La PS6 pourrait encore se faire attendre : Sony n’a toujours pas fixé sa date de sortie

Le PDG de Sony, Hiroki Totoki, affirme qu’aucune date de sortie n’a encore été décidée pour la PS6

La pénurie mondiale de composants et les tensions commerciales influencent les décisions de Sony

Totoki affirme que l’entreprise doit « prendre des mesures », faute de quoi elle ne pourra pas « survivre dans cet environnement »

Le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a confirmé que la date de sortie de la PlayStation 6 restait indécise en raison de la crise actuelle des composants et des tensions commerciales.

Lors d’un entretien accordé au Wall Street Journal (via VGC), principalement consacré aux activités de Sony dans la télévision et le cinéma, Totoki a brièvement évoqué la PS6 et les difficultés entourant le développement de la prochaine PlayStation.

Il a notamment cité la crise mondiale de la RAM, principalement alimentée par la demande croissante des centres de données dédiés à l’IA, qui fait grimper les prix, ainsi que les tensions commerciales.

« Compte tenu de cette importance, nous devons prendre des mesures. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans cet environnement », a déclaré Totoki.

Des analystes avaient précédemment estimé que la PS6 pourrait sortir en 2027, une possibilité également évoquée par le Wall Street Journal. Toutefois, en raison de la pénurie de composants, Sony n’a pas encore fixé de date de lancement en interne.

« Totoki a déclaré que l’entreprise n’avait toujours pas fixé de date pour le lancement de la PS6 », indique le Wall Street Journal.

Totoki s’était déjà exprimé sur la PS6 en mai, mais s’était montré réticent à donner des informations sur la console. Il expliquait alors que, compte tenu de la crise de la RAM, « le prix de la mémoire devrait également rester très élevé pendant l’exercice 2027 ».

« Nous n’avons pas encore décidé quand nous lancerons la nouvelle console, ni à quel prix », déclarait-il alors. « Nous voulons donc vraiment observer et suivre la situation. »

« Au vu des circonstances actuelles, le prix de la mémoire devrait également rester très élevé pendant l’exercice 2027, car l’offre restera insuffisante. Dans ces conditions, nous devons réfléchir attentivement à ce que nous allons faire. »

Plusieurs sources du secteur, notamment Moore’s Law Is Dead, ont également évoqué un lancement en 2027. Le leaker a même affirmé que Sony lancerait trois appareils PlayStation nouvelle génération cette année-là, avec deux consoles et un modèle portable.

De récents commentaires de Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, semblent également suggérer que la prochaine génération de PlayStation pourrait inclure une console portable.

Cependant, après l’annonce de Sony concernant l’arrêt de la production de jeux physiques en janvier 2028, certains analystes ont estimé que la PS6 pourrait finalement sortir en 2028.

Selon Piers Harding-Rolls, analyste chez Ampere, cette stratégie entièrement numérique donne des indications sur les projets de Sony. « L’attente actuelle est que la console soit lancée à la fin de 2028 », estime-t-il.

L’analyste suggère également qu’« au minimum », la version standard de la PS6 ne disposerait pas de lecteur de disque physique. Sony chercherait à réduire le coût de sa prochaine génération de matériel, et supprimer ce composant constituerait selon lui « une solution facile ».