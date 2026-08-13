Jeg tilbrakte et par timer med den nye Google Pixel 11 Pro Fold – ingen revolusjon, men et skritt nærmere perfeksjon

Jeg har alltid likt Google Pixel Fold. En stund var den en av de tynnere og mer interessante brettbare telefonene på markedet, men siden den gang har den blitt noe overskygget av Samsungs supertynne Galaxy Z Fold-modeller og, nylig, den fortsatt temmelig nye og litt merkelige Galaxy Z Fold 8. Den nye Google Pixel 11 Pro Fold er imidlertid et spennende nytt tilskudd til det voksende markedet for brettbare telefoner.

Den er ikke bare litt tynnere og betydelig lettere enn forgjengeren. Google har også forbedret designet ved å redusere skjermrammene, forstørre en av skjermene, krympe hengslene og gjøre kameramodulen betydelig mindre. I tillegg har telefonen fått en uvanlig ny maskinvarefunksjon for varsler.

I løpet av min korte tid med den nye brettbare telefonen ble jeg faktisk overraskende fascinert av Pixel 11 Pro Fold.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Enda flere prisøkninger

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Pixel 11 Pro Fold er dyrere enn fjorårets modell – 24 990 kroner sammenlignet med 23 990 kroner. Det er lett å anta at dette skyldes forbedringene i design og funksjoner, men jeg tror det handler mer om de økende kostnadene for minne og lagring. Vi kan i stor grad skylde på den økte etterspørselen etter AI – noe som i seg selv betyr at vi delvis kan skylde på Google selv.

Tross alt er Gemini nå kjernen i nesten alt selskapet utvikler og gjør, inkludert Pixel 11 Pro Fold. Telefonen er fullpakket med Gemini-relaterte funksjoner, selv om jeg ikke hadde tid til å teste mange av dem under vår travle testøkt.

Alt i alt er det tydelig at Google har tatt kritikken på de områdene der Pixel 10 Pro Fold ikke helt nådde hele veien. Den nye brettbare telefonen er blitt finslipt for å kunne konkurrere seriøst med modeller som Galaxy Z Fold 8 Ultra og Galaxy Z Fold 8.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

På den ytre skjermen har den svarte rammen rundt panelet krympet betraktelig for å gi plass til den nå 6,5-tommers Super Actua-skjermen. Den store hovedskjermen som er brettbar er fortsatt på åtte tommer, men rammene rundt den ser også tynnere ut.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Når telefonen er brettet sammen, er hengslet enda bedre skjult og ligger nå i utgangspunktet helt flatt mot de to brettede halvdelene. Google fortalte meg at de indre panelene under den brettbare skjermen består av en titanplate og et fleksibelt hengselpanel under flere lag med polymer, litt tykkere og sterkere Ultra-Thin Glass, og selve OLED-panelet. Hengselmekanismen er også bredere på innsiden for å redusere deformasjon ytterligere.

Når telefonen er brettet sammen, ser den i utgangspunktet helt flat ut, og foldene i skjermen er vanskeligere å oppdage enn på Pixel 10 Pro Fold.

Image 1 of 2 Pixel 11 Pro Fold til venstre og Pixel 10 Pro Fold til høyre. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Pixel 11 Pro Fold til venstre og Pixel 10 Pro Fold til høyre. (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Pixel 11 Pro Fold er ikke like tynn som den 4,1 mm tykke Galaxy Z Fold 8 Ultra, men Google har likevel klart å slanke den litt ned sammenlignet med forgjengeren. Den er nå bare 5 mm tykk, sammenlignet med rundt 5,1 mm for Pixel 10 Pro Fold. Mer bemerkelsesverdig er vekten på 239 gram, som er nesten 20 gram mindre enn Pixel 10 Pro Fold. Jeg kan bekrefte at vektreduksjonen faktisk er merkbar når du holder telefonen i hånden.

Dette er nå en relativt lett og virkelig pen brettbar telefon som også fortsatt er IP68-klassifisert, noe ingen andre brettbare telefoner kan skilte med for øyeblikket.

Akkurat som på stort sett alle andre telefoner på markedet, brytes den tynne profilen av en kameramodul som stikker ut fra baksiden for å gi plass til blant annet de tre kameralinsene. Jeg ble imidlertid glad for å oppdage at Google har krympet modulen betraktelig, slik at den ikke lenger ser ut som en stor blokk limt til en ellers fin, glatt og flat bakside.

Det andre store og bemerkelsesverdige tilskuddet til både design og maskinvare – som også er plassert i selve kameramodulen – er HiLight.

HiLight består av flere flerfargede LED-lys på baksiden av telefonen, plassert i området som vanligvis brukes til LED-blitsen. Funksjonen er ment å brukes når telefonen ligger med forsiden ned på et bord. Faktisk fungerer ikke HiLight engang når du holder telefonen i hånden – vi testet.

For øyeblikket har HiLight bare to oppgaver. Den ene er å fungere som et animert grensesnitt for Gemini. Lysene lyser opp og beveger seg i forskjellige blånyanser, omtrent som det vanlige Gemini-grensesnittet, for å vise at Gemini lytter og jobber med forespørselen din. Effekten er veldig fin og føles mye mer avansert enn du kanskje forventer av en bunke med LED-lys.

Slik ser HiLight ut i aksjon på en Pixel 11 Pro når den svarer på et Gemini-spørsmål. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

HiLights andre oppgave er å varsle deg når noen som er viktig for deg ringer. Du kan tilordne forskjellige farger – det ser ut til å være omtrent fem alternativer – til forskjellige familiemedlemmer og til og med grupper. Når en av dem ringer, pulserer HiLight i den valgte fargen. Funksjonen er også tilgjengelig på de andre Pixel 11-modellene.

Det er også en fin og interessant effekt, selv om jeg ikke er sikker på hvor mange som faktisk vil bruke den. Tross alt har de fleste av oss, på godt og vondt, telefonene våre i hendene mesteparten av tiden.

En rask titt på kameraene

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google har ikke oppgradert spesifikasjonene for hovedkameraet, så vi får fortsatt et 48 MP hovedkamera, et 10,5 MP ultravidvinkelobjektiv og et 10,8 MP teleobjektiv. Hovedkameraet har imidlertid en ny sensor som Google sier tilbyr 50 prosent bedre ytelse i svakt lys, noe som potensielt gir nattfotograferingen et stort løft.

Image 1 of 2 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Her er det også to 10 MP selfie-kameraer, ett på hovedskjermen og ett på den ytre skjermen.

Jeg skulle gjerne sett at Google økte oppløsningen på kameraene for å kunne konkurrere bedre med modeller som Galaxy Z Fold 8 Ultra, der hovedkameraet er på 200 MP. I det minste får vi fortsatt telekameraet med 5x optisk zoom, sammen med både optisk og elektronisk bildestabilisering.

Jeg tok noen bilder med kameraene, men ikke nok til å trekke noen endelige konklusjoner. Jeg kan imidlertid si at ultravidvinkelkameraet ser ut til å være veldig bra for makrofotografering.

Det finnes også noen interessante nye kamerafunksjoner, både AI-drevne og mer tradisjonelle, som vanligvis vil skille Pixel-serien fra andre – i hvert fall inntil Google deler dem med partnere som Samsung.

En av dem kalles Magic Capture og er utviklet for å hjelpe deg med å fange det perfekte øyeblikket uten at du trenger å tenke på nøyaktig når du skal trykke på utløseren. Google sier at funksjonen analyserer 500 bilder for å finne riktig øyeblikk, og deretter beskjærer og til og med reduserer uskarphet for å lage et brukbart bilde. Jeg fikk imidlertid ikke sjansen til å teste funksjonen nå.

Camera Looks bruker estetiske filtre rett når bildet tas, noe jeg ikke er sikker på om jeg ville brukt selv. Jeg foretrekker å først se bildet nøyaktig slik det er, og deretter bestemme om det må justeres for å legge til litt mer drama eller trykk.

Jeg gleder meg imidlertid veldig til å prøve ut Creators Suite, som inkluderer en teleprompter direkte på skjermen. Det ville være til stor hjelp for meg.

Stilig design og mindre batteri

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Alt fra nettsider til kart til bilder så veldig bra ut på begge skjermene. Ingen av skjermene er nevneverdig forskjellige fra Pixel 10 Pro Fold, men begge har fått en fin økning i maksimal lysstyrke, fra 3000 til 3600 nits. Jeg skrudde skjermene opp til maksimal lysstyrke, men siden jeg var innendørs, kunne jeg ikke si hvor godt de ville takle sterkt sollys.

Jeg ble litt overrasket over å se at batterikapasiteten er redusert fra 5015 mAh til 4750 mAh, noe som kan være en del av forklaringen på den lettere vekten. Endringen kunne ha vært mer forståelig hvis Google hadde byttet til den mer energitette silisium-karbon-teknologien, som lar den pakke samme kapasitet på et mindre område og nå brukes i hele Galaxy Z8-serien.

Selv om jeg er bekymret for at det mindre batteriet kan bety kortere batteritid, lover Google fortsatt 24 timers bruk på en full lading.

På plussiden er Pixel Snap fortsatt der, Googles MagSafe-lignende magnetiske ladering som lar telefonen festes magnetisk til Qi-ladestativer og telefongrep. Jeg testet den på den nye modellen, og den er like tilfredsstillende å bruke som før.

I løpet av min korte tid med telefonen syntes jeg ytelsen var jevn og responsiv, delvis takket være skjermens oppdateringsfrekvens på 1–120 Hz, men mest takket være de imponerende spesifikasjonene. Pixel 11 Pro Fold kommer med 16 GB RAM og starter på 256 GB lagringsplass, med alternativer på opptil 1 TB.

Enda mer spennende er Google Tensor G6, den første mobilprosessoren som er produsert med en 2nm-prosess. Jeg forventer ikke at prosessoren vil være dramatisk raskere enn det beste Apple og Qualcomm har å tilby, men 2nm-prosessen kan gjøre den betydelig mer energieffektiv. Faktisk kan det være grunnen til at Google følte seg komfortabel med å krympe batteristørrelsen.

Alt i alt er jeg positiv til det jeg har sett. Dette er uten tvil den flotteste Pixel Fold-modellen hittil. Den er lettere, tynnere, potensielt raskere og mer strømeffektiv, og burde være et flott utstillingsvindu for Gemini.

Forresten, min eneste virkelige opplevelse med Gemini under testøkten var da jeg tok et makrobilde av et blomsterarrangement og deretter ga Gemini tilgang til skjermen for å spørre hvilken blomst det var. Den identifiserte blomsten raskt og uten problemer.

Pixel 11 Pro Fold er også betydelig lettere enn forgjengeren, noe som gjør at den føles som en kompromissløs flaggskiptelefon som tilfeldigvis skjuler en åtte-tommers skjerm inni.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det er vanskeligere å sammenligne Pixel 11 Pro Fold med Galaxy Z Fold 8. Sideforholdene er svært forskjellige, og kamerafunksjonene er ganske langt fra hverandre, i Pixels favør. Til syvende og sist tror jeg de to foldbare telefonene er rettet mot helt forskjellige typer brukere.

Hvis du leter etter en ren Google- og Gemini-opplevelse på den største skjermen du får plass til i lommen, ser Pixel 11 Pro Fold ut som et veldig godt valg. Den kan til og med gjøre deg lykkeligere enn den dyrere Galaxy Z Fold 8 Ultra, som risikerer å føles overveldende med ikke mindre enn tre innebygde AI-systemer.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.