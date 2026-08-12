Prise en main du Google Pixel 11 Pro Fold : pas de révolution, mais presque tout s’améliore

Le Google Pixel Fold a longtemps figuré parmi les smartphones pliables les plus fins et les plus intéressants du marché. Depuis, les Galaxy Z Fold ultrafins lui ont volé une partie de la vedette, notamment avec le récent et atypique Samsung Galaxy Z Fold 8. Le nouveau Google Pixel 11 Pro Fold n’en reste pas moins une évolution particulièrement intéressante.

Il devient légèrement plus fin, mais surtout nettement plus léger que son prédécesseur. Google a également nettoyé son design, avec des bordures réduites, un écran externe agrandi, une charnière plus discrète et un imposant bloc photo considérablement aminci. Une étrange nouvelle fonction matérielle dédiée aux notifications fait aussi son apparition.

Même après une prise en main relativement courte, le Pixel 11 Pro Fold laisse donc une impression très encourageante.

Un pliable encore plus cher

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Comme beaucoup d’appareils électroniques récents, le Pixel 11 Pro Fold subit une hausse de prix. Aux États-Unis, son tarif passe de 1 799 à 1 899 dollars.

En France, Google n’a pas encore officiellement communiqué le tarif au moment de cette adaptation. Les dernières informations évoquent toutefois un prix de 1 999 € pour la version 256 Go, contre 1 899 € au lancement du Pixel 10 Pro Fold. Ce montant reste donc à confirmer officiellement.

Cette augmentation pourrait sembler découler directement des améliorations apportées au design et aux composants. La hausse du coût de la mémoire et du stockage, en partie alimentée par l’explosion des besoins liés à l’IA, constitue toutefois une autre explication plausible.

Google participe d’ailleurs lui-même à cette course. Gemini se trouve désormais au cœur d’une grande partie de ses produits et le Pixel 11 Pro Fold ne fait évidemment pas exception.

Le smartphone regorge de fonctions liées à Gemini, même si cette courte prise en main n’a pas permis de toutes les essayer.

Dans l’ensemble, Google semble avoir soigneusement étudié les faiblesses du Pixel 10 Pro Fold. Le constructeur les corrige ici suffisamment pour rendre son nouveau pliable beaucoup plus compétitif face aux Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra.

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Sur l’écran externe, les bordures noires ont considérablement diminué afin d’accueillir une dalle Super Actua désormais portée à 6,5 pouces.

L’écran principal flexible conserve sa diagonale de 8 pouces, mais ses bordures semblent elles aussi plus fines.

Une fois le smartphone replié, la charnière se fait encore plus discrète et vient pratiquement s’aligner avec les deux moitiés de l’appareil.

Sous l’écran pliable, Google utilise une plaque en titane et un panneau de charnière flexible recouverts de plusieurs couches de polymère. L’ensemble comprend également un verre ultra-fin légèrement plus épais et résistant, ainsi que la dalle OLED.

Le mécanisme interne de la charnière est lui-même plus large afin de réduire davantage les déformations.

Une fois ouvert, le téléphone paraît pratiquement plat. Le pli central de l’écran est également plus difficile à distinguer que sur le Pixel 10 Pro Fold.

Image 1 of 2 Le Pixel 11 Pro Fold se trouve à gauche, tandis que le Pixel 10 Pro Fold est à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Le Pixel 11 Pro Fold se trouve à gauche, tandis que le Pixel 10 Pro Fold est à droite (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Le Pixel 11 Pro Fold ne rivalise pas encore avec les 4,1 mm d’épaisseur du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il perd néanmoins quelques dixièmes de millimètre pour atteindre désormais 5 mm, contre environ 5,1 mm auparavant.

La différence la plus notable concerne surtout le poids. Le nouveau modèle descend à 239 grammes, soit près de 20 grammes de moins que le Pixel 10 Pro Fold.

Ce régime se ressent immédiatement en main. Le téléphone paraît désormais relativement léger pour un pliable de cette taille, tout en conservant un design particulièrement séduisant.

Il reste également certifié IP68, une caractéristique encore très rare sur les smartphones pliables.

Comme presque tous les smartphones modernes, cette finesse est cependant interrompue par un bloc photo qui dépasse du dos afin de loger les trois objectifs.

Bonne nouvelle, Google a considérablement réduit ses dimensions. Il ne ressemble plus à une énorme plaque posée sur une surface autrement lisse et élégante.

L’autre grande nouveauté matérielle se trouve justement dans cette zone. Elle porte le nom de HiLight.

HiLight se compose de plusieurs LED multicolores installées au dos du smartphone, dans l’espace habituellement réservé au flash.

Le système est conçu pour fonctionner lorsque le téléphone repose face contre une table. Il reste d’ailleurs inactif lorsque l’appareil est simplement tenu en main.

Pour l’instant, HiLight remplit seulement deux fonctions.

La première consiste à servir d’interface animée pour Gemini. Les LED s’illuminent et se déplacent dans différentes nuances de bleu, à la manière de l’interface habituelle de Gemini, afin d’indiquer que l’assistant écoute ou traite une demande.

L’effet visuel fonctionne étonnamment bien et paraît nettement plus élaboré que ce que pourrait laisser imaginer une simple poignée de LED.

Voici à quoi ressemble HiLight sur un Pixel 11 Pro lorsqu’il répond à une requête adressée à Gemini. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La seconde fonction permet de savoir lorsqu’un contact important appelle.

Différentes couleurs peuvent être associées à certains membres de la famille ou même à des groupes. Lorsqu’ils appellent, HiLight pulse dans la teinte correspondante.

Le système est également présent sur d’autres modèles de la gamme Pixel 11.

L’idée est séduisante, même si son utilité réelle reste à démontrer. Beaucoup d’utilisateurs gardent désormais leur smartphone en permanence à portée de main plutôt que face contre une table.

Côté photo

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Google ne bouleverse pas le système photo du Pixel 11 Pro Fold.

Il conserve un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,5 Mpx et un téléobjectif de 10,8 Mpx.

Le capteur principal évolue toutefois. Selon Google, le nouveau modèle améliore de 50 % les performances en basse lumière, ce qui pourrait constituer un véritable avantage pour la photographie nocturne.

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Deux capteurs de 10 Mpx restent également présents pour les selfies, l’un sur l’écran principal et l’autre sur l’écran externe.

Des définitions supérieures auraient permis au Pixel de mieux rivaliser avec des appareils comme le Galaxy Z Fold 8 Ultra, dont le capteur principal grimpe à 200 Mpx.

Le Pixel conserve néanmoins un véritable téléobjectif avec zoom optique 5x, associé à une stabilisation optique et électronique.

Quelques clichés ont pu être réalisés durant la prise en main, mais pas suffisamment pour établir un verdict sur les performances photo.

L’ultra grand-angle s’est toutefois montré particulièrement convaincant pour les clichés macro.

Google introduit également plusieurs nouvelles fonctions photo, certaines reposant évidemment sur l’intelligence artificielle.

La première, baptisée Magic Capture, cherche automatiquement à capturer le meilleur instant sans obliger l’utilisateur à anticiper parfaitement le déclenchement.

Google explique que le système analyse jusqu’à 500 images afin d’identifier la meilleure prise. Il peut ensuite recadrer le résultat et réduire le flou pour produire une photo exploitable.

Cette fonction n’était pas disponible pendant la prise en main.

Camera Looks applique quant à lui différents filtres esthétiques directement pendant la capture.

Enfin, la Creators Suite ajoute notamment un téléprompteur directement à l’écran, une fonction qui pourrait se révéler particulièrement pratique pour enregistrer des vidéos face caméra.

Un design réussi, mais une batterie plus petite

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Sites web, cartes et photos s’affichent superbement sur les deux écrans.

Les dalles ne changent pas radicalement par rapport à celles du Pixel 10 Pro Fold, mais leur luminosité maximale progresse nettement, passant de 3 000 à 3 600 nits.

Les écrans ont pu être poussés à leur luminosité maximale pendant la prise en main. L’essai ayant eu lieu en intérieur, impossible toutefois de juger réellement leur lisibilité sous un soleil direct.

La batterie réserve en revanche une surprise moins agréable.

Sa capacité passe de 5 015 mAh à 4 750 mAh, une réduction qui contribue probablement à l’allègement du smartphone.

Ce choix aurait semblé plus évident si Google avait adopté une batterie silicium-carbone, capable de stocker une quantité équivalente d’énergie dans un espace plus réduit. Cette technologie équipe désormais toute la gamme Galaxy Z8.

Cette baisse de capacité soulève forcément quelques interrogations concernant l’autonomie. Google promet néanmoins toujours 24 heures d’utilisation sur une charge.

Les performances se sont montrées particulièrement fluides durant la prise en main, aidées notamment par l’écran adaptatif 1 à 120 Hz et une fiche technique solide.

Le Pixel 11 Pro Fold embarque 16 Go de RAM et démarre avec 256 Go de stockage, avec des configurations pouvant atteindre 1 To.

La nouveauté la plus importante se trouve toutefois à l’intérieur avec le Google Tensor G6, présenté comme la première puce mobile gravée selon un procédé de 2 nm.

Il ne faudra pas nécessairement s’attendre à des performances brutes très supérieures aux meilleures puces Apple ou Qualcomm.

La gravure en 2 nm pourrait en revanche améliorer sensiblement son efficacité énergétique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Google s’est permis de réduire la capacité de la batterie.

Dans l’ensemble, cette première rencontre avec le Pixel 11 Pro Fold est prometteuse.

Il s’agit probablement du Pixel Fold le plus réussi visuellement à ce jour. Il est plus léger, légèrement plus fin et potentiellement plus rapide et efficace.

Il devrait également constituer une excellente vitrine pour Gemini.

Lors d’une démonstration, une photo macro d’un arrangement floral a par exemple été transmise à Gemini grâce à l’accès au contenu de l’écran. L’assistant a alors pu identifier rapidement et sans difficulté la fleur photographiée.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Face au Galaxy Z Fold 8 Ultra et au nouveau Galaxy Z Fold 8 au format inhabituel, le Pixel 11 Pro Fold se défend particulièrement bien.

Le Z Fold 8 Ultra semble conserver un avantage sur certaines capacités photo. Il reste également beaucoup plus léger, au point de donner davantage l’impression d’un smartphone haut de gamme classique qui cacherait simplement un écran de 8 pouces.

La comparaison avec le Galaxy Z Fold 8 standard est plus délicate. Leurs formats sont très différents et leurs capacités photo s’éloignent également beaucoup, cette fois plutôt à l’avantage du Pixel.

Ces smartphones pliables semblent finalement viser des utilisateurs assez différents.

Pour qui recherche avant tout une expérience Google et Gemini pure sur le plus grand écran possible à glisser dans une poche, le Pixel 11 Pro Fold apparaît particulièrement convaincant.

Il pourrait même constituer une expérience plus simple que le plus cher Galaxy Z Fold 8 Ultra, dont l’intégration de pas moins de trois systèmes d’IA embarqués risque de paraître excessive à certains utilisateurs.