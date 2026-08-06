Les 7 principales rumeurs concernant le Google Pixel 11, classées par probabilité

Des supports marketing du Pixel 11 ayant fuité suggèrent que Pixel Glow pourrait finalement s’appeler HiLight

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait fonctionner avec Gemini et les notifications

Nous avons évalué la crédibilité de cette rumeur et de plusieurs autres concernant la gamme Pixel 11

La gamme Google Pixel 11 sera présentée dans tout juste une semaine, avec un lancement prévu le 12 août. Mais comme souvent avant la sortie de nouveaux smartphones, de nombreux détails ont déjà fuité. Une première idée de ce qui nous attend commence donc à se dessiner.

La plus récente de ces fuites concerne une toute nouvelle fonctionnalité, qui porterait le nom de HiLight. Mais de nombreuses autres informations ont également circulé récemment au sujet des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold.

Nous avons donc réuni ci-dessous les fuites les plus intéressantes concernant le Pixel 11, tout en évaluant leur possible fiabilité.

1. Une nouvelle fonctionnalité HiLight

Pixel Glow is officially called HiLight, I'd say. — @rquandt.bsky.social (@rquandt.bsky.social.bsky.social) 2026-08-05T20:21:54.242Z

Depuis quelque temps, plusieurs rumeurs affirment que la gamme Pixel 11 pourrait intégrer des lumières sur sa face arrière. Celles-ci serviraient à alimenter une fonctionnalité jusqu’ici supposée s’appeler Pixel Glow. Mais Pixel Glow pourrait finalement porter le nom de HiLight.

Dans une publication sur Bluesky, le très fiable informateur Roland Quandt a partagé ce qui semble être une image marketing française officielle du Pixel 11 Pro Fold. Celle-ci mentionne la fonctionnalité HiLight et explique que « lorsque votre smartphone est posé face contre une surface, HiLight s’allume discrètement lorsque vos contacts préférés appellent ou lorsque vous discutez avec Gemini ».

Il semblerait donc qu’il s’agisse d’une évolution de l’ancien voyant de notification. Certaines interrogations subsistent toutefois. Les images montrent plusieurs couleurs, ce qui laisse penser que des couleurs ou des motifs spécifiques pourraient être associés à différents types de notifications.

Dans tous les cas, Google a également officiellement évoqué cette fonctionnalité. Son nom ne peut donc pas encore être confirmé à 100 %, mais il ne fait pratiquement aucun doute que certains modèles Pixel 11 disposeront de lumières à l’arrière.

Probabilité : 10/10

2. Hausse des prix

Le Google Pixel 10 Pro et 10 Pro XL (Image credit: Philip Berne / Future)

Toutes les rumeurs concernant le Pixel 11 ne sont pas forcément réjouissantes. Plusieurs sources affirment également que ces smartphones pourraient coûter plus cher que leurs prédécesseurs.

Selon Android Headlines, le Pixel 11 serait ainsi proposé à partir de 999 €, le Pixel 11 Pro à 1 199 €, le Pixel 11 Pro XL à 1 399 € et le Pixel 11 Pro Fold à 1 999 €.

Dans tous les cas, cela représenterait une augmentation de 100 € par rapport aux modèles de l’année dernière. Le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro bénéficieraient toutefois d’un espace de stockage supérieur, avec une capacité de départ de 256 Go au lieu de 128 Go. Selon cette fuite, les deux autres modèles conserveraient la même capacité de stockage minimale que leurs prédécesseurs. Il s’agirait donc simplement d’une hausse de prix.

À titre de comparaison, le Pixel 10 est proposé à partir de 899 € dans ces régions, contre 1 099 € pour le Pixel 10 Pro, 1 299 € pour le Pixel 10 Pro XL et 1 899 € pour le Pixel 10 Pro Fold.

Si cette fuite se confirme, il faudra donc s’attendre à des prix plus élevés cette année. Cette information paraît d’ailleurs assez crédible compte tenu de la crise persistante qui touche le prix de la mémoire vive.

Probabilité : 8/10

3. Nouvelles couleurs

Image 1 of 2 Des images divulguées montrant les Pixel 11 et Pixel 11 Pro (Image credit: 9to5Google / Amazon) Des images divulguées montrant le Pixel 11 Pro Fold (Image credit: 9to5Google / Amazon) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Qui dit nouveaux modèles dit généralement nouvelles couleurs. La gamme Google Pixel 11 ne devrait pas faire exception, puisqu’une série de coloris a été repérée sur Amazon.

Le Pixel 11 serait proposé en Midnight, un noir, Fuchsia, un rose, et Moss, un vert. Les Pixel 11 Pro et Pro XL seraient disponibles en Dune, un rose pâle, Sterling, un lavande tirant sur le gris, Pine, un vert, et Light Fog, un bleu pâle. Le Pixel 11 Pro Fold serait quant à lui décliné en Midnight et Pine.

Au moins par leur nom, tous ces coloris sont différents de ceux proposés sur la gamme Pixel 10. Dans les faits, certains devraient néanmoins rester assez proches.

D’après les images, l’ensemble paraît tout de même plutôt séduisant, avec un mélange de teintes vives et plus discrètes. Les visuels ayant fuité semblent également assez officiels. Il est donc fort probable que ces coloris soient bien ceux qui seront proposés.

Probabilité : 7/10

4. Nouveau chipset

Le Google Pixel 10 Pro (Image credit: Future)

La seule amélioration technique presque garantie avec un nouveau smartphone concerne généralement son processeur. La gamme Pixel 11 devrait donc logiquement remplacer la puce Tensor G5 du Pixel 10 par une Tensor G6, ce que confirment les différentes fuites.

D’après les informations apparues jusqu’ici, cette puce pourrait apporter une amélioration importante des performances du processeur, mais un gain beaucoup plus limité du côté graphique. Google ne réaliserait donc pas nécessairement un sans-faute, mais la puissance globale devrait tout de même être au rendez-vous.

Probabilité : 9/10

5. Moins de caméras pour le Pixel 11

Le Google Pixel 10 dispose de trois appareils photo à l'arrière (Image credit: Philip Berne / Future)

En plus de coûter plus cher, le Pixel 11 pourrait subir au moins une régression technique par rapport à son prédécesseur. Android Headlines affirme qu’il ne disposerait que de deux appareils photo à l’arrière, avec un grand-angle et un ultra grand-angle, mais aucun téléobjectif.

Le Google Pixel 10 dispose pourtant de ces deux capteurs ainsi que d’un téléobjectif. Si cette information se confirme, il s’agirait donc d’une réduction assez importante de son équipement photographique.

Cette rumeur doit toutefois être accueillie avec prudence, puisque les nouveaux modèles apportent généralement des améliorations. Une telle décision pourrait néanmoins aider Google à contenir les coûts face à l’augmentation du prix des composants. Le Pixel 11 resterait également au même niveau que l’un de ses principaux concurrents, l’iPhone 17, qui ne possède lui non plus aucun téléobjectif.

Probabilité : 5/10

6. Moins de RAM

Le Pixel 11 Pro pourrait disposer d'une mémoire vive (RAM) inférieure à celle du Pixel 10 Pro (Image credit: Philip Berne / Future)

Les possibles régressions ne s’arrêtent pas là. Le même rapport d’Android Headlines affirme que les Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL pourraient être proposés dans des configurations dotées de seulement 12 Go de mémoire vive. Les Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL disposaient pourtant de 16 Go.

Des modèles équipés de 16 Go seraient toujours proposés, mais ils coûteraient évidemment plus cher, ce qui ferait encore grimper les tarifs.

Une hausse de prix associée à une réduction de la mémoire vive pourrait être difficile à accepter. Cette possibilité reste toutefois assez crédible, compte tenu de l’envolée actuelle du prix de la RAM.

Probabilité : 6/10

7. Zoom 120x

Le Google Pixel 10 Pro XL dispose d'un zoom 100x (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Heureusement, une autre amélioration majeure reste encore possible. Certaines images marketing du Pixel 11 Pro partagées par Evan Blass, un informateur à l’excellente réputation, mentionnent un zoom 120x. Si le Pixel 11 Pro bénéficie de cette fonctionnalité, le Google Pixel 11 Pro XL devrait presque certainement en profiter également.

Il ne s’agirait évidemment pas d’un zoom optique, mais plutôt d’un zoom numérique amélioré par l’intelligence artificielle. Cette affirmation paraît crédible, non seulement en raison de la fiabilité de la source, mais aussi parce que la gamme Pixel 10 Pro propose déjà un zoom 100x.

Ces 20 niveaux supplémentaires permettraient néanmoins à ces smartphones de zoomer plus loin que presque tous les autres modèles du marché.