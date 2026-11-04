Google Fitbit Edge vs Garmin Fenix 9 Pro : le cardio impressionne, mais le GPS déçoit

Le Google Fitbit Edge est le dernier bracelet d'activité de Google. Il se positionne entre le Fitbit Air, très abordable et dépourvu d'écran, et la montre connectée Google Pixel Watch 5, beaucoup plus complète. Proposé à 179,99 € en France, il intègre un GPS, absent du Fitbit Air, ainsi qu'une détection automatique des activités améliorée. Il mesure également les données habituelles, notamment la fréquence cardiaque, le sommeil et les calories dépensées.

Mais ses mesures sont-elles précises ? C'est toute la question. Lors de précédents essais, le Fitbit Air s'était montré convaincant face à une Apple Watch Ultra 3 et à un cardiofréquencemètre de référence. D'autres modèles Fitbit avaient toutefois déçu sur ce point, notamment le Fitbit Charge 6, qui présentait des problèmes de précision.

Après seulement quelques jours d'utilisation du Fitbit Edge, un premier test a donc été réalisé sans attendre. Lors d'une course de 5 km, ses mesures ont été comparées à celles d'une Garmin Fenix 9 Pro, portée à l'autre poignet.

Cette dernière coûte environ cinq fois plus cher. Sa précision avait déjà été examinée face à des cardiofréquencemètres thoraciques et à d'autres montres haut de gamme, notamment l'Apple Watch Ultra 4.

Il faut toutefois garder à l'esprit qu'un appareil connecté peut nécessiter plusieurs jours pour apprendre les mouvements de son utilisateur et établir ses valeurs de référence. Des écarts étaient donc envisageables, notamment sur la fréquence cardiaque. En revanche, les mesures de distance et d'allure calculées par GPS devaient idéalement rester proches de celles de la Garmin Fenix 9 Pro. Un tel résultat aurait représenté un excellent argument pour ce bracelet nettement moins cher.

Les résultats

(Image credit: Future)

Pour comparer la précision des appareils connectés pendant une séance sportive, la fréquence cardiaque moyenne constitue un excellent indicateur. Mesurée par des capteurs optiques utilisant des LED, elle joue un rôle central dans le suivi de la santé. Elle sert notamment aux estimations de la dépense calorique et contribue à l'analyse du sommeil.

Toutes les montres et tous les bracelets sportifs fournissent cette donnée pendant les entraînements. Même lorsque leurs algorithmes diffèrent et que les graphiques présentent des variations, des moyennes similaires constituent un bon signe de précision générale.

Sur ce point, le Google Fitbit Edge s'est montré remarquablement proche de la Garmin Fenix 9 Pro. La précision de cette dernière avait déjà été confirmée lors de précédentes comparaisons avec le cardiofréquencemètre Frontier X2 et l'Apple Watch Ultra 4.

Le Fitbit Edge a enregistré une fréquence cardiaque moyenne de 156 bpm, contre 153 bpm pour la Garmin Fenix 9 Pro. Un excellent résultat pour le bracelet de Google.

Malheureusement, le constat est différent pour la distance parcourue. Pendant la course, le Fitbit Edge surestimait régulièrement l'allure, affichant parfois une avance de 30 secondes ou davantage par rapport à la Garmin. Cette différence s'est également retrouvée dans les distances finales.

Le Fitbit Edge a donc mesuré environ 300 mètres supplémentaires.

Un tel écart serait relativement acceptable sur un marathon de 42 km. Sur une course d'environ 5 km, en revanche, il représente une surestimation proche de 6 %. Le GPS multibande SatIQ de la Garmin Fenix 9 Pro inspire davantage confiance que celui du bracelet Google.

L'expérience devra être renouvelée sur de plus longues distances, et sur des parcours comportant moins d'arbres, afin de déterminer si l'écart se réduit. Cette imprécision ne constitue pas nécessairement un obstacle pour les sportifs occasionnels. En revanche, une différence supérieure à 5 % peut suffire à dissuader un coureur exigeant.

Il s'agit donc d'un premier essai, et non d'un verdict définitif. D'autres mesures seront nécessaires avant de tirer des conclusions générales sur le Google Fitbit Edge.