Galaxy Unpacked 2026 – det er de lanceringer, du skal holde øje med.

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1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future)

Hvis du tror, at Samsung Galaxy Z Fold 8 er den direkte efterfølger til Galaxy Z Fold 7, er det på tide at tænke om – det er nemlig den nye formfaktor, vi nævnte ovenfor.

I modsætning til Galaxy Z Fold 7, der har det klassiske, boglignende, sammenklappelige design, er Galaxy Z Fold 8 kortere og bredere, med proportioner der minder om et pas. Når den er foldet ud i stående format, er den perfekt til læsning, mens den i liggende format egner sig bedre til film og spil.

Telefonen har en sammenklappelig 7,6-tommers skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, en udvendig 5,5-tommers skærm på 120 Hz, et hovedkamera på 50 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP samt to selfie-kameraer på 10 MP – et på hver skærm.

Den drives af Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, har 12 GB RAM, op til 1 TB lagerplads og et batteri på 4.800 mAh.

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I Danmark starter Galaxy Z Fold 8 ved 15.999 kroner, hvilket gør den lidt billigere end Galaxy Z Fold 8 Ultra.

2. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det er lidt forvirrende, at Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i praksis er den egentlige efterfølger til Galaxy Z Fold 7, så vi har allerede en ret god fornemmelse af, hvad den byder på.

Telefonen har en sammenklappelig 8-tommers skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, en udvendig skærm på 6,5 tommer, et hovedkamera på 200 MP, et ultravidvinkelkamera på 50 MP, et telekamera på 10 MP med 3x optisk zoom samt to selfie-kameraer på 10 MP.