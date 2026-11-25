Rockstar a publié la première mise à jour de GTA 6

Elle corrige un bug particulièrement gênant qui empêchait les sauvegardes automatiques de fonctionner ou les faisait disparaître, entraînant la perte de nombreuses heures de jeu

Le patch corrige également des missions bloquées par l'absence d'appels téléphoniques, ainsi que le système de météo dynamique

GTA 6 est sorti il y a peu, mais sa première mise à jour est déjà disponible sur PS5 et Xbox. Le jeu de Rockstar bénéficie ainsi de ses premiers correctifs.

Le patch est relativement modeste, mais les notes de mise à jour comprennent plusieurs corrections essentielles qui devraient réjouir de nombreux joueurs. L'une des plus attendues concerne les sauvegardes automatiques défaillantes. Rockstar a également corrigé des bugs qui empêchaient de progresser dans certaines missions, ainsi que le système de météo dynamique qui, jusqu'ici, ne fonctionnait pas vraiment comme prévu.

Je vais d'abord revenir sur ces trois correctifs majeurs, avant de passer en revue les autres améliorations apportées par Rockstar pour rendre GTA 6 plus agréable à jouer.

1. Correction des sauvegardes automatiques défaillantes ou disparues

(Image credit: Rockstar Games)

De nombreux joueurs se sont plaints du dysfonctionnement des sauvegardes automatiques dans GTA 6. Généralement, ils jouent pendant plusieurs heures, parfois beaucoup plus, avant de quitter le jeu ou de voir leur PS5 s'éteindre, notamment à cause d'une coupure de courant. Lorsqu'ils relancent GTA 6, ils découvrent alors que leur sauvegarde automatique a disparu.

Voici un témoignage représentatif publié sur Reddit : « J'ai eu une coupure de courant, mais juste avant, j'avais vérifié que la sauvegarde automatique avait bien enregistré ma partie. Quand j'ai rallumé la PS5 après la coupure, le fichier de sauvegarde automatique avait disparu. J'ai perdu toute une journée de progression. »

De nombreux joueurs rapportent des expériences similaires. Dans une publication intitulée « La sauvegarde automatique n'a pas fonctionné et j'ai perdu cinq heures de progression », un autre utilisateur de Reddit explique : « Je pensais que la sauvegarde automatique fonctionnait après avoir terminé des missions et d'autres activités. Eh bien non. Sauvegardez manuellement tout le temps si vous ne voulez pas que cela vous arrive. »

Dans cette nouvelle mise à jour, Rockstar assure avoir « corrigé un problème qui empêchait le jeu d'effectuer correctement les sauvegardes automatiques ».

Espérons que cela règle aussi bien les sauvegardes qui ne fonctionnaient pas du tout que celles qui semblaient s'effectuer normalement, avant de disparaître mystérieusement au lancement suivant. À moins que plusieurs bugs distincts soient responsables de ces problèmes. Espérons que ce ne soit pas le cas, car les sauvegardes sont bien le dernier élément d'un jeu que l'on souhaite voir dysfonctionner.

Quoi qu'il en soit, je resterais prudent avant de faire entièrement confiance aux sauvegardes automatiques. Je joue moi-même à GTA 6 et je conseillerais toujours d'effectuer des sauvegardes manuelles assez régulièrement. Mieux vaut également alterner entre plusieurs emplacements, plutôt que de toujours écraser le même fichier. Cela limite les risques si une sauvegarde manuelle venait elle aussi à être corrompue.

2. Correction des bugs qui bloquent les missions

(Image credit: Rockstar Games)

Certains bugs empêchaient les joueurs de recevoir un appel téléphonique indispensable à la progression de l'histoire pendant une mission.

Ces dysfonctionnements sont particulièrement agaçants, surtout lorsque vous ignorez qu'un appel était censé arriver. Vous finissez alors par vous demander quoi faire, puis par chercher sur Internet où vous vous êtes trompé. Vous découvrez finalement que le problème ne venait pas de vous, mais que la mission était simplement bloquée par un bug.

Rockstar précise avoir « corrigé plusieurs problèmes qui empêchaient certains appels téléphoniques de se déclencher correctement, notamment ceux permettant de faire progresser l'histoire ou de débloquer du contenu de mission ».

Évidemment, manquer un appel secondaire prévu pour enrichir l'ambiance ou apporter quelques informations supplémentaires n'est pas particulièrement grave. En revanche, un bug qui bloque l'histoire ou empêche de terminer une mission constitue un véritable problème. Espérons que les plus gênants aient maintenant été éliminés.

3. Correction de la météo dynamique

(Image credit: Rockstar Games)

Les deux problèmes précédents peuvent être irritants, voire franchement exaspérants. L'absence de météo dynamique est un peu moins grave. Vous n'y avez peut-être même pas prêté attention, sans remarquer que le soleil brillait depuis un temps étonnamment long.

Pourtant, il s'agit d'un bug connu de GTA 6. À Vice City, les conditions météorologiques sont censées évoluer de manière dynamique, mais elles ne changeaient pas comme prévu.

Dans les notes du patch, Rockstar indique avoir « corrigé un problème qui empêchait la météo de changer pendant de longues périodes ».

Si la pluie vous avait manqué pendant vos aventures dans GTA 6, cela ne devrait donc plus être le cas. Toutefois, d'après les premiers retours publiés sur Reddit, certains joueurs observent désormais une météo plus variée, tandis que d'autres affirment qu'il fait toujours beau presque tout le temps. Cela pourrait en partie dépendre de la progression dans GTA 6. Mais certains estiment que le correctif ne fonctionne pas, ou du moins pas complètement, et que les changements météorologiques surviennent de manière trop brutale.

Il est donc encore trop tôt pour trancher. Vice City semble néanmoins connaître un peu plus de pluie depuis cette première mise à jour. Le système météo pourrait toutefois nécessiter quelques ajustements supplémentaires.

Les autres correctifs

(Image credit: Rockstar Games)

Voici les autres problèmes corrigés par Rockstar dans cette première mise à jour de GTA 6 :

Correction de plusieurs problèmes provoquant des plantages du jeu.

Correction d'un bug empêchant le joueur de faire disparaître son indice de recherche.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'utiliser la barre de soulevé de terre à la salle de sport.

Correction d'un problème empêchant les partenaires de remettre les sacs nécessaires à la vente d'objets aux receleurs.

Je dois reconnaître que je n'ai pas encore énormément joué à GTA 6, environ douze heures jusqu'ici. J'y aurais consacré davantage de temps si la vie quotidienne ne s'en était pas mêlée. Mais je n'ai rencontré que quelques bugs mineurs. Certains équipements de la salle de sport refusaient de fonctionner, et j'ai rencontré un problème similaire lors de l'une des premières tâches de réparation d'une maison. J'ai également remarqué quelques feux de circulation qui restaient rouges anormalement longtemps.

Comme je l'ai indiqué, mon temps de jeu reste assez limité. Je suis donc particulièrement content de voir arriver ces correctifs avant d'avoir trop avancé dans l'aventure, surtout ceux qui concernent les missions bloquées.