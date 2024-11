Ghost of Yōtei : tout ce que l'on sait pour l'instant

Ghost of Yōtei a été révélé, en lieu et place de ce que beaucoup attendaient sous le nom de "Ghost of Tsushima 2". Situé plus de 300 ans après le premier jeu, il ne s'agit donc pas vraiment d'une suite directe. La manière dont il se rattache à son prédécesseur reste floue, mais il est clair que les joueurs peuvent s'attendre au même gameplay action/infiltration ainsi qu'aux visuels époustouflants qui avaient séduit en 2020. Cette fois-ci, on parle d'une expérience véritablement next-gen, conçue exclusivement pour la PS5.

Bien qu'il soit encore tôt pour obtenir tous les détails sur Ghost of Yōtei, une sortie l'année prochaine est confirmée, ce qui laisse espérer des nouvelles prochainement. La question principale demeure de savoir si Ghost of Yōtei sera lié à son prédécesseur d'une manière ou d'une autre, et comment le gameplay évoluera avec l'introduction des armes à feu. Le développeur Sucker Punch a déjà offert un aperçu du gameplay, ainsi que quelques éléments sur le nouveau cadre du jeu.

Aucune confirmation n'est encore donnée, mais on s'attend à ce que Ghost of Yōtei tire parti de la PS5 Pro, ce qui en ferait l'un des jeux les plus attendus de 2025.

Voici tout ce que l'on sait à ce jour sur Ghost of Yōtei, y compris un aperçu du gameplay, ainsi que toutes les dernières nouvelles et rumeurs. À mesure que de nouvelles informations tomberont, et dès que la date de sortie complète de Ghost of Yōtei sera révélée, cette page sera mise à jour.

Ghost of Yōtei : L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain épisode de la série Ghost of Tsushima

Le prochain épisode de la série Ghost of Tsushima Quand sort-il ? 2025

2025 Sur quoi puis-je y jouer ? PS5 (exclusivement)

PS5 (exclusivement) Qui en est l'auteur ? Sucker Punch (Ghost of Tsushima, Infamous)

(Image credit: Sucker Punch)

Ghost of Yōtei sera lancé en 2025, exclusivement sur PS5. Le jeu ne sortira pas sur les consoles plus anciennes, étant donné qu'il a été développé dès le départ pour fonctionner sur la PlayStation 5. En ce qui concerne une sortie sur PC, rien n'a été annoncé, mais si l'on se réfère aux récentes sorties de Sony, il est probable qu'elles suivront la sortie sur PS5 à un moment ou à un autre.

Ghost of Yōtei : Bandes-annonces

Jusqu'à présent, nous n'avons reçu qu'une seule bande-annonce pour Ghost of Yōtei. Elle a été révélée lors de l'événement Sony State of Play, le 24 septembre 2024. On y voit le nouveau protagoniste : Atsu, alors qu'ils voyagent à travers des paysages magnifiques, et qu'ils éliminent des ennemis tout en portant un masque de Ghost. Il s'agit d'un mélange de cinématiques et de gameplay que vous pouvez visionner ci-dessus.

Ghost of Yōtei - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

Nous en saurons probablement plus sur Ghost of Yōtei avant la fin de l'année. Pour vous tenir au courant de la sortie de chaque bande-annonce du jeu, n'hésitez pas à consulter la chaîne officielle PlayStation.

Ghost of Yōtei : Gameplay

(Image credit: Sucker Punch)

Nous n'avons vu qu'un aperçu du gameplay de Ghost of Yōtei dans la première bande-annonce qui a été révélée. On y voit Atsu se promener dans des lieux magnifiques, mais pas grand-chose de plus. Heureusement, il y a quelques détails supplémentaires sur le blog PS. Atsu portera un masque de fantôme tout au long du jeu, ce qui suggère qu'elle suit en quelque sorte les traces de Jin Sakai. Cela signifie un gameplay furtif, probablement avec des outils, des dispositifs de distraction et de nouvelles capacités. L'une des principales différences entre Ghost of Yōtei et Ghost of Tsushima est l'inclusion d'armes à feu, qui seront au cœur de l'arsenal d'Atsu.

Ghost of Yōtei : Paramètres

(Image credit: Sucker Punch)

Sucker Punch garde l'histoire de Ghost of Yōtei secrète pour l'instant, mais nous savons qu'elle se déroule en 1603, plus de 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Les joueurs exploreront les terres entourant le mont Yōtei, un pic imposant au cœur de l'Ezo, une région du Japon connue sous le nom d'Hokkaido à l'époque actuelle. L'histoire sera vaguement basée sur l'histoire, mais elle est décrite comme une « histoire originale ». Nous devrons attendre pour voir ce qui attend le nouveau protagoniste Atsu, mais pour l'instant, attendez-vous à des prairies étendues, des toundras enneigées et des forêts luxuriantes.

Ghost of Yōtei : FAQ

(Image credit: Sucker Punch)

Pouvez-vous précommander Ghost of Yōtei ?

Les précommandes pour Ghost of Yōtei ne sont pas encore en ligne. Cela changera probablement une fois que la date de sortie complète sera révélée. Il y a fort à parier que cela se produira l'année prochaine, alors restez à l'écoute pour des mises à jour.

Qui est le protagoniste de Ghost of Yōtei ?

Atsu est la protagoniste de Ghost of Yōtei. C'est un tout nouveau personnage dans la série, et pour l'instant, nous ne savons presque rien d'elle. Elle est certainement liée à Jin Sakai d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'elle porte un masque Ghost similaire, et qu'elle semble suivre le même style de furtivité et d'action que dans le premier jeu.

Est-ce que Ghost of Yōtei est une version améliorée sur la PS5 Pro ?

Ghost of Yōtei n'a pas été confirmé comme l'un des jeux améliorés par la PS5 Pro. Cela devrait changer, car nous nous attendons à ce qu'une exclusivité PlayStation utilise la PS5 Pro d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais il y a fort à parier que cela changera avant le lancement, ce qui pourrait être une bonne raison de lire notre test de la PS5 Pro et de voir si elle est faite pour vous.

Ghost of Yōtei : Actualités

Ghost of Yōtei a été révélé

Sucker Punch a annoncé Ghost of Yotei, le prochain épisode de la série Ghost of Tsushima. Vous incarnerez Atsu, un nouveau protagoniste, dans une histoire qui se déroule plus de 300 ans après les événements du premier jeu.

