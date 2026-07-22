Jag har testat Samsung Galaxy Z Flip 8 – och de nya kamerafunktionerna gör den till ett utmärkt alternativ för vloggar, så länge man kan leva med den medelmåttiga bildkvaliteten

Varje år berättar jag hur mycket jag gillar vikbara flipmobiler, och särskilt Samsungs modeller, men jag har fortfarande inte tagit steget bort från den klassiska mobilformen.

Det finns få saker som känns lika tillfredsställande som att snäppa igen telefonen för att avsluta ett samtal, och jag är dessutom väldigt svag för den lekfulla designen och de anpassningsbara mjukvarufunktionerna på den yttre skärmen. Men faktum är att flipmobiler fortfarande inte är lika kraftfulla som de flaggskeppstelefoner jag är van vid.

I år har Samsung däremot varit farligt nära att övertyga mig med nya Samsung Galaxy Z Flip 8, trots att företaget inte har gjort särskilt många förändringar på hårdvarusidan jämfört med fjolårets modell.

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Galaxy Z Flip 8 lanseras för 15 490 kronor, vilket innebär en prishöjning på ungefär en tusenlapp jämfört med Z Flip 7. Den ökningen beror till stor del på den pågående bristen på RAM-minne. Det här är den tunnaste och lättaste Galaxy Z Flip-modellen hittills, det förbättrade gångjärnet gör den märkbart enklare att öppna och stänga, och några smarta uppgraderingar av den yttre skärmen bygger vidare på de mindre förbättringarna som introducerades med Z Flip 7.

Det jag ser mest fram emot är däremot två nya videofunktioner som hjälper mig att fånga ögonblicket.

(Image credit: Future)

Tidigare i år introducerade Samsung en imponerande ny funktion i Galaxy S26-serien: Horizontal Lock, som imponerade stort på oss under våra tester. Funktionen använder telefonens inbyggda gyroskop och accelerometer för att mäta hur jag rör och vrider telefonen under inspelning. Kamerasensorn beskär sedan bilden och flyttar bildutsnittet för att kompensera rörelserna.

Resultatet är att videon håller sig horisontell även om jag vrider telefonen 360 grader. Det är ingen mirakelfunktion, och bildkvaliteten försämras om jag pressar den för hårt, men används den som tänkt – för att stabilisera videor medan jag eller motivet är i rörelse – kan den spara mycket efterarbete och låta mig fokusera på själva upplevelsen medan jag filmar ett liveevenemang.

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En annan smart funktion som gör att Z Flip 8 känns ännu bättre anpassad för att fånga ögonblicket är Fan Cam-läget. Är du K-pop-fantast vet du säkert direkt vad det här är till för. Med hjälp av motivföljning beskär mjukvaran bilden och skapar en video i det bildförhållande jag väljer, där endast det valda motivet syns i bild.

Jag går på en hel del konserter och liveframträdanden, och den här funktionen är en riktig game changer. Jag kan njuta av upplevelsen med mina egna ögon utan att hela tiden behöva kontrollera att kameran är perfekt riktad genom intensiva dansnummer och folkmassor. Den fungerar också utmärkt på sportevenemang, oavsett om det handlar om en internationell match eller om jag vill fånga ögonblicket när mitt barn gör sitt första mål på fotbollsplanen.

Den stora svagheten hos en flipmobil

We went hands-on with the Z Fold 8 Ultra — did Samsung make the peak foldable? (ft. SuperSaf) - YouTube Watch On

Det finns däremot en sak som hindrar Z Flip 8 från att bli en riktigt fantastisk videomobil: kamerorna.

Telefonen erbjuder samma huvudkamera på 50 MP, ultravidvinkelkamera på 12 MP och selfiekamera på 10 MP som både Galaxy Z Flip 7 och Galaxy Z Flip 6, vilket gör att Z Flip 8 inte direkt imponerar. Samtidigt har jag den senaste tiden blivit bortskämd med iPhone 17 Pro:s fantastiska kamerauppsättning. En semester nyligen blev betydligt mer minnesvärd tack vare att jag kunde ta fantastiska bilder utan att behöva bära runt på en stor systemkamera.

Kameror med lägre prestanda är visserligen inte ett problem som bara gäller Samsungs Z Flip-serie. Att få plats med kraftfulla bakre kameror samtidigt som telefonen har en yttre skärm, förblir tunn och dessutom håller ett rimligt pris är fortfarande en stor utmaning för tillverkare av flipmobiler. Trots det känns Samsung lite efter här jämfört med Razr 70 Ultra, som erbjuder tre kameror på 50 MP både fram och bak och bara kostar omkring 500 kronor mer.

Allt med flipmobilens formfaktor lämpar sig för att skapa innehåll. Den hopfällda videokameraliknande positionen och bordsläget är intuitiva och mångsidiga, och de nya funktionerna är ett stort lyft – men de räcker fortfarande inte för att få mig att lämna en flaggskeppstelefon med en riktigt vass kamerauppsättning.

Små steg framåt – men fortfarande en imponerande telefon