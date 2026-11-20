GTA 6 suscite de nombreuses discussions concernant les fréquences d’images sur consoles, notamment sur PS5

La PS5 Pro offre un affichage particulièrement stable à 30 fps, en tirant pleinement parti du PSSR2

Au-delà des performances de la PS5 standard, les joueurs débattent également de l’intérêt du flou de mouvement sur les téléviseurs OLED

GTA 6 est enfin disponible, et tout le monde y joue. Enfin, une immense communauté de joueurs sur consoles, du moins. Les performances sur PS5 font beaucoup parler, et je pense qu'un aspect mérite qu'on s'y attarde davantage. Il s'agit du flou de mouvement, ou motion blur.

Avant d'y revenir, examinons les performances générales du jeu. Digital Foundry (DF) a réalisé une analyse approfondie de la fréquence d'images et de la fluidité de GTA 6 sur les différentes consoles. Sa conclusion est que la PS5 Pro offre la meilleure expérience, suivie de la PS5 standard et de la Xbox Series X, dont les résultats sont globalement équivalents. Selon DF, ces deux dernières versions restent agréables à jouer, malgré « quelques légères baisses occasionnelles de fréquence d'images pendant les phases de jeu normales et une image 1440p moins nette ».

La PS5 Pro se distingue surtout grâce à la mise à l'échelle PSSR2, qui produit une « qualité d'image proche de la 4K ». Elle bénéficie également d'une « amélioration visuelle notable grâce aux ombres calculées par ray tracing ».

Plus important encore, les joueurs sur PS5 Pro profitent d'une fréquence d'images plus fluide et plus stable. GTA 6 reste fermement fixé à 30 fps. Comme le souligne Digital Foundry, il s'agit d'un « verrouillage inébranlable à 30 fps avec une cadence d'affichage parfaite ».

Un autre élément essentiel concerne les valeurs minimales de fréquence d'images, notamment les fameux 1 % lows, qui correspondent aux moments où le jeu ralentit le plus. Elles sont nettement meilleures sur PS5 Pro. Cela limite les grosses saccades et rend l'expérience plus fluide.

Comme Rockstar nous l'avait précédemment expliqué, c'est pour cette raison que le studio a choisi de conserver les 30 fps, même sur PS5 Pro, plutôt que de chercher à imposer un mode à 40 fps. La stabilité de l'affichage était jugée plus importante. Cela compte particulièrement lors des courses automobiles à grande vitesse, par exemple. Ces séquences constituent justement l'un des points qui préoccupent certains joueurs sur PS5 standard.

Flou de mouvement : faut-il l'activer et, si oui, à quel niveau ?

(Image credit: Rockstar Games)

Le sujet du flou de mouvement ajoute cependant une complication intéressante à ce débat. Une discussion sur le subreddit consacré à la PS5 Pro, sur laquelle je suis tombé, résume assez bien le problème. Son auteur conseille aux possesseurs de la console de « DÉSACTIVER LE FLOU DE MOUVEMENT », en majuscules pour que le message soit parfaitement clair.

Cet utilisateur de Reddit affirme que désactiver l'option « améliore considérablement la qualité de l'image et réduit le flou lorsqu'on regarde des objets éloignés ». Il ajoute : « Au début, je me demandais pourquoi l'image était aussi floue sur ma [PS5] Pro. Je l'ai désactivé et, waouh, le résultat était incroyable. »

Mais avant de vous précipiter dans les options graphiques de GTA 6, accessibles depuis Paramètres > Affichage, il faut prendre en compte quelques subtilités. Régler le flou de mouvement sur zéro ne constitue pas nécessairement la solution idéale.

Comme un autre joueur le fait immédiatement remarquer, ce conseil n'est pas forcément adapté aux téléviseurs OLED, sur lesquels le flou de mouvement peut améliorer les jeux à 30 fps. Pourquoi ? Les écrans OLED fonctionnent différemment des LCD et affichent des temps de réponse beaucoup plus rapides, presque instantanés. Mais cet avantage peut se transformer en inconvénient à faible fréquence d'images, notamment à 30 fps. Il peut accentuer une légère impression de saccades, que le flou de mouvement contribue justement à atténuer. À 60 fps, ce problème ne se pose généralement pas de la même manière.

Les résultats varient toutefois selon les joueurs. D'autres possesseurs de téléviseurs OLED ont participé à la discussion pour expliquer qu'ils ne remarquaient aucune saccade particulière lorsque le flou de mouvement était désactivé.

Un utilisateur de Reddit explique notamment : « Normalement, je serais d'accord [sur la nécessité du flou de mouvement avec l'OLED], mais j'adore jouer avec le flou de mouvement réglé sur zéro sur mon LG CX en ce moment. Le jeu paraît beaucoup plus réactif et, grâce à la stabilité de la cadence d'affichage, les saccades sont beaucoup moins perceptibles que dans la plupart des autres jeux, où elles me fatiguent les yeux. »

Il semblerait donc que l'excellente stabilité de GTA 6 sur PS5 Pro rende le flou de mouvement moins nécessaire sur OLED, du moins pour certains joueurs. Cette appréciation reste néanmoins subjective.

Au final, la meilleure méthode est assez simple. Essayez GTA 6 avec et sans flou de mouvement, de préférence pendant des scènes d'action rapides, puis comparez les sensations. Lorsqu'il est activé, plusieurs niveaux sont disponibles, et les avis divergent sur le meilleur réglage. Certains recommandent une valeur élevée sur OLED, tandis que d'autres privilégient un niveau intermédiaire, entre 4 et 6.

Là encore, le résultat dépend probablement des préférences de chacun. L'essentiel consiste à tester plusieurs intensités, y compris une désactivation complète avec la valeur zéro. Vous pourrez ainsi déterminer le meilleur compromis entre fluidité et netteté de l'image.

Pendant que les débats sur les performances des consoles se poursuivent, certains joueurs PC sur Reddit se réjouissent déjà à l'idée que leur version sera la meilleure pour profiter de GTA 6 à sa sortie. Ils s'appuient notamment sur les observations concernant la fréquence d'images des PS5 standard et Xbox. Sans surprise, cette position suscite une certaine controverse. Digital Foundry est loin d'affirmer que la version PS5 standard souffre de performances médiocres.

Cela dit, les performances de GTA 6 sur PS5 Pro laissent présager une version PC spectaculaire, notamment sur les configurations les plus puissantes. Il faudra simplement patienter avant de pouvoir en profiter, même si l'attente pourrait finalement être moins longue que prévu.

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