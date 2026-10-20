La PS6 pourrait coûter plus de 1 000 € : sa mémoire et son stockage coûteraient déjà une fortune à Sony

Un leaker affirme que la mémoire et le stockage de la PlayStation 6 pourraient à eux seuls coûter 680 $ à Sony

Cette estimation rejoint de précédentes prévisions évoquant un prix final de 1 000 $ ou davantage

Sony n’a encore communiqué aucun tarif officiel pour sa console de prochaine génération

La crise mondiale de la RAM, alimentée notamment par l’explosion des besoins des infrastructures dédiées à l’IA, a propulsé le prix de nombreux composants à des niveaux particulièrement élevés. Cartes graphiques, smartphones et PC en subissent déjà les conséquences. La future PlayStation 6 pourrait être la prochaine victime, avec plusieurs estimations qui font désormais craindre un prix dépassant les 1 000 $ aux États-Unis.

Pour un lecteur français, mieux vaut toutefois éviter une simple conversion au taux de change. Lors du lancement de la PS5 en 2020, Sony avait fixé la console standard à 499,99 $ aux États-Unis et 499,99 € en Europe, tandis que la Digital Edition coûtait 399,99 $ et 399,99 €. Si Sony appliquait à nouveau cette logique de parité nominale, une PS6 annoncée autour de 1 000 $ pourrait donc se retrouver aux alentours de 1 000 € en France, voire davantage. Il ne s’agit évidemment que d’un ordre de grandeur : aucun prix européen de la PS6 n’est officiel.

Cette nouvelle estimation vient du leaker réputé KeplerL2, qui affirme sur les forums NeoGAF que le coût d’approvisionnement de la mémoire et du stockage seuls atteindrait 680 $ pour Sony. Ce chiffre ne comprendrait donc encore ni le GPU, ni le CPU, ni la carte mère et les nombreux autres éléments nécessaires à une console complète.

Cette déclaration répondait aux doutes d’un autre utilisateur concernant une précédente estimation de KeplerL2. Le leaker avait avancé en juillet 2026 une facture matérielle totale, ou bill of materials, d’environ 960 $ pour la PS6. Les prix ayant continué d’augmenter depuis, le coût total pourrait désormais dépasser les 1 000 $ si la mémoire et le stockage atteignent effectivement 680 $ à eux seuls.

Les consoles sont parfois vendues à perte afin de générer ensuite des revenus sur les jeux et services. Mais Sony a récemment déclaré : « Par principe, nous n’avons pas l’intention de vendre du matériel avec des pertes importantes. » Si une PS6 coûte réellement autour de 960 $ ou davantage à produire, cette politique rendrait donc particulièrement difficile un prix de vente très inférieur à ce montant.

Encore de mauvaises nouvelles pour les joueurs PlayStation

(Image credit: Shutterstock / Mohsen Vaziri)

KeplerL2 bénéficie d’une certaine réputation dans le domaine du matériel informatique et des consoles. Ces dernières semaines, le leaker a notamment formulé plusieurs affirmations sur les dates de sortie des prochaines consoles, les performances de la future Xbox ou encore la réponse d’AMD au DLSS 5. Son historique lui donne une certaine crédibilité, mais ces informations restent des fuites et doivent être considérées avec prudence tant qu’elles ne sont pas confirmées.

Compte tenu de l’évolution actuelle des prix du matériel, voir la PlayStation 6 atteindre ou dépasser les 1 000 € en France n’apparaît malheureusement plus totalement invraisemblable. Les composants les plus coûteux d’une console — mémoire, stockage et GPU notamment — valent aujourd’hui beaucoup plus cher qu’au lancement de la PS5 et rien ne garantit une amélioration rapide de la situation.

Sony n’a encore donné aucune indication précise sur le tarif de la PlayStation 6. Il faudra donc attendre une annonce officielle. Entre cette crise des composants et les projets de Sony autour d’un avenir de plus en plus numérique pour PlayStation, la prochaine génération pourrait néanmoins être particulièrement difficile pour le portefeuille des joueurs.