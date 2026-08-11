”Vobblandet är så irriterande”: Galaxy Z Fold 8-användare tar till extrem lösning för att få sin vikbara telefon att ligga helt plant

Gillar du inte kameramodulen på din vikbara telefon? Ta bort den

Det är precis vad en Reddit-användare har gjort med sin Galaxy Z Fold 8

Nu ligger den plant, men selfiekameran är den enda kameran som finns kvar

Hur långt skulle du gå för att få en av de bästa vikbara telefonerna att se ut och fungera precis som du vill? En Samsung-användare har tagit det drastiska steget att skära bort den bakre kameramodulen på sin nya Galaxy Z Fold 8, enbart för att telefonen ska ligga helt plant när den placeras på ett underlag.

Det minst sagt ovanliga hemmafixet har dokumenterats på Reddit och har fått en hel del användare att höja på ögonbrynen. Telefonens ägare ska ha använt ett rakblad för ingreppet och beskriver slutresultatet som ”inte så illa”.

”Vobblandet är så irriterande och jag använder ändå aldrig [kamerorna]”, förklarade användaren när någon frågade varför de hade gjort modifieringen – och personen verkar inte ångra sitt beslut.

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I vår recension av Samsung Galaxy Z Fold 8 nämner vi inte kameramodulen som något särskilt stort problem. Däremot har vi en del beröm att ge den dubbla kamerauppsättningen på baksidan, så det känns både synd och en smula drastiskt att helt enkelt skära bort den.

Ett väl utfört jobb

Reaktionerna i den ursprungliga Reddit-tråden präglas framför allt av förvåning över att någon är villig att gå så här långt bara för att få en telefon att ligga plant, samtidigt som möjligheten att ta bilder och spela in video med de bakre kamerorna försvinner.

Bland en hel del väl valda GIF-bilder finns kommentarer som ”ingen förklaring kan rättfärdiga det” och ”vilken galning”, men även viss uppskattning för ett teknikprojekt som, åtminstone att döma av bilderna, verkar vara ganska väl genomfört.

En annan Reddit-användare har dessutom bett om mer information eftersom personen vill göra samma sak med sin egen Galaxy Z Fold 8, vilket kanske tyder på att vobblandet när telefonen ligger plant faktiskt stör fler användare än man skulle kunna tro.

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Samsung lanserade telefonen den 22 juli med ett startpris på 23 990 kronor. Den lanserades tillsammans med den något dyrare Galaxy Z Fold 8 Ultra och den billigare Galaxy Z Flip 8.

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