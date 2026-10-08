Gamescom 2026 : les 15 meilleures nouveautés gaming découvertes à Cologne

La Gamescom 2026 a réuni à Cologne une quantité impressionnante de nouveautés dans le jeu vidéo et le matériel gaming.

Les équipes de TechRadar ont pu essayer de nombreux jeux, prendre en main plusieurs appareils encore indisponibles et mener de multiples entretiens pendant le salon.

Les récompenses Best of Gamescom 2026 permettent de mettre en avant une partie des produits et jeux qui se sont particulièrement distingués.

Aucune catégorie spécifique n’a été créée. Les quinze lauréats ci-dessous ont simplement été retenus pour leur capacité à représenter le meilleur de la Gamescom 2026, sans classement particulier.

— Rob Dwiar, rédacteur en chef de TechRadar Gaming and Streaming

Asus ROG Ally X20

(Image credit: Future/Asus)

La nouvelle version de la console portable née du partenariat entre Xbox et Asus a constitué l’une des bonnes surprises du salon.

L’importance réelle de ses évolutions par rapport au ROG Ally X pourra être discutée, mais le X20 apparaît déjà comme un excellent nouvel appareil gaming.

Son écran OLED se montre vif et particulièrement coloré. Sa taille supérieure fonctionne également très bien dans ce format portable.

Le design ergonomique est confortable, les boutons procurent un retour satisfaisant et réactif, tandis que l’ensemble ne paraît pas excessivement lourd malgré l’écran plus grand.

Une session sur Forza Horizon 6 a notamment montré à quel point le X20 pouvait devenir immersif, au point de donner envie de prolonger la prise en main.

Le design translucide accompagné d’accents dorés apporte également une identité visuelle réussie.

Pour accéder aussi bien à une bibliothèque Xbox qu’à des jeux PC, le ROG Ally X20 se présente comme une machine très séduisante et particulièrement soignée.

Razer Prio

(Image credit: Future/Razer)

Le Razer Prio repose sur une idée étonnamment simple, mais conserve plusieurs caractéristiques immédiatement associées à la marque.

Ce contrôleur mobile pliable a été l’un des appareils les plus originaux de la Gamescom.

Une fois replié, il atteint un format proche d’un portefeuille pour cartes ou d’un boîtier d’écouteurs. Le Prio vise ainsi les joueurs qui souhaitent pouvoir lancer rapidement une partie sur smartphone pendant leurs déplacements.

Malgré sa taille réduite et sa conception pliable, il conserve les principales commandes nécessaires : doubles gâchettes supérieures, boutons de façade et sticks utilisant les dernières technologies capacitives.

Il fonctionne avec les smartphones Android et les iPhone, accepte facilement les téléphones équipés d’une coque et ne nécessite aucune recharge.

Le Prio apporte donc une proposition très différente sur le marché des contrôleurs mobiles et pourrait y trouver une place intéressante.

Beyerdynamic MMX 130 Wireless

(Image credit: Future/Beyerdynamic)

Le MMX 130 est un casque gaming ouvert qui profite de l’expérience audio de Beyerdynamic tout en exploitant les avantages d’une conception open-back.

Le résultat s’est montré particulièrement convaincant pendant la courte prise en main réalisée à la Gamescom : restitution riche, claire, détaillée, ample et très spatiale.

Les casques ouverts sont populaires dans l’univers hi-fi, mais restent beaucoup moins répandus parmi les casques gaming. Beyerdynamic tente donc une approche encore relativement rare.

Cette conception permet au MMX 130 d’offrir une scène sonore plus vaste et plus naturelle.

Les jeux solo immersifs, notamment les mondes ouverts, devraient particulièrement en profiter. Le casque vise moins directement les joueurs compétitifs recherchant avant tout une restitution très ciblée des sons.

Le lancement est prévu plus tard au cours du mois d’octobre.

Rainbow Six Tactics

(Image credit: Future/Ubisoft)

Même pour un profil habituellement peu attiré par les jeux tactiques au tour par tour dans l’esprit de XCOM, Rainbow Six Tactics a réussi à se montrer immédiatement captivant pendant la Gamescom.

L’univers de Rainbow Six semble particulièrement bien transposé au genre stratégique.

Les environnements, les missions, les opérateurs et l’action conservent l’identité de la série. Percer des murs, entendre les échanges entre les membres de l’équipe ou utiliser un drone fonctionnent naturellement dans cette nouvelle structure.

Les codes du tour par tour s’intègrent également très bien à l’esthétique Rainbow Six. Les actions au ralenti ou les tirs exécutés par les opérateurs sont particulièrement satisfaisants.

La planification de plusieurs actions successives permet également de préparer très précisément un assaut — ou d’assister à l’effondrement complet du plan lorsque quelque chose tourne mal.

Le jeu semble en outre particulièrement profond.

Composer une équipe d’opérateurs, les améliorer selon les préférences et les missions, récupérer des renseignements sur les ennemis neutralisés pour obtenir des bonus ultérieurs ou préparer chaque étape du mode Breach devraient alimenter une boucle tactique particulièrement riche.

L’association entre Rainbow Six et le jeu de stratégie au tour par tour paraît étonnamment naturelle.

MOZA × MotoGP Sim Racing Handlebar

(Image credit: Future/Moza)

Le nouveau guidon de simulation de MOZA, sous licence officielle MotoGP, compte parmi les produits matériels les plus originaux et surprenants présentés pendant le salon.

Le concept peut sembler étrange au premier abord. Les amateurs de jeux de course automobile, de simulation de camion ou même de machines agricoles profitent pourtant depuis longtemps de périphériques dédiés. Les jeux MotoGP peuvent désormais suivre la même voie.

Le MOZA × MotoGP Sim Racing Handlebar devrait répondre très directement aux besoins de cette niche lorsque sa date de lancement sera confirmée.

Le guidon se fixe sur les bases de volant MOZA, reprend des commandes inspirées de véritables guidons de MotoGP et propose suffisamment de réglages et d’options de mappage pour offrir une grande flexibilité.

Le marché visé reste spécialisé, mais l’accessoire pourrait apporter un niveau d’immersion inédit aux amateurs de MotoGP.

Fable

(Image credit: Future/Xbox/Playground Games)

Le prochain Fable de Playground Games continue d’impressionner.

Une première présentation au Summer Game Fest 2026 avait notamment permis d’entrevoir le système de réputation. La démo de la Gamescom a cette fois offert une prise en main beaucoup plus approfondie des combats.

Deux configurations de personnage ont montré avec quelle élégance le jeu combine corps-à-corps, armes à distance, magie et sorts.

Les combats rapprochés possèdent un impact très convaincant, aussi bien en attaque qu’en défense, notamment lorsqu’une parade est déclenchée au bon moment.

Les armes à distance sont elles aussi efficaces. Une arbalète capable d’enchaîner rapidement les tirs s’est révélée particulièrement amusante.

La magie constitue toutefois l’un des grands points forts. Elle permet d’être efficace tout en conservant l’humour caractéristique de la série. Faire surgir des ennemis morts-vivants avant de les écraser au sol puis de les transformer en poulets résume assez bien cette approche.

La qualité de l’écriture et des acteurs observée dans la démo, associée à une présentation graphique très impressionnante, renforce encore l’ensemble.

Fable figurait clairement parmi les meilleurs jeux présents à la Gamescom.

Warlock: Dungeons & Dragons

(Image credit: Future/Invoke Studios/Wizards of the Coast)

L’année 2027 pourrait accueillir non pas une, mais deux grandes aventures fantasy avec Fable et Warlock: Dungeons & Dragons.

La présentation de Warlock à la Gamescom s’est révélée particulièrement intrigante.

Au-delà de l’univers à explorer et d’une histoire déjà prometteuse, la place accordée à une magie brute et profonde constitue l’un des éléments les plus intéressants.

Kaatri, la protagoniste, ne semble pas limitée à des sorts fonctionnant comme des actions isolées. Les pouvoirs peuvent être enchaînés afin de résoudre des énigmes, vaincre des ennemis ou explorer le monde de manière créative.

L’ensemble paraît également très soigné.

Les combats semblent fluides et réactifs, le choix de sorts est vaste, l’environnement regorge de secrets et de mystères, tandis que le compagnon de Kaatri ajoute une dose bienvenue de répartie.

La direction artistique devrait en outre convenir aussi bien aux amateurs de Dungeons & Dragons qu’aux joueurs moins familiers avec cet univers.

SteelSeries Aeon Pro Controller

(Image credit: Future/SteelSeries)

SteelSeries n’avait plus véritablement attaqué le marché des manettes haut de gamme depuis un certain temps, mais l’Aeon Pro montre immédiatement que la marque possède une proposition intéressante.

La manette reprend la disposition Xbox traditionnelle et rappelle à plusieurs égards l’Elite Series 2.

L’une de ses principales originalités est un petit écran OLED installé sur la partie supérieure avant du contrôleur.

Son intégration reste discrète et évite l’effet gadget. Il pourrait surtout faciliter l’accès aux profils et à certaines informations sans interrompre une partie.

L’Aeon Pro reprend également une excellente idée des casques Nova Pro : un système d’alimentation presque continu intégré à son dock.

Une batterie supplémentaire peut ainsi être rechargée pendant qu’une autre alimente la manette.

Destinée aux joueurs PC, Xbox ou utilisant les deux plateformes, elle propose également une texture très adhérente sur les poignées, des boutons reconfigurables et des sticks interchangeables.

L’ensemble semble particulièrement prometteur pour les joueurs cherchant une seule manette premium capable de couvrir plusieurs usages.

Turtle Beach Command Series MC7 Mouse

(Image credit: Future/Turtle Beach)

La Command Series MC7 de Turtle Beach avait suscité beaucoup de curiosité lors de son annonce. Une prise en main réelle permet de mieux comprendre son intérêt.

Son écran tactile de 2,25 pouces installé sur le côté constitue évidemment la principale nouveauté.

Il peut accueillir différents contrôles et afficher de nombreuses informations. Des commandes OBS, des raccourcis vers des applications ou des informations système peuvent par exemple y être installés.

Cette fonction pourrait même intéresser les streamers et compléter un dispositif comme un Stream Deck.

L’ajout de l’écran ne semble pas se faire au détriment du reste.

Deux boutons latéraux classiques restent accessibles au pouce. La souris prend également en charge une connexion sans fil 8K à très faible latence et utilise le capteur Owl-Eye 30K de Turtle Beach.

Le dock externe accueille le dongle USB ainsi qu’une seconde batterie qui se recharge pendant l’utilisation de la souris, ce qui permet d’éviter les interruptions liées à l’autonomie.

Cette approche ne conviendra pas à tout le monde, mais Turtle Beach tente au moins quelque chose de réellement différent sur le marché des souris gaming.

The Witcher 3: Songs of the Past

(Image credit: Future/CD Projekt Red)

Un élément a particulièrement marqué la longue présentation de The Witcher 3: Songs of the Past : plusieurs dizaines de journalistes présents dans la salle sont restés presque totalement silencieux et absorbés par la quête diffusée à l’écran.

Même des années après sa sortie, The Witcher 3 conserve manifestement une capacité impressionnante à capter l’attention, y compris avec du contenu entièrement nouveau.

Voir Geralt et Ablette traverser à nouveau le Continent, dans un moteur ancien mais modernisé, constituait déjà un moment important pour les amateurs de la série.

Songs of the Past semble surtout préparer une dernière extension particulièrement riche destinée à conclure le récit du jeu.

L’histoire s’intéressera notamment à Jaskier et à la nouvelle région de Letten.

Les premiers éléments évoquent une extension dans l’esprit de Blood and Wine, avec des quêtes soigneusement écrites, une intrigue principale ambitieuse et de nombreuses zones à explorer.

Le jeu paraît également plus beau que jamais, notamment grâce à certaines améliorations associées à la mise à niveau Remastered prévue plus tard en 2026.

Végétation abondante, paysages baignés de lumière, lacs, forêts et PNJ continuant leur vie quotidienne contribuent fortement à l’atmosphère.

Total War: Warhammer 40,000

(Image credit: Future/Creative Assemble/Sega)

La série de stratégie de Creative Assembly arrive enfin dans l’univers sombre de Warhammer 40,000, et les premiers résultats se montrent particulièrement convaincants.

La présentation figurait parmi les démonstrations les plus marquantes de toute la Gamescom.

Une séquence d’introduction, une partie de la campagne interplanétaire puis une grande bataille jouée avec les Space Marines ont permis d’observer de nombreux aspects du projet.

Le combat final associait plusieurs types d’unités, le terrain, les renforts et différentes capacités.

La progression de la bataille réussit à produire exactement les sensations attendues : confiance lorsque la stratégie fonctionne, panique lorsque le rapport de force s’inverse et soulagement lorsque la victoire finit par être arrachée.

Le nouveau moteur Warcore contribue lui aussi fortement au spectacle.

Projectiles traversant le ciel, sang couvrant le champ de bataille et effets environnementaux comme la poussière enrichissent une présentation visuelle déjà très réussie.

Des interrogations subsistent concernant la diplomatie, le commerce et les autres systèmes non militaires traditionnels de Total War.

La partie jouable présentée à la Gamescom suffit néanmoins à rendre l’ensemble extrêmement prometteur.

Thrustmaster SimTask Truck-40 Add-On Kit

(Image credit: Future/Thrustmaster)

Autre produit particulièrement spécialisé présenté pendant la Gamescom 2026, le SimTask Truck-40 Add-On Kit de Thrustmaster est un grand volant conçu spécifiquement pour les simulations de camions et de véhicules lourds.

Sa conception reste relativement simple, mais la qualité habituelle de Thrustmaster est bien présente avec une fabrication robuste, une esthétique soignée et un ensemble de fonctions complet.

Le volant intègre 22 boutons d’action, quatre hauteurs différentes et une inclinaison de 30 degrés rendue possible par son support dédié.

Il doit fonctionner avec toutes les bases de volant de la marque, aussi bien sur PC que sur console.

L’un de ses principaux intérêts pourrait justement concerner les joueurs sur console.

Le Truck-40 pourrait devenir l’un des rares volants spécifiquement conçus pour des jeux comme Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator accessibles sur ces plateformes.

Le produit répond donc directement aux besoins d’une communauté très spécialisée.

Nvidia RTX Spark

(Image credit: Future/HP/Nvidia)

Parmi les nouveautés présentées par Nvidia, le nouveau RTX Spark s’est particulièrement distingué.

Cette puce ARM a été conçue spécifiquement pour les ordinateurs Windows fins et légers, avec les technologies IA et les fonctions graphiques RTX de Nvidia directement intégrées.

Des machines aussi compactes peuvent ainsi faire fonctionner de nombreux jeux AAA avec des fréquences d’images élevées.

Les démonstrations de 007 First Light, Borderlands 4 et Arc Raiders se sont déroulées de manière presque irréprochable sur les ordinateurs RTX Spark présentés au salon.

Nvidia ouvre ainsi de nouvelles possibilités aux constructeurs pour concevoir des PC de bureau compacts, des ordinateurs portables fins ou même des consoles portables sous Windows.

L’entreprise a d’ailleurs indiqué être parfaitement disposée à travailler avec des marques souhaitant utiliser cette puce dans de futurs appareils portables.

Pour le gaming nomade sur des machines légères, le RTX Spark apparaît comme une proposition particulièrement prometteuse.

JBL Quantum Engine

(Image credit: Future/JBL)

JBL a poursuivi son offensive sur le marché des casques gaming pendant la Gamescom avec l’annonce de trois nouveaux modèles.

Ces appareils légers, confortables, puissants et conçus avec une attention particulière portée à la durabilité méritent déjà l’attention. Les progrès du logiciel Quantum Engine se sont toutefois révélés encore plus intéressants.

Le JBL Quantum Engine commence par proposer les fonctions classiques attendues d’un logiciel audio : nombreuses possibilités de personnalisation et différents égaliseurs.

Les réglages peuvent s’adapter au genre ou au jeu afin de mettre en avant certains sons importants, comme les pas, ou de renforcer l’immersion en exploitant les transducteurs dynamiques en carbone de 50 mm de la gamme Quantum.

Le système peut également réduire intelligemment les bruits provenant notamment des claviers mécaniques particulièrement sonores.

D’autres fonctions doivent arriver au quatrième trimestre 2026.

La plus notable concerne l’interconnexion entre l’application et les jeux.

Une démonstration destinée aux amateurs de jeux de course montre par exemple l’application récupérer directement certaines données du jeu pour transformer un smartphone ou une tablette en compteur de vitesse et affichage tête haute.

L’idée permet de reproduire une partie des informations offertes par un volant haut de gamme sans nécessiter un périphérique aussi spécialisé.

Razer Wolverine V4 Pro

(Image credit: Razer)

La nouvelle Wolverine V4 Pro poursuit l’excellente gamme de manettes premium de Razer et rend même l’achat immédiat de la V3 Pro nettement moins évident.

Ses nouveaux sticks utilisent une technologie capacitive présentée comme une évolution allant au-delà des systèmes TMR.

Ce choix a également permis à Razer de déplacer l’utilisation des aimants vers d’autres éléments afin d’améliorer la modularité.

Toute la façade peut désormais être retirée puis replacée grâce à des aimants.

Les caches des boutons arrière abandonnent également les minuscules vis utilisées sur la Raiju V3 Pro, tandis que cette nouvelle conception libère de la place pour davantage de possibilités de personnalisation.

La manette propose aussi un taux d’interrogation de 8 000 Hz sur PC, ainsi que des gâchettes, boutons supérieurs et boutons de façade conçus pour des activations extrêmement rapides.

L’ensemble pourrait faire de la Wolverine V4 Pro l’une des meilleures manettes PC, en particulier pour les joueurs compétitifs recherchant le moindre avantage dans les FPS rapides ou les jeux en ligne.