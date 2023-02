Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, le trailer dévoile d'étranges véhicules

La dernière chose que nous nous attendions à voir dans la nouvelle bande annonce de la pré-version de Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, un jeu connu pour ses graphismes magnifiques et très stylisés et ses mécaniques élégantes, c'était bien des véhicules de conception artisanale à l'allure bizarre.

Tout le reste de la bande-annonce a été à la hauteur selon nous. Contrairement à l'excitation que nous avons ressentie à la vue des indices d'une histoire sombre et complexe, de l'apparence de notre héros Link et des différences de gameplay par rapport à Breath of the Wild, les véhicules nous ont fait l'effet d'un plongeon dans une piscine glacée alors que nous venions de nous asseoir au coin du feu.

Alors que Link n'est pas étranger aux moyens de transport - il chevauche son cheval Epona depuis Ocarina of Time, est capitaine de son propre navire dans Wind Waker et monte même sur une moto dans le DLC de Breath of the Wild, ces véhicules nous ont semblé avoir été assemblés hâtivement de bric et de broc. Et, au fur et à mesure que la bande-annonce avançait, il est apparu que c'était exactement ça.

Peut-être que Link pourra utiliser une nouvelle capacité "héler un taxi" en accord avec le réseau de transport croissant d'Hyrule. (Image credit: Nintendo)

Grimpez, nous allons tuer des Moblins.

Les séquences incriminées se situent vers la fin de la bande-annonce, en commençant par le moment où l'on voit Link se servir de son bras noir et effrayant pour tirer d'une piscine boueuse un objet rond ressemblant à une roue ("spoiler alert" : il s'agit en effet d'une roue).

Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait simplement d'un objet pour une énigme de sanctuaire utilisant un mécanisme similaire à la rune magnétique de Legend of Zelda : Breath of the Wild, mais dans le clip suivant, nous avons vu Link aux commandes d'une... voiture ?

Cette voiture a tout simplement un look funky. Son châssis est fait de débris de bois, de grandes roues en pierre et de mécanismes au design tribal qui semblent collés à chaud avec de la crasse verte. Le plus surprenant, c'est qu'il est même équipé de phares, ce qui nous a vraiment étonnés.

Nous avons à peine eu le temps d'assimiler cette nouvelle fonctionnalité un peu déplacée qu'on nous présente deux autres véhicules : une montgolfière et une grande plate-forme dirigeable de type hoverboard.

Image 1 of 3 (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo) (Image credit: Nintendo)

Si la montgolfière semble plus adaptée d'un point de vue esthétique et contextuel, l'hoverboard et la voiture sont tous les deux massifs, surdimensionnés et un peu bizarres, ce qui ne fait qu'ajouter au manque de cohérence de ces technologies modernes dans un Hyrule post-apocalyptique.

Si la moto du DLC de Breath of the Wild, The Champion's Ballad, se fait remarquer, il s'agit d'une récompense de quête de fin de partie qui ne peut perturber l'immersion dans le jeu principal. Et, en termes de conception, le véhicule utilise au moins la même technologie Sheikah que les machines Bête Divine que vous rencontrez dans l'histoire.

Ce qui nous inquiète vraiment avec ces nouveaux véhicules, c'est que Nintendo se surpasse pour des mécanismes que personne n'a vraiment demandés. Nous avons déjà un parapente, et il est juste de supposer que nous aurons à nouveau des voyages rapides. Il est donc assez difficile de savoir à quoi serviront ces véhicules dans le cadre du gameplay général.

Juste une théorie

Sans faire d'hyper-analyse, il y a une chance que ces véhicules aient un sens contextuel.

Breath of the Wild nous a fait découvrir les Zonai, une ancienne tribu guerrière qui vénérait Farosh, et les bandes-annonces semblent jusqu'à présent s'appuyer fortement sur l'iconographie des Zonai. De manière intrigante, la magie verte que l'on voit dans les bandes annonces et dans les cavernes souterraines des Zonaï semble faire référence aux Twili, qui ont été bannis d'Hyrule vers le royaume du Crépuscule pour avoir abusé de cette magie, ce qui a conduit les fans à établir des liens entre ces deux peuples disparus.

La magie verte semble être au cœur du récit de Tears of the Kingdom. Pourrions-nous enfin rencontrer les Zonai ? (Image credit: Nintendo)

Dans la dernière bande-annonce, cette magie verte est partout, et comme certains composants des voitures correspondent à l'architecture et aux motifs de Zonai, elles pourraient bien avoir une place logique dans le nouvel Hyrule dessiné par Tears of the Kingdom.

L'ajout de ces véhicules au gameplay offre un grand potentiel et, le monde d'Hyrule étant apparemment divisé en trois couches (cavernes souterraines, monde de surface et îles flottantes dans le ciel), ils pourraient jouer un rôle important dans la verticalité de la carte à trois niveaux. Des efforts semblent avoir été faits pour qu'ils s'intègrent bien dans l'univers de Zelda, mais tant que nous n'aurons pas pu les voir en situation lors de la sortie du jeu sur Nintendo Switch le 12 mai 2023, nous resterons fidèles à notre personnage préféré, Epona.