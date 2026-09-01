Jag har alltid ogillat löpning, men så här fick Gemini och Garmin mig att faktiskt börja tycka om det

Jag har aldrig varit särskilt förtjust i att springa, framför allt inte när jag tränar ensam. Men jämfört med mina favoritaktiviteter – cykling och badminton – kräver löpning minst förberedelser för att komma igång på morgonen. Dessutom är det ett bra alternativ som kompletterande träning.

Efter att ha läst om hur mina kollegor använde AI för att skapa träningsprogram tänkte jag att det kunde vara ett bra tillfälle att försöka förändra min inställning till löpning. Därför vände jag mig till Google Gemini och bad den skapa ett träningsprogram som skulle förbereda mig inför ett stort löplopp här i Australien, Sydney City2Surf.

Mitt mål var att testa ett upplägg som enkelt kunde anpassas efter bakslag, som en skada eller sjukdom, samtidigt som jag kunde kombinera löpträningen med mina vanliga badmintonpass och cykelturer under veckan.

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Jag ville också se om jag kunde hålla fast vid löpningen längre än under mina tidigare försök. Då hade jag antingen improviserat helt (sprungit så länge jag orkade tills jag blev andfådd) eller följt ett strikt träningsprogram från nätet.

Upplägg

Min första fråga till Gemini var: ”Hur realistiskt är det för en nybörjare inom löpning att börja träna för City2Surf nästa vecka?”

Det här var i slutet av december 2025, så Gemini svarade att jag hade gott om tid eftersom loppet skulle äga rum den 9 augusti i år.

City2Surf är en 14 kilometer lång sträcka som börjar i centrala Sydney och avslutas vid Bondi Beach, vilket också förklarar namnet. Banan är ökänd för sina många backar, framför allt en två kilometer lång sträcka ungefär halvvägs genom loppet med en genomsnittlig lutning på omkring 3–4 procent och en höjdskillnad på cirka 75–80 meter.

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”De flesta nybörjarvänliga träningsprogram kräver bara 12–16 veckor”, löd svaret. ”Om du börjar nu har du ett utmärkt utgångsläge för att inte bara ta dig igenom loppet, utan faktiskt njuta av det och springa större delen av sträckan.”

Här är den övergripande planen jag fick från Gemini:

Swipe to scroll horizontally Fas Tid Fokus Grund

(nu – mars) ~12 veckor okusera på konsekvens. Sikta på att löpa och gå 2–3 dagar i veckan (t.ex. spring 2 minuter, gå 1 minut). Utveckling (april – juni) ~12 veckor Öka din långdistans en gång i veckan. Börja med att träna i lätta backar och lätt styrketräning (knäböj/utfall). Race-fokus (juli – augusti) 6–8 veckor Fokusera på uthållighet och Heartbreak Hill. Din längsta löprunda bör vara 12–13 km ungefär två veckor före tävlingsdagen.

För att vara säker på att jag höll mig till planen frågade jag Gemini hur jag skulle lägga in träningspassen på min gamla Garmin-klocka och fick en steg-för-steg-guide.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Under tiden jag tränade fick jag också möjlighet att testa de nyligen lanserade modellerna Garmin Forerunner 70 och Forerunner 170, och jag valde Forerunner 170 Music. Jag ville se om den inbyggda musikfunktionen och trådlösa betalningar via Garmin Pay räckte för att jag skulle kunna lämna telefonen hemma under träningspassen.

Att släpa med mig min tunga iPhone 16 Pro Max i ett löparbälte under de första veckornas löpning började snabbt bli irriterande, så Forerunner-klockan var precis vad jag behövde. Den minskade dessutom distraktionerna rejält och röstinstruktionerna hjälpte mig att hålla mig till planen under intervallpassen.

Jag lyckades följa programmet under de första månaderna samtidigt som jag fortsatte med mina sociala badmintonpass och cykelturer. Men när jag gick in i den andra fasen började det bli svårare.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Bakslag och justeringar

När jag gick in i fas två av träningsprogrammet drabbades jag oväntat av hälseneinflammation. Min fysioterapeut förklarade att det berodde på att jag hade belastat benen och fötterna för mycket, för snabbt. Återhämtningen krävde mer än en månad av rehabilitering och vila.

När jag fick klartecken att börja springa igen berättade jag för Gemini att jag hade missat några veckors träning och frågade hur jag borde anpassa programmet. Gemini rekommenderade att jag gick tillbaka till en tidigare träningsvecka och försiktigt kom igång igen istället för att börja om helt från början. Jag fick också rådet att minska till ett socialt badmintonpass i veckan och ersätta det andra med en cykeltur.

Efter en månad tillbaka i träningen tvingades jag återigen till ett ungefär lika långt uppehåll, den här gången på grund av en luftvägsinfektion med envis hosta och förkylningssymtom.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Till slut kände jag att de här bakslagen var tillräckliga för att jag skulle bestämma mig för att inte delta i City2Surf, trots att Gemini ansåg att jag fortfarande hade tillräckligt med tid för att hinna träna inför loppet. Istället ställde jag in siktet på nästa års lopp.

”Att helt avstå från City2Surf för att istället prioritera en balanserad och hållbar träningsrutin är ett fantastiskt beslut”, svarade Gemini efter att jag fattat beslutet. ”Eftersom du ännu inte har anmält dig innebär det att pressen från den fasta deadlinen den 9 augusti försvinner. Du kan därmed helt ändra ditt tankesätt från ’panikträning’ till att bygga en stark och stabil grund för löpning på lång sikt.”

När jag ser tillbaka hade jag förmodligen bara gett upp efter det första bakslaget om jag hade följt ett mer strikt träningsprogram. Jag hade antagligen inte vetat hur jag skulle gå vidare efter avbrotten, latheten hade snabbt tagit över och jag hade varit tillbaka på ruta ett igen.

Träningen får ett nytt fokus

Utan pressen från ett fast tävlingsdatum justerade Gemini mitt upplägg för de kommande fyra veckorna och fokuserade på bara två pass i veckan: en dag med intervaller där jag växlade mellan löpning och gång och en längre, sammanhängande löprunda i lugnt tempo. Därefter skulle jag gå vidare med ett nytt träningsprogram. Den betydligt lättare träningsbelastningen har gjort löpningen till något jag ägnar mig åt mer medvetet, samtidigt som jag kan kombinera den med mina andra aktiviteter utan att belasta kroppen för hårt.

På det stora hela tycker jag att flexibiliteten och anpassningsförmågan i Geminis träningsprogram har gjort mina framsteg betydligt mer hållbara. Jag har aldrig känt att jag pressat mig själv för hårt eller tagit det för lugnt. Det har också blivit mycket enklare att komma tillbaka efter bakslag, eftersom jag gradvis kan arbeta mig tillbaka till formen utan att behöva börja om från början. Om jag vissa veckor känner för att ägna fler dagar åt mina andra aktiviteter kan Gemini dessutom hjälpa mig att planera veckan utifrån det.

Även om jag i slutändan inte lyckades med mitt ursprungliga mål att delta i ett populärt löplopp, började jag istället uppskatta resan mot att bli en bättre löpare – i ett betydligt mer hållbart tempo.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Bör du låta AI bli din löpcoach?

För nybörjare eller löpare som vill ha ett flexibelt träningsprogram utan alltför stor press är Gemini faktiskt en riktigt användbar utgångspunkt. Det hjälpte mig att skapa ett realistiskt upplägg, anpassa träningen när jag missade pass och fortsätta göra framsteg utan att hela tiden känna att jag låg efter.

Jag skulle däremot inte säga att det kan ersätta en riktig tränare. AI kan hjälpa till med struktur, tempo och kontinuitet, men den kan inte upptäcka problem med din löpteknik, hålla dig motiverad eller se till att du faktiskt genomför träningen när det blir tufft. Precis som med alla AI-genererade träningsprogram (speciellt om du tränar på en mer avancerad nivå) bör du därför se det som en utgångspunkt snarare än något du ska följa blint.

För mina behov var Gemini däremot tillräckligt för att förvandla löpningen från ett nödvändigt ont till något jag faktiskt kunde hålla fast vid.