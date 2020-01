La Nintendo Switch Lite répond tardivement aux attentes de millions de joueurs mobiles, coincés entre Super Mario Run tournant en boucle sur leur smartphone et un ajout d’import au catalogue 3DS tous les sept mois. C’est une console de poche qui corrige les quelques défauts de la Switch originel : une autonomie correcte, un vaste choix de modèles, une résolution supérieure et surtout plus de dock ! Une vraie alternative pour les gamers qui n’ont jamais accroché aux jeux vite développés, vite achevés du Google Play Store et de l’AppStore.

Lancée durant l’été 2019, la Switch Lite, petite sœur portable de la Switch, est déjà bien partie pour surpasser cette dernière dans le cœur des joueurs consoles. Près de 2 millions d’exemplaires ont été vendues pendant ses dix premiers jours de commercialisation !

Il faut dire que son prix s’avère extrêmement attractif et que la durée de vie prolongée de sa batterie en fait une partenaire de jeu endurante. La Switch Lite peut en effet tenir jusqu’à 9 heures sans recharge, en usage intensif. Soit 2h30 de plus que la Switch d’origine. Le petit format bénéficie également d’une dalle HD plus petite donc avec un niveau de détails plus fin : comptez 30 pixels supplémentaires par pouce.

Les jeux se veulent plus beaux mais ils ne sont pas tous compatibles. Certains titres, comme Super Mario Party, nécessitent l’usage du dock natif. Vous ne pouvez donc pas y jouer en mode portable. Avant d’acheter un jeu pour votre Switch Lite, vérifiez qu’il possède bien la signalétique « portable » au dos de son emballage. Bonne nouvelle en revanche : vous pouvez continuer à partager vos sauvegardes entre Switch et Switch Lite. Et même enchaîner les parties en multijoueur. Il vous sera alors recommandé de vous abonner au service Nintendo Switch Online.

Nintendo Switch Lite: les infos essentielles

Qu'est-ce que c'est ? Une version portable (et plus compacte) de la Nintendo Switch.

Une version portable (et plus compacte) de la Nintendo Switch. Quand est-elle sortie ? Le 20 septembre 2019.

Le 20 septembre 2019. Combien coûte-t-elle ? 199,99 €

Design et écran de la Nintendo Switch Lite

(Image credit: TechRadar)

La distinction entre Nintendo Switch d’origine et Nintendo Switch Lite ne se limite pas à la dénomination et à l’usage de la console. La première est principalement une console de mobile, avec des velléités mobiles. La seconde entre dans la famille des consoles mobiles. Par ce biais, elles ne partagent ni les mêmes dimensions, ni la même taille d’écran.

La Switch Lite mesure ainsi 91,1 x 208 x 13,9 mm et pèse 275 grammes. Contre 102 x 239 x 13,9 mm et un poids de 297 grammes pour la console « parent ». Plus compact, la Switch compose avec un écran tactile LCD de 5,5 pouces versus 6,2 pouces pour la Switch. Toutefois, en passant de l’une à l’autre, vous profiterez de la même résolution de 1280 x 720 pixels. Mieux encore : nous pouvons donner l’avantage à la Switch Lite en terme de qualité d’image qui affiche une densité de 267 pixels par pouce, s’avérant un peu plus nette que la Switch et ses 236 pixels par pouce.

Les défenseurs de la console de salon pourront rétorquer par un inconvénient majeur propre à cette réduction de la dalle : la taille du texte est minuscule et vous aurez souvent du mal à lire les polices de caractères défilant au cours d’un jeu. Nous nous sommes fréquemment retrouvés à tenir la console au plus près de notre visage pour lire les lignes de dialogues et d’histoire, abondantes au sein des titres Nintendo. Le problème n’est pas nouveau, nous le rencontrons également en exécutant des visual novels sur un smartphone. Après tout, rien ne remplace le confort d’un écran 55’’ 4K !

(Image credit: TechRadar)

Pourtant, la Switch Lite brille vraiment lorsqu’il s’agit de vous aider à passer le temps dans les transports en commun ou dans une file d’attente interminable. Là où la Switch vous obligeait à déployer les coudes par la faute de son écran large et des Joy-Cons, le modèle Lite tient parfaitement dans vos paumes et se manipule aisément, sans mouvement brusque. Vous ne risquez pas de bousculer votre voisin ou, pire, de faire tomber votre support de jeu à cause d’un Joy-Con mal enclenché. Et en plus, une fois éteinte, elle se range facilement dans vos poches.

A propos des commandes. Si vous avez la possibilité de connecter jusqu’à 4 Joy-Cons ou une manette Pro Controller avec la Switch Lite, la console possède ses propres commandes tactiles, de chaque côté de l’écran. Nous retrouvons des boutons similaires à ceux des Joy-Cons, à l'exception des boutons Gauche, Droit, Haut, Bas, qui sont remplacés par un vrai D-Pad (appelé ici Plus Control Pad). Une commande ressuscitée des consoles portables historiques de Nintendo et qui se veut clairement plus ergonomique que la proposition des Joy-Cons. De nombreux utilisateurs ont d’ailleurs réclamé l’ajout d’un D-Pad sur la prochaine génération de Switch. Affaire à suivre.

Pour modérer l’enthousiasme sur ces nouvelles commandes, précisons que les boutons latéraux L et R sont un peu plus fins que sur la console de salon, provoquant occasionnellement quelques glissades de vos index lors de parties trop intenses.

La Switch Lite profite de la connectivité Bluetooth sauf pour l’appairage d’écouteurs sans fil. Vous pouvez en outre augmenter votre capacité de stockage de 32 Go, en insérant une carte Micro SD dans l’emplacement prévu à cet effet. La console portable est livrée avec un simple chargeur, aucune station d’accueil ni câble HDMI pour compléter le pack. Elle est disponible en trois versions : turquoise, gris et jaune, mettant de la couleur dans le catalogue Nintendo, limité au gris et au néon ces trois dernières années.

Performances de la Nintendo Switch Lite

(Image credit: TechRadar)

La Nintendo Switch Lite possède des performances identiques à celles de la Switch, avec en bonus une durée de vie de la batterie plus généreuse. Votre console de poche peut effectivement tenir jusqu’à 9 heures de jeu, avec une charge unique. C’est 150 minutes de plus que la Switch d’origine !

Là où la Lite pèche, c’est dans la détection de mouvements. Contrairement à la Switch, vous ne disposez pas de caméra infrarouge et de vibrations vous indiquant quand effectuer un mouvement bien précis. Il est toujours possible d’appairer les Joy-Cons si vous ne pouvez composer sans les secousses de votre contrôleur, mais le gameplay s’avère tout de même moins précis pour certains jeux. A l’instar de 1-2 Switch, Super Mario Party ou les kits Nintendo Labo qui ne sont pas recommandés pour la Switch Lite. Nous vous répétons ce conseil prudent : n’achetez pas de jeu Nintendo pour votre nouvelle console mobile si la signalétique « portable » n’apparaît pas sur la boîte dudit jeu.

Ne pensez pas que la mini-Switch soit restreinte aux jeux statiques pour autant. Elle intègre, comme son aînée, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de luminosité. Des outils qui vous permettent de vous balader ou de viser vos ennemis avec la plus grande précision dans Zelda: Breath of the Wild. Tandis que la luminosité de l'écran s'ajuste en fonction de votre environnement.

Enfin, si jouer en coopération peut se révéler compliqué, les parties multijoueurs ne sont pas proscrites et vous pouvez défier vos amis sur Mario Kart 8 Deluxe en ligne avec une extrême facilité. A vrai dire, tous les hits auxquels nous avons joué sur Switch Lite semblaient bien plus maniables en raison de la nature compacte de l'appareil.

Pour conclure…

(Image credit: TechRadar)

La Nintendo Switch Lite est la console parfaite pour celles et ceux qui préfèrent jouer en toute mobilité à des franchises cultes incluant les univers de Mario, Zelda ou des Pokémons. Le modèle est plus léger que son prédécesseur, avec une définition d’image plus nette et une autonomie appréciable. L’expérience de jeu s’avère, dans la plupart des cas, positive grâce à une maniabilité des plus confortables. Pas autant que sur une console 3DS certes, mais avec une puissance de traitement similaire à celle de la Switch, nous ne saurions jouer les difficiles.

La Switch Lite pallie à l’absence trop longue des consoles de poche sur le marché, parvenant même à livrer son meilleur représentant à ce jour. A condition de pouvoir faire un trait sur quelques jeux clés de la Nintendo Switch, non compatibles. En attendant une V2 avec caméra infrarouge et écran vibrant ?