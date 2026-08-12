Jag tillbringade ett par timmar med nya Google Pixel 11 Pro Fold – ingen revolution, men ett steg närmare perfektion

Jag har alltid gillat Google Pixel Fold. Under en period var den en av de tunnare och mer intressanta vikbara mobilerna på marknaden, men sedan dess har den hamnat lite i skymundan bakom Samsungs supertunna Galaxy Z Fold-modeller och nu senast den fortfarande sprillans nya och något udda Galaxy Z Fold 8. Nya Google Pixel 11 Pro Fold är dock ett spännande nytillskott på den växande marknaden för vikbara mobiler.

Den är inte bara något tunnare och betydligt lättare än sin föregångare. Google har också finslipat designen genom att minska skärmkanterna, förstora en av skärmarna, krympa gångjärnen och göra kameramodulen betydligt mindre. Dessutom har mobilen fått en ovanlig ny hårdvarufunktion för aviseringar.

Under min korta tid med den nya vikbara mobilen blev jag faktiskt förvånansvärt fascinerad av Pixel 11 Pro Fold.

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Ännu fler prishöjningar

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pixel 11 Pro Fold är dyrare än förra årets modell – 1 899 dollar jämfört med 1 799 dollar i USA. Det är lätt att anta att det beror på förbättringarna av designen och funktionerna, men jag tror snarare att det handlar om de stigande kostnaderna för minne och lagring. Det kan vi till stor del skylla på den ökade efterfrågan från AI – vilket i och för sig innebär att vi delvis kan skylla på Google själva.

Gemini står trots allt numera i centrum för nästan allt företaget utvecklar och gör, inklusive Pixel 11 Pro Fold. Mobilen är fullproppad med Gemini-relaterade funktioner, även om jag inte hann testa särskilt många av dem under vår fullspäckade teststund.

På det stora hela är det tydligt att Google har tagit till sig kritiken mot de områden där Pixel 10 Pro Fold inte riktigt nådde hela vägen fram. Den nya vikbara mobilen har finslipats för att på allvar kunna konkurrera med modeller som Galaxy Z Fold 8 Ultra och Galaxy Z Fold 8.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

På ytterskärmen har den svarta ramen runt panelen krympt rejält för att ge plats åt den numera 6,5 tum stora Super Actua-skärmen. Den stora vikbara huvudskärmen är fortfarande åtta tum, men även ramarna runt den ser tunnare ut.

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När mobilen är hopfälld är gångjärnet ännu bättre dolt och ligger nu i princip helt plant mot de två hopfällda halvorna. Google berättade för mig att de interna panelerna under den vikbara skärmen består av en titanplatta och en flexibel gångjärnspanel under flera lager polymer, något tjockare och starkare Ultra-Thin Glass samt själva OLED-panelen. Gångjärnsmekanismen är dessutom bredare på insidan för att ytterligare minska deformationen.

När mobilen är utfälld ser den i princip helt platt ut och vecket i skärmen är svårare att upptäcka än på Pixel 10 Pro Fold.

Image 1 of 2 Pixel 11 Pro Fold till vänster och Pixel 10 Pro Fold till höger. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Pixel 11 Pro Fold till vänster och Pixel 10 Pro Fold till höger. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Pixel 11 Pro Fold är inte lika tunn som den 4,1 mm tunna Galaxy Z Fold 8 Ultra, men Google har ändå lyckats banta ner den något jämfört med föregångaren. Den är nu bara 5 mm tjock, jämfört med cirka 5,1 mm för Pixel 10 Pro Fold. Mer anmärkningsvärd är vikten på 239 gram, vilket är nästan 20 gram mindre än Pixel 10 Pro Fold. Jag kan intyga att viktminskningen faktiskt märks när man håller mobilen i handen.

Det här är nu en förhållandevis lätt och riktigt snygg vikbar mobil som dessutom fortfarande är IP68-klassad, något som ingen annan vikbar mobil kan skryta med i nuläget.

Precis som på i stort sett alla andra mobiler på marknaden bryts den tunna profilen av en kameramodul som sticker ut från baksidan för att bland annat ge plats åt de tre kameralinserna. Jag blev dock glad över att upptäcka att Google har krympt modulen rejält, så den ser inte längre ut som ett enormt block som klistrats fast på en annars snygg, slät och platt baksida.

Det andra stora och anmärkningsvärda tillskottet till både designen och hårdvaran – som dessutom sitter i just kameramodulen – är HiLight.

HiLight består av flera flerfärgade LED-lampor på mobilens baksida, placerade i det område som normalt används för LED-blixten. Funktionen är tänkt att användas när mobilen ligger med skärmen nedåt på ett bord. HiLight fungerar faktiskt inte ens när du håller mobilen i handen – vi testade.

I nuläget har HiLight bara två uppgifter. Den ena är att fungera som ett animerat gränssnitt för Gemini. Lamporna lyser och rör sig i olika blå nyanser, ungefär som det vanliga Gemini-gränssnittet, för att visa att Gemini lyssnar och arbetar med din förfrågan. Effekten är riktigt snygg och känns betydligt mer avancerad än vad man kanske skulle förvänta sig från ett gäng LED-lampor.

Så här ser HiLight ut i aktion på en Pixel 11 Pro när den svarar på en Gemini-fråga. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

HiLights andra uppgift är att meddela dig när någon som är viktig för dig ringer. Du kan tilldela olika färger – det verkar finnas omkring fem alternativ – till olika familjemedlemmar och även grupper. När någon av dem ringer pulserar HiLight i den valda färgen. Funktionen finns även på de andra Pixel 11-modellerna.

Även det är en snygg och intressant effekt, även om jag är osäker på hur många som faktiskt kommer att använda den. De flesta av oss har trots allt, på gott och ont, mobilen i handen större delen av tiden.

En snabb titt på kamerorna

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google har inte uppgraderat de huvudsakliga kameraspecifikationerna, så vi får fortfarande en huvudkamera på 48 MP, en ultravidvinkel på 10,5 MP och ett teleobjektiv på 10,8 MP. Huvudkameran har däremot fått en ny sensor som enligt Google ger 50 procent bättre prestanda i svagt ljus, vilket potentiellt kan innebära ett rejält lyft för nattfotografering.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Det finns dessutom två selfiekameror på 10 MP, en på huvudskärmen och en på ytterskärmen.

Jag hade gärna sett att Google höjde upplösningen på kamerorna för att bättre kunna konkurrera med exempelvis Galaxy Z Fold 8 Ultra, vars huvudkamera ligger på 200 MP. Åtminstone får vi fortfarande telekameran med 5x optisk zoom, tillsammans med både optisk och elektronisk bildstabilisering.

Jag tog några bilder med kamerorna, men inte tillräckligt många för att kunna dra några definitiva slutsatser. Jag kan dock säga att ultravidvinkelkameran verkar vara riktigt bra för makrofotografering.

Det finns också några intressanta nya kamerafunktioner, både AI-drivna och mer traditionella, som i vanlig ordning lär särskilja Pixel-serien – åtminstone tills Google delar med sig av dem till partners som Samsung.

En av dem heter Magic Capture och är tänkt att hjälpa dig fånga det perfekta ögonblicket utan att du egentligen behöver fundera på exakt när du ska trycka av. Google säger att funktionen analyserar 500 bildrutor för att hitta rätt ögonblick och därefter beskär och till och med minskar oskärpa för att skapa en användbar bild. Jag fick dock inte möjlighet att testa funktionen.

Camera Looks applicerar estetiska filter redan när bilden tas, vilket jag inte är säker på att jag själv skulle använda. Jag föredrar att först se bilden precis som den är och därefter avgöra om den behöver justeras för att få lite mer dramatik eller tryck.

Däremot ser jag verkligen fram emot att testa Creators Suite, som bland annat får en teleprompter direkt på skärmen. Det skulle vara till enorm hjälp för mig.

Snygg design och mindre batteri

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Allt från hemsidor och kartor till bilder såg riktigt bra ut på båda skärmarna. Ingen av skärmarna skiljer sig särskilt mycket från dem på Pixel 10 Pro Fold, men båda har fått en trevlig höjning av den maximala ljusstyrkan, från 3 000 till 3 600 nits. Jag drog upp skärmarna till maximal ljusstyrka, men eftersom jag befann mig inomhus kunde jag inte avgöra hur bra de klarar starkt solljus.

Jag blev lite förvånad över att batterikapaciteten har minskat från 5 015 mAh till 4 750 mAh, vilket kan vara en del av förklaringen till den lägre vikten. Förändringen hade kanske varit mer begriplig om Google hade gått över till den mer energitäta kisel-koltekniken, som gör det möjligt att få in samma kapacitet på mindre utrymme och som nu används i hela Galaxy Z8-serien.

Även om jag oroar mig för att det mindre batteriet kan innebära kortare batteritid lovar Google fortfarande 24 timmars användning på en full laddning.

På den positiva sidan finns Pixel Snap fortfarande kvar, Googles MagSafe-liknande magnetiska laddningsring som gör att mobilen kan fästas magnetiskt på Qi-laddningsställ och mobilgrepp. Jag testade den på den nya modellen och den är precis lika tillfredsställande att använda som tidigare.

Under min korta tid med mobilen upplevde jag prestandan som mjuk och följsam, delvis tack vare skärmen med en uppdateringsfrekvens på 1–120 Hz, men framför allt tack vare de imponerande specifikationerna. Pixel 11 Pro Fold kommer med 16 GB RAM och börjar med 256 GB lagring, med alternativ på upp till 1 TB.

Ännu mer spännande är Google Tensor G6, den första mobilprocessorn som tillverkas med en 2 nm-process. Jag förväntar mig inte att processorn kommer att vara dramatiskt snabbare än det bästa Apple och Qualcomm har att erbjuda, men 2 nm-processen kan göra den betydligt mer energieffektiv. Faktum är att det skulle kunna vara anledningen till att Google kände sig bekväma med att minska batteriets storlek.

På det stora hela är jag positiv till det jag har sett. Det här är utan tvekan den snyggaste Pixel Fold-modellen hittills. Den är lättare, tunnare, potentiellt snabbare och mer energieffektiv och bör förstås bli ett fantastiskt skyltfönster för Gemini.

Min enda riktiga upplevelse med Gemini under teststunden var för övrigt när jag tog en makrobild av ett blomsterarrangemang och sedan gav Gemini åtkomst till skärmen för att fråga vilken blomma det var. Den identifierade blomman snabbt och utan problem.

Pixel 11 Pro Fold är dessutom betydligt lättare än sin föregångare, vilket får den att kännas som en kompromisslös flaggskeppsmobil som råkar gömma en åtta tum stor skärm på insidan.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det är svårare att jämföra Pixel 11 Pro Fold med Galaxy Z Fold 8. Bildförhållandena skiljer sig rejält och kamerakapaciteten ligger ganska långt ifrån varandra, till Pixels fördel. I slutändan tror jag att de två vikbara mobilerna riktar sig till helt olika typer av användare.

Om du är ute efter en renodlad Google- och Gemini-upplevelse på den största skärm du kan få plats med i fickan ser Pixel 11 Pro Fold ut att vara ett riktigt bra val. Den kan till och med göra dig nöjdare än den dyrare Galaxy Z Fold 8 Ultra, som riskerar att kännas överväldigande med inte mindre än tre inbyggda AI-system.