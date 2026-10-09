Google Pixel 11 kan verka som en tråkig uppgradering, men jag skulle ändå välja den framför Pixel 11 Pro – här är varför

På pappret bjuder Googles nya Pixel 11-serie mest på mindre, stegvisa förbättringar jämfört med den utmärkta Pixel 10-serien. Alla modeller har fått en ny processor, en ljusstarkare skärm samt förbättringar av kameror och mjukvara. Den typen av uppgraderingar är mer eller mindre standard nuförtiden.

Vanliga Pixel 11 är förmodligen den minst spännande modellen i serien, med relativt få förändringar jämfört med föregångaren. Men efter att ha använt den som min huvudsakliga mobil i en månad är jag övertygad om att det är modellen som de flesta borde köpa.

Pixel 11 har visserligen gott om egna styrkor, men det som verkligen får den att sticka ut är hur lite extra värde jag upplever att man får med den dyrare Pixel 11 Pro.

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Den bästa Pixel-mobilen för de flesta

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Pixel 11 bygger till stor del vidare på förra årets Pixel 10, som innebar ett relativt stort steg framåt jämfört med Pixel 9. Bland nyheterna fanns då en telefotokamera och magnetisk PixelSnap-laddning, utöver de vanliga uppgraderingarna av processor och mjukvara. Förutom det nya Google Tensor G6-chippet har Pixel 11 fått en förbättrad huvudkamera och en kameramodul som sticker ut 40 % mindre från baksidan.

Under mina tester märkte jag att Pixel 11 kompakta skärm på 6,3 tum, relativt låga vikt på 197 gram och tunna kameramodul gjorde den till en väldigt smidig mobil att använda i vardagen. Det är en uppfriskande omväxling från alla mobiler på 6,7 till 6,9 tum som jag har testat under året.

Mitt testexemplar kom i den nya färgen Hibiscus, som några av mina kollegor beskrev som ”knallrosa”, och den fick gott om komplimanger. En återkommande kommentar var: ”Jag önskar att iPhone fanns i den färgen!”

Kamerorna tar fylliga och färgstarka bilder och att få en riktig telefotokamera är ett stort plus för en mobil i den här prisklassen. Visst saknar den 11 Pro-modellens mer avancerade kamerakontroller och funktioner, men Pixel 11 har mer än tillräckligt med kamerateknik för de flesta. Det jämförelsevis enklare kamerasystemet har dessutom gjort det möjligt för Google att minska kameramodulens storlek, så att den knappt märks när du sätter på ett mobilskal.

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Den kanske största anledningen till att jag rekommenderar Pixel 11 är att jag märkte väldigt liten skillnad mellan den och den dyrare Pro-modellen vid vanlig användning. Oavsett om jag multitaskade, spelade, körde krävande appar eller använde AI-funktioner kunde jag inte märka någon betydande prestandaskillnad mellan mobilerna. Jag tvivlar på att de flesta andra skulle göra det heller.

Båda mobilerna har samma laddningshastigheter på 30 W med kabel och 25 W trådlöst via Qi2 och PixelSnap. De har också IP68-klassning, ultraljudsbaserade fingeravtrycksläsare och samma löfte om sju års Android-uppdateringar och säkerhetsuppdateringar.

Jag saknade inte heller funktioner som den nya HiLight-lampan för aviseringar, den reptåliga beläggningen på skärmglaset eller stödet för Wi-Fi 7. Dessutom föredrog jag faktiskt de matta metallkanterna på vanliga Pixel 11 framför Pro-modellens blanka kanter.

(Image credit: Future | Nico Arboleda)

Varför betala mer för Pro?

I Sverige börjar Pixel 11 på 11 990 kronor för modellen med 256 GB lagring, medan versionen med 512 GB kostar 13 490 kronor. Det innebär ett högre ingångspris än fjolårets Pixel 10, som lanserades från 10 490 kronor.

Samtidigt har Google fördubblat lagringsutrymmet i basmodellen från 128 GB till 256 GB, vilket gör prishöjningen lättare att acceptera. Fjolårets Pixel 10 med 256 GB lanserades för 11 490 kronor, vilket innebär att priset för samma lagringskapacitet faktiskt inte har höjts på dessa marknader. I Storbritannien har det till och med sänkts med 20 pund.

Pixel 11 Pro börjar samtidigt på 14 490 kronor i Sverige för modellen med 256 GB lagring. Det är 2 500 kronor mer än vanliga Pixel 11 med samma lagringsutrymme. Pro-modellen finns också med 512 GB för 15 990 kronor och 1 TB för 18 990 kronor.

Men här finns en tveksam förändring. Basmodellen av Pixel 11 Pro har nu 12 GB RAM, jämfört med 16 GB i fjolårets modell. Det är exakt lika mycket arbetsminne som du får i vanliga Pixel 11.

(Image credit: Future)

Det är inte så att 12 GB RAM är för lite. Min tid med båda mobilerna visar att det räcker mer än väl. Problemet är att Google har tagit bort en av specifikationerna som tidigare hjälpte till att motivera Pro-modellens högre pris, utan att sänka priset som kompensation. När den billigare Pixel 11 levererar samma prestanda i vardagen blir det allt svårare att förstå vad de extra 2 500 kronorna egentligen går till.

Det betyder inte att Pixel 11 Pro saknar fördelar. Dess mer avancerade kamerasystem kommer utan tvekan att locka fotoentusiaster, medan funktioner som Wi-Fi 7 och HiLight ger den några extra möjligheter. Om de funktionerna är viktiga för dig är Pro fortfarande ett bra val. Men efter en månad med vanliga Pixel 11 kan jag inte säga att jag någon gång önskade att jag hade lagt de extra pengarna.

Åtminstone har Pro-modellerna med 512 GB och 1 TB kvar de 16 GB RAM som fanns i förra årets modell, vilket kan göra dem intressanta för den som vill ha lite extra prestandamarginal. Samtidigt kostar de alltså 15 990 respektive 18 990 kronor i Sverige, vilket innebär en betydligt större investering.

För de flesta är dock den billigare Pixel 11 det smartare köpet. Den levererar samma prestanda i vardagen och många av samma funktioner som Pixel 11 Pro med 256 GB, samtidigt som du sparar 2 500 kronor. Den kanske är en relativt tråkig uppgradering jämfört med Pixel 10, men det hindrar den inte från att vara den mest lockande modellen i Googles nya Pixel-serie.

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