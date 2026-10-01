Suno eller Udio? Vi jämför två av de största AI-verktygen för att skapa musik

AI-genererad musik har utvecklats snabbt och idag kan några enkla textrader räcka för att skapa en komplett låt med sång, instrument och arrangemang. Två av de mest omtalade tjänsterna är Suno och Udio, men trots att de i grunden gör samma sak är upplevelsen ganska olika.

Suno lägger störst fokus på snabbhet och enkelhet. Tjänsten kan generera låtar på under en minut och är särskilt bra på sång, känsla och att snabbt förvandla en idé till något som låter som en färdig låt. Udio tar istället ett mer tekniskt grepp och ger dig större kontroll över bland annat mixning, klarhet och hur noggrant AI:n ska följa dina instruktioner. Resultaten tar längre tid att generera, men kan också bjuda på mer realistiska instrument och ett mer polerat ljud.

Det gör valet mellan dem mindre självklart än det först verkar och för vissa kan den bästa lösningen faktiskt vara att använda båda. Vi har jämfört tjänsternas ljudkvalitet, funktioner, priser och användarvänlighet – läs hela jämförelsen mellan Suno och Udio här för att se vilket AI-verktyg som passar dig bäst.