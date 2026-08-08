Efter två veckor med Garmin Cirqa har jag hittat tillbaka till ”vibe running” och lagt min vanliga klocka (och Strava-besattheten den för med sig) åt sidan

Garmin Cirqa har väckt stor uppmärksamhet bland träningsentusiaster. Jag hårdtestade den nya skärmlösa aktivitetsmätaren under tio dagar och gav den 4,5 stjärnor i mitt test av Garmin Cirqa. Som en del av testprocessen bar jag den under samtliga träningspass de senaste veckorna – och ovanligt nog för en produkt jag testat i recensionssyfte använder jag den fortfarande.

Vanligtvis växlar jag mellan en Apple Watch Ultra 3 och en Garmin Fenix 8, men jag märker att jag ännu inte riktigt vill lägga Cirqa åt sidan. Det beror inte bara på att den är bra. Jag dras till Cirqa eftersom den fungerar tillsammans med ett ekosystem jag redan använder och eftersom den hjälper mig att komma över den fruktade ”Strava-itis”.

Förra månaden skrev vår skribent Becca Caddy om optimeringskulturen – hur wearables kan få oss att fastna i osunda tankemönster och beteenden kring träning. Jag kan definitivt känna igen mig i det. Jag gör mig skyldig till att kasta blickar på klockan under löprundan och vilja öka tempot, till och med under zon 2-pass och lugna träningsdagar, eftersom jag vet att resultatet till slut kommer att hamna på mitt Strava-konto där alla kan se det.

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Att koppla bort den automatiska uppladdningen av löprundor från klockan till Strava löser bara halva problemet. Jag tittar fortfarande hela tiden på klockan för att kontrollera tempo och tid och börjar omedvetet bedöma min egen prestation och jämföra den med vänner, kollegor och bekanta. Jag hade inte insett hur mycket den här självkritiken faktiskt tog bort glädjen från träningen.

Cirqa – och till viss del Google Fitbit Air, som jag testade tidigare i år – förändrar det här.

(Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Cirqa erbjuder en hel del tränings- och hälsodata, definitivt tillräckligt för att förstå hur träningen påverkar kroppen och hälsan. Vad den däremot inte ger dig är detaljerad information om själva träningspasset. Du får exempelvis inget kilometertempo, som löpare använder för att mäta sin genomsnittliga hastighet över en viss sträcka, och inga pulszoner som visar träningspassets intensitet. Med andra enheter får jag den här statistiken uppläst i öronen med jämna mellanrum och på mina klockor finns den alltid bara en snabb blick bort.

Att inte ha tillgång till sådan statistik under själva träningspasset kan förstås vara negativt för prestationen eller när du tränar inför ett specifikt lopp. Men för vanlig vardagsträning är det märkligt befriande.

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Under testperioden sprang jag en runda på 10 km – åtminstone antar jag att den var 10 km baserat på tidigare rundor – och Cirqa registrerade gott om pulsbaserad statistik och använde den för återhämtningsdata som mitt Training Readiness-värde, samtidigt som den visade hur träningen påverkade värden som VO2 Max och Fitness Age.

Skillnaden var att jag fick den här informationen efter löprundan. Under själva passet fick jag ingen specifik information om min löpprestation utöver tid och puls. Utan en klocka att kasta blickar på under träningen behövde jag inte försöka hålla ett visst tempo. Jag sprang helt enkelt på känsla och utifrån min upplevda ansträngning.

Jag fokuserade på hur kroppen kändes och anpassade mig efter det i stunden. Jag tänkte på min löpteknik, lyssnade på musiken och lade märke till träden och vägen omkring mig. Jag fick inget dåligt samvete när jag stannade för att stretcha halvvägs och jag pausade inte heller Cirqa under stoppet, eftersom det hade motverkat hela tanken med den ”kompletta och holistiska överblicken över träningspasset” som den försöker ge.

För första gången på ganska länge hade jag ingen aning om hur snabbt jag hade sprungit. Däremot visste jag att det hade varit ett bra träningspass, både tack vare all annan statistik och det faktum att jag kände mig fantastisk efteråt.

Trots att Cirqa inte är en specifik löparprodukt visade den sig vara precis vad jag behövde för att blåsa nytt liv i min relation till löpningen. När det blir dags att börja ta träningen på större allvar igen och återigen fokusera på hastighet och tider kommer jag att byta tillbaka till min Garmin-klocka, med all min träningsdata redo att användas i Garmins träningsplaner.

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