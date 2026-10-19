Suunto préparerait un rival du Whoop sans écran — et sans abonnement coûteux

Une fuite suggère que Suunto travaille sur un tracker fitness sans écran

L’appareil surveillerait notamment votre fréquence cardiaque et votre santé

Des photos sont apparues, mais de nombreux détails restent encore inconnus

Les bracelets fitness sans écran connaissent un véritable regain d’intérêt. Des appareils comme le Fitbit Air et le Garmin Cirqa montrent que vous n’avez pas nécessairement besoin d’un écran pour profiter d’un bon tracker d’activité. Suunto pourrait désormais rejoindre cette catégorie avec son propre modèle, potentiellement sans abonnement coûteux obligatoire.

L’appareil a été repéré pour la première fois par the5krunner, qui a découvert une inscription dans la base de données de la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority des Émirats arabes unis. Celle-ci mentionne un cardiofréquencemètre Suunto portant le nom de code HR264, après des enregistrements similaires apparus ces dernières semaines en Corée du Sud et à Singapour.

Malheureusement, nous ne connaissons encore que très peu de choses sur cet appareil. Le dépôt ne mentionne ni son nom commercial, ni son prix, ni une liste complète de ses fonctions. Comme le souligne également the5krunner, impossible même d’affirmer avec certitude s’il s’agit d’une ceinture thoracique, d’un brassard, d’un bracelet porté au poignet ou d’un autre type de produit.

The5krunner indique néanmoins que les « photos de certification de son cardiofréquencemètre HR264 montrent un bracelet optique rechargeable utilisé pour le suivi de la récupération 24 h/24 et 7 j/7 ». Les images semblent montrer un appareil mesurant environ 44 mm de haut pour 30 mm de large.

L’application Suunto est actuellement gratuite et propose en complément un coach IA facultatif et payant. Le HR264 pourrait suivre une approche comparable. Cela permettrait à Suunto d’éviter le modèle d’abonnement obligatoire associé à des appareils comme ceux de Whoop.

Encore « plusieurs mois » avant son lancement

I've put the photos, where it sits against CIRQA, LOOP and the rest, and what's still unknown on the page. I'll keep it updated until launch. https://t.co/uCKnUPIcUiOctober 15, 2026

Suunto s’est déjà forgé une solide réputation dans le domaine des montres connectées sportives. La Vertical 2 avait notamment obtenu une très bonne note lors de notre test. La marque possède également une certaine expérience dans le suivi cardiaque : la Race 2 s’était montrée convaincante sur ce point lorsque nous l’avons testée l’an dernier.

Le HR264 constituerait toutefois la première véritable incursion de Suunto sur le marché des trackers sans écran. L’expérience utilisateur repose alors presque entièrement sur l’application compagnon. Or, comme nous l’avions relevé pendant le test de la Vertical 2, l’application Suunto se montre parfaitement correcte, mais reste moins complète que Garmin Connect.

Suunto dispose néanmoins encore de temps pour améliorer cette partie avant le lancement du HR264, que the5krunner estime toujours éloigné de « plusieurs mois ». Lorsqu’il arrivera, les utilisateurs intéressés par les trackers sans écran disposeront d’une option supplémentaire face à Whoop, Garmin ou Fitbit, et cette concurrence pourrait faire progresser toute la catégorie si Suunto parvient à apporter quelque chose de réellement différent.