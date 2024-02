Test de Mario vs. Donkey Kong : peut-on passer aux choses sérieuses ?

Bien que le remake de Mario vs. Donkey Kong enrichisse le contenu de l'original et ajoute plus de jouabilité, sa maladresse fait que même les puzzles les plus simples sont frustrants, en particulier avec un démarrage lent qui s'éternise plus que de raison.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Informations sur le test Plateforme examinée : Nintendo Switch

Disponible sur : Nintendo Switch

Date de sortie : 16 février 2024

Mario vs. Donkey Kong est plein de charme et de casse-tête qui sont oh combien satisfaisants à résoudre, mais il peine à s'imposer comme un incontournable de la Nintendo Switch. Le dernier jeu puzzle-plateforme de Nintendo est un remake élargi du titre de la Game Boy Advance sorti en 2004 et, bien qu'il soit certainement beaucoup plus éclatant grâce à une nouvelle couche de "peinture" (et nettement plus de pixels pour jouer), les frustrations et les maladresses l'empêchent d'atteindre son plein potentiel.

Ce puzzle court mais doux repose sur un postulat simple. Donkey Kong s'éprend de Mini Marios - des jouets mignons et apparemment sensibles, inspirés du plombier à chapeau rouge préféré de tous - et, dans un élan de désespoir, s'introduit dans l'usine de production de jouets pour s'approprier le lot. Mario, bien décidé à remettre en vente ses propres produits dans l'univers, se lance dans une course-poursuite pour attraper Donkey Kong et lui reprendre les Mini Marios.

Les scènes d'ouverture décrivant tout cela sont fantastiques sur le modèle Nintendo Switch OLED, avec des couleurs et des détails magnifiques (comme la texture douce de la fourrure de Donkey Kong) qui donnent vraiment envie de voir une sorte de petite série animée créée dans le même style. Bien qu'elles ne soient pas aussi spectaculaires, les images du jeu sont également ravissantes, et avec une musique douce et réorchestrée pour sceller l'affaire, l'ensemble a l'air nettement plus soignés que jamais.

Moments de réflexion

(Image credit: Nintendo)

Au cœur de Mario vs. Donkey Kong se trouve le jeu de puzzle-plateforme, qui consiste en une série de petits niveaux dans lesquels Mario doit naviguer, l'objectif étant généralement de collecter trois cadeaux (objets à collectionner) et un Mini Mario dans chacun d'entre eux. Les joueurs découvrent une grande variété d'éléments différents - des interrupteurs colorés qui activent certaines plateformes, des cordes à grimper, des ressorts à lancer, et bien d'autres choses encore - que vous devrez maîtriser pour "parfaire" chaque niveau.

Meilleur élément (Image credit: Nintendo / Future) Les niveaux dans lesquels les joueurs dirigent une troupe de Mini Marios dans une boîte à jouets avant de se lancer dans un combat contre un boss ont été nos préférés, en grande partie parce qu'ils ajoutent un peu de variété à l'action du puzzle qui peut, par moments, sembler banale. Les petits gars font également des bruits très mignons, ce qui ajoute à leur charme.

Il n'y a rien de plus gratifiant que de trouver des moyens innovants d'utiliser les différents outils proposés pour progresser, surtout lorsque la solution n'est pas immédiatement évidente. En même temps, on n'a pas l'impression que chaque puzzle a une méthode fixe qu'il faut suivre pour attraper tous les cadeaux et atteindre l'objectif. Mario est équipé de mouvements spéciaux particulièrement agiles, comme le salto arrière, l'équilibre sur les mains et le saut sur les mains, qui peuvent être exécutés pour le propulser vers des plates-formes plus hautes et des objets à collectionner. Rebondir de cette manière est une sensation géniale, qui compense largement le fait que le saut normal de Mario est beaucoup moins impressionnant que d'habitude dans ce jeu.

Ces énigmes sont réparties dans une poignée de niveaux légèrement différents. Vous pouvez vous attendre à relever des défis plus courts en cherchant une clé pour déverrouiller un coffre rempli de 1-Ups, des combats de boss contre Donkey Kong (qui impliquent de lui lancer des objets à plusieurs reprises), et aussi des étapes dans lesquelles vous devez conduire une ligne de Mini Marios en toute sécurité dans une boîte à jouets. Ces derniers ajoutent un peu de nouveauté à l'expérience globale, et nous aurions vraiment aimé que Mario vs. Donkey Kong s'appuie davantage sur cette variété.

Épreuves et difficultés

(Image credit: Nintendo)

Malheureusement, malgré la durée de jeu relativement courte (on a perfectionné chaque niveau en environ 11 heures), les choses prennent bien plus de temps que ce qu'on espérerait pour devenir suffisamment difficiles et intéressantes. La majeure partie de nos cinq premières heures avec le jeu nous a semblé ennuyeuse. Bien sûr, un certain niveau de courbe de difficulté est à prévoir, et on est certain que personne ne s'attend à ce que les étapes soient extrêmement difficiles dès le début. Cependant, cela a été le cas pour la majorité des premiers mondes du jeu - on n'a vraiment été captivé que lorsque nous avons débloqué les mondes supplémentaires 'plus', qui ne sont disponibles qu'après avoir complété un nombre significatif de niveaux.

Même si les premiers puzzles n'étaient pas particulièrement casse-tête, vous pouvez quand même vous attendre à perdre votre part de vies sur eux simplement en raison de la maladresse générale du jeu. Les joueurs apprennent dès le début qu'ils peuvent ramasser et lancer des ennemis pour les utiliser comme plateformes supplémentaires et éjecter complètement d'autres adversaires de l'écran. Pour ce faire, on doit d'abord sauter sur leur tête, ce qui est très simple en théorie, mais, en pratique, ce n'est pas toujours le cas.

Une combinaison de la sensation généralement lourde de Mario dans ce jeu (son saut régulier ne va pas aussi haut qu'il le fait habituellement) et des ennemis maladroits signifie qu'à un moment ou un autre, vous allez très probablement finir par prendre des dégâts de leur part quand il semble que vous étiez parfaitement aligné pour atterrir en sécurité sur leur tête. On a remarqué que cela était particulièrement prévalent avec les Bob-ombs explosifs. Peut-être à cause de leur forme arrondie, mais il semble bien plus facile qu'il ne le devrait pour accrocher son pied sur le coin d'eux et, en supposant que vous jouez en mode de difficulté "classique", être forcé de recommencer le niveau entier en conséquence.

Des diamants à l'état brut

(Image credit: Nintendo / Future)

Les niveaux ne sont généralement pas longs, donc perdre des vies de cette manière ne vous fera jamais perdre beaucoup de temps. Cependant, la frustration vient du fait que vous savez exactement ce que vous devez faire pour terminer le niveau, mais que vous devez tout refaire parce que les contrôles et les mécanismes vous laissent tomber. Le jeu met l'accent sur les énigmes plutôt que sur la plate-forme, ce qui signifie que vous n'êtes jamais vraiment censé entreprendre des sauts particulièrement difficiles. Cependant, une mauvaise exécution dans ce domaine fait gonfler l'ensemble de l'expérience avec ennui.

Si vous êtes capable de passer outre ces inconvénients, il y a encore beaucoup de choses à apprécier. Il y a deux nouveaux thèmes de monde à apprécier qui n'étaient pas inclus dans la version GBA originale - le Merry Mini-Land sur le thème du parc d'attractions, et le sommet glacé de Slippery Summit. Ces deux thèmes sont également accompagnés d'une version "plus", qui ajoute une généreuse poignée de nouveaux niveaux totalement inédits.

Caractéristiques d'accessibilité Hormis le choix de deux modes de difficulté que vous pouvez changer à votre guise, Mario vs. Donkey Kong ne comporte aucune fonction d'accessibilité dédiée, ni aucune option permettant de modifier les commandes du jeu par rapport aux paramètres par défaut. Le mode de difficulté " normal " vous permet d'encaisser cinq coups supplémentaires de la part d'ennemis ou de pics avant de perdre une vie, et d'utiliser des points de contrôle supplémentaires dans les niveaux pour renaître lorsque vous subissez des dégâts. Le mode décontracté désactive également la limite de temps pour chaque niveau.

En plus de la coopération locale à deux joueurs, qui modifie légèrement les niveaux et offre une autre façon de jouer, vous pouvez débloquer un mode Attaque de temps, qui vous met au défi de tout battre le plus vite possible. Ce mode vous permet de gagner une médaille brillante sur l'icône du niveau dans le menu. Il s'agit peut-être d'une incitation relativement modeste, mais elle contribue certainement à accroître la jouabilité, car il n'y a guère d'intérêt à se replonger dans le jeu si l'on connaît déjà toutes les solutions des énigmes.

Au final, Mario vs. Donkey Kong est un jeu mitigé. Il y a beaucoup de plaisir à y prendre, sans aucun doute, mais il est peut-être préférable de l'apprécier en petites quantités, et seulement pour ceux qui ont la patience de revenir sur leurs pas même lorsqu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de le faire.

Vous êtes à la recherche de plus de jeux auxquels jouer ? Vous trouverez d'excellentes recommandations dans notre liste des meilleurs jeux Nintendo Switch. Vous pouvez également découvrir ce qui sortira bientôt avec notre tour d'horizon des jeux Switch à venir.