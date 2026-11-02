Sam Altman tycker att det är ”förfärligt” att du använder RAM-minne i din dator när AI-datacenter behöver det

OpenAI:s VD Sam Altman skulle hellre se att RAM-minne används i datacenter

Altman tycker att det är ”förfärligt” att RAM-minne finns i enskilda datorer

Kommentarerna har inte tagits emot särskilt väl av konsumenter på nätet

De ökande kraven från datacenter som driver AI-modeller har kastat in oss i en global kris med brist på RAM-minne. Nu anser VD:n för ett av företagen bakom utvecklingen att det minne som faktiskt finns tillgängligt borde användas i datacenter i stället för i enskilda datorer.

I ett uttalande som knappast lär göra honom mer populär bland allmänheten berättade OpenAI-chefen Sam Altman i podcasten Cheeky Pint (via IGN) att ”ur ett globalt fördelningsperspektiv är det faktiskt ganska förfärligt att alla har en massa av världens begränsade tillgång på DRAM-minne sittande i sina egna datorer”.

Altmans huvudsakliga poäng var att enskilda datorer sällan utnyttjar hela sitt RAM-minne, medan datacenter ofta gör det.

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”Man vill ha maximalt utnyttjande i molnet om man försöker hantera en situation där tillgången är så kraftigt begränsad”, fortsatte OpenAI-VD:n. ”Ändå verkar många människors intuition säga precis tvärtom.”

De datorägare som Altman syftar på har redan fått hantera stigande priser, osäkerhet på arbetsmarknaden och föroreningar från datacenter till följd av framväxten av AI-chattbottar som OpenAI:s ChatGPT. Därför är det knappast troligt att hans åsikt kommer att få något större stöd bland allmänheten.

Ingen populär åsikt

Som väntat är konsumenterna inte särskilt nöjda med det Altman har sagt. En tråd på Reddit där kommentarerna diskuteras är full av kritik mot AI, datacenter och bristen på RAM-minne.

”Det är bara 64 GB, men han får slita loss det ur mina kalla, döda händer”, skriver en användare i tråden. En annan anser att ”[chefer på teknikföretag] kommer att förstöra planeten genom att fortsätta med den här mentaliteten och sedan omedelbart skylla på alla andra för kollapsen”.

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Flera kommentarer tar upp hur verklighetsfrånvända cheferna på AI-företagen verkar vara, liksom deras etik. AI-bottar som ChatGPT har trots allt tränats på enorma mängder information, ofta upphovsrättsskyddat material, utan att betala för det. Det är minst sagt tydligt att Altmans kommentarer inte har tagits emot särskilt väl.

De flesta analytiker räknar med att bristen på RAM-minne kommer att fortsätta under flera år framöver. Det innebär att priserna på konsumentelektronik sannolikt kommer att fortsätta stiga och att den som funderar på att bygga sin egen dator får vara beredd att betala rejält för komponenterna.

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