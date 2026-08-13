Prise en main des Pixel 11, 11 Pro et 11 Pro XL : Google améliore presque tout, mais HiLight vole la vedette

Après des mois de fuites, de rendus et même de photos publiées par Google lui-même, le géant technologique officialise enfin sa nouvelle gamme de smartphones.

Google ne profite pas de cette génération pour repartir d’une feuille blanche. La gamme Pixel 11 donne plutôt l’impression que l’entreprise approfondit le langage esthétique développé ces dernières années.

De nouvelles couleurs apparaissent, le matériel évolue et une puce plus rapide prend place à l’intérieur. Il ne faut cependant pas s’attendre à une révolution.

Les trois smartphones utilisent le nouveau Tensor G6 de Google, qui pourrait permettre aux Pixel de mieux rivaliser avec les dernières puces Qualcomm, notamment celles utilisées dans les récents Galaxy de Samsung.

Les performances du Tensor G6 devront encore être évaluées en profondeur. Google promet néanmoins un processeur plus rapide pour la navigation Web et le lancement des applications, accompagné d’une unité de traitement neuronal, le TPU, plus efficace.

La série Pixel 11 devrait ainsi pouvoir exécuter plus rapidement certaines tâches d’intelligence artificielle, sans solliciter aussi fortement la batterie.

Le Tensor G6 repose également sur une gravure en 2 nm, avec l’objectif d’améliorer son efficacité globale. Les configurations d’entrée de gamme des trois smartphones disposent par ailleurs de 12 Go de RAM.

Lors de cette première prise en main, l’ensemble s’est montré parfaitement rapide et réactif. Il reste cependant beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les performances.

Pour l’instant, le changement majeur vient surtout de la manière dont Google poursuit sa stratégie autour de Tensor, avec une priorité donnée à l’efficacité plutôt qu’à une simple course à la puissance brute.

Le Pixel 11 dans son étonnante finition Hibiscus. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Cette approche apparaît particulièrement clairement sur le Pixel 11 standard. Parmi les trois modèles, il propose probablement les couleurs les plus originales.

La nouvelle finition Hibiscus attire immédiatement l’attention avec son rose baie extrêmement vif, presque fluorescent, qui apporte beaucoup plus de personnalité au smartphone. Les coloris Obsidian, Pistachio et Frost sont également disponibles, mais Hibiscus se distingue nettement.

Le téléphone conserve un écran de 6,3 pouces, un format qui reste particulièrement confortable pour celles et ceux qui ne souhaitent pas transporter un immense smartphone haut de gamme.

À l’arrière, Google apporte également un changement bienvenu. La barre abritant les appareils photo a été affinée de 40 %, et la différence se remarque immédiatement.

La réduction de l’épaisseur du bloc photo du Pixel 11 est particulièrement appréciable. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Le panneau arrière conserve sa finition brillante, tandis que les tranches restent mates. Le design totalement affleurant du bloc photo du Pixel 10a aurait toutefois constitué une évolution encore plus intéressante pour les modèles haut de gamme.

Le Pixel 11 reçoit un capteur principal de 48 Mpx plus grand, qui devrait selon Google améliorer les performances générales. Il est accompagné d’un téléobjectif de 10,8 Mpx et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx.

Rien ne paraît radicalement différent de ce que Google propose déjà sur ses Pixel, mais ce n’est pas nécessairement un défaut.

Le Pixel 11 Pro affiche une finition élégante, même si sa barre photo reste imposante. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Le Pixel 11 Pro devient nettement plus intéressant pour qui recherche un matériel plus ambitieux.

Il conserve la même diagonale de 6,3 pouces que le Pixel 11, mais bénéficie d’un écran plus défini et plus lumineux, d’une construction plus haut de gamme et d’améliorations sur l’ensemble de ses appareils photo arrière.

Google conserve un panneau arrière mat associé à des tranches brillantes. La finition Canyon mélange des nuances de rose, d’orange et d’or particulièrement réussies. Olive, Fog et Obsidian complètent la gamme, cette dernière bénéficiant d’un traitement brillant.

En France, le Pixel 11 Pro est proposé à partir de 1 199 €. Ce tarif reste élevé, mais ce modèle semble offrir le meilleur compromis pour profiter des fonctions les plus avancées de Google sans passer à un smartphone gigantesque.

Pour celles et ceux qui préfèrent justement un format plus imposant, le Pixel 11 Pro XL démarre à 1 399 € en France. Il dispose d’un écran de 6,8 pouces et d’une batterie plus grande.

Pour le reste, l’expérience proposée est essentiellement la même que sur le Pixel 11 Pro.

Les deux modèles Pro bénéficient également d’un nouveau capteur principal pensé pour améliorer les performances en basse lumière.

Leur configuration photo reste particulièrement robuste, avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx.

Google pousse toutefois beaucoup plus loin les capacités de zoom cette année, avec un grossissement pouvant atteindre x120.

Une question se pose forcément à ce niveau : une image prise à x120 peut-elle encore être considérée comme une véritable photographie, ou devient-elle surtout une interprétation générée par l’IA de ce que Google estime devoir apparaître dans l’image ?

Le constructeur utilise en effet un traitement d’intelligence artificielle spécialisé pour améliorer ces clichés extrêmement agrandis. Il faudra donc tester sérieusement cette fonction avant de pouvoir juger son efficacité.

La plus importante nouveauté matérielle des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL se trouve pourtant autour du flash.

Google la baptise HiLight. Il s’agit d’un ensemble de LED placées autour du flash et capables de s’illuminer dans différentes couleurs.

HiLight ne modifie pas les photos et ne remplace pas le flash. Il fonctionne plutôt comme un petit indicateur intelligent que Google peut exploiter pour différentes fonctions.

Au lancement, ses possibilités restent assez limitées. Le concept paraît néanmoins particulièrement intéressant.

Lorsqu’un Pixel 11 Pro ou Pro XL est posé face contre une table, HiLight peut notamment s’activer pendant que Gemini écoute une demande. L’utilisateur reçoit ainsi une indication visuelle sans devoir retourner le téléphone pour consulter son écran.

Cette idée toute simple fonctionne étonnamment bien. Un autre usage, plus personnel, pourrait même se révéler encore plus utile.

Il est possible d’attribuer une couleur spécifique à certains contacts. Ces alertes peuvent ensuite apparaître même lorsque le téléphone est en mode silencieux ou Ne pas déranger.

Une couleur particulière peut par exemple être associée à un conjoint, un parent ou un enfant. Si cette personne appelle alors que le smartphone repose écran contre la table, HiLight s’allume dans cette teinte et permet immédiatement de savoir qui cherche à joindre l’utilisateur.

L’idée est particulièrement astucieuse puisque retourner un Pixel face contre une surface sert traditionnellement à couper les notifications et à se déconnecter du téléphone.

HiLight ne remet pas réellement ce principe en cause. Il permet plutôt de rester déconnecté tout en sachant lorsqu’un événement important se produit.

Les LED de notification n’ont évidemment rien de nouveau. Cette implémentation semble toutefois particulièrement claire et intelligente, sans aller jusqu’à installer un deuxième écran complet au dos du smartphone.

Reste maintenant à espérer que Google étendra ses possibilités, car le constructeur paraît encore assez prudent avec cette première version.

Cette impression résume finalement assez bien toute la gamme Pixel 11. Google ne cherche pas spécialement à réinventer son smartphone cette année.

Le design reste familier, mais devient plus raffiné. La barre photo s’affine, les nouvelles couleurs sont réussies et le Tensor G6 promet des gains intéressants en performances comme en efficacité.

Les modèles Pro disposent en plus de meilleurs écrans, d’appareils photo améliorés et d’une véritable nouveauté matérielle avec HiLight.

Le Pixel 11 Pro semble à ce stade constituer le meilleur équilibre de la gamme. Il propose une expérience véritablement haut de gamme, conserve un format relativement compact et ajoute juste assez d’originalité avec HiLight.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Ces premières impressions sur les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL pourront sembler décevantes pour qui espérait une refonte complète des smartphones de Google.

Elles montrent néanmoins que le constructeur semble désormais avoir trouvé une formule et un design suffisamment solides pour être affinés génération après génération.

Pour les habitués des Pixel, c’est probablement une bonne nouvelle. Google conserve ce qui fonctionne, améliore les points qui peuvent encore l’être et ajoute quelques nouvelles idées.

HiLight aurait simplement mérité d’être proposé sur davantage de modèles, tandis qu’une ou deux nouveautés supplémentaires réellement inédites auraient permis à cette génération de se démarquer encore davantage.