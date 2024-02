Sony State of Play : quand aura lieu le prochain événement PlayStation et à quoi s'attendre ?

Étant donné que nous avons eu deux événements Sony State of Play coup sur coup au début de l'année 2024 - un à la fin du mois de janvier et un au début du mois de février - il se pourrait que nous devions attendre un peu avant que le prochain n'arrive.

Depuis le début de la série d'événements en 2019, Sony a utilisé les présentations State of Play pour révéler des jeux et des détails importants tels que la date de sortie de The Last of Us 2, les premières séquences de gameplay de Ghost of Tsushima, et bien plus encore. Il est donc toujours intéressant de suivre les streams en direct de la présentation State of Play si vous souhaitez être alerté de toute annonce importante concernant les nouveaux jeux PS5.

Le dernier State of Play a été diffusé le 6 février 2024 et était consacré à Final Fantasy 7 Rebirth. Une semaine auparavant, nous avons eu droit à une présentation plus " traditionnelle " du State of Play, couvrant de nombreux jeux tels que Death Stranding 2, Stellar Blade, Rise of the Ronin, Silent Hill 2 Remake, et bien d'autres encore.

Quoi qu'il en soit, en gardant à l'esprit les récentes présentations, et sans rien confirmer officiellement, voici quand nous pensons que le prochain événement Sony State of Play pour Showcase pourrait avoir lieu.

Quand aura lieu le prochain Sony State of Play ?

(Image credit: Shutterstock / Girts Ragelis)

Aucune date n'a été fixée pour le prochain événement Sony State of Play. Nous pensons qu'il pourrait avoir lieu à la fin du printemps ou au début de l'été, et qu'il pourrait prendre la forme d'un Showcase (un spectacle de plus grande envergure). Il s'agit là d'une hypothèse basée sur le modèle de 2023.

Que peut-on attendre du prochain Sony State of Play ?

En supposant que le prochain State of Play (ou Showcase) ait lieu à la fin du printemps, il pourrait être axé sur des jeux qui sortiront bien plus tard dans l'année, voire en 2025. Pourrions-nous en savoir plus sur Marvel's Wolverine ? Ou peut-être des informations sur des jeux tiers comme Warhammer 40 000 : Space Marine 2, Star Wars Outlaws ou Still Wakes the Deep. À part cela, il y a beaucoup de titres multijoueurs comme Marathon qui sont sur le point d'être lancés et dont nous ne savons pas grand-chose.

Qu'est-ce qui a été révélé lors du dernier Sony State of Play ?

Le dernier State of Play a eu lieu le 6 février 2024 et a été consacré à une plongée en profondeur et à un aperçu de Final Fantasy 7 Rebirth.

Juste avant cela, nous avons eu un autre State of Play le 31 janvier 2024. Ce dernier a confirmé le nom de la série Death Stranding : Death Stranding 2 : On the Beach. Nous avons également appris que Hideo Kojima allait travailler sur un nouveau jeu d'action furtif avec Sony. Par ailleurs, il y a eu des plongées profondes dans Rise of Ronin et Stellar Blade, la révélation d'une version PS5 et PC d'Until Dawn, l'annonce de Sonic x Shadow Generations, et un aperçu de Silent Hill 2 Remake (ainsi que des nouvelles d'un spin-off free to play, Silent Hill : The Short Message, immédiatement disponible), et Judas de Ken Levine.

Vous pouvez vous rendre sur le PS Blog pour un récapitulatif complet de ce qui a été montré lors de ces récents shows. Vous avez manqué l'action en direct ? Nous avons intégré les vidéos des deux présentations ci-dessous afin que vous puissiez rattraper tout ce que vous avez manqué.

C'est tout ce que nous avons sur le prochain événement potentiel Sony State of Play. Pour en savoir plus sur PlayStation, voici une liste des meilleurs jeux PS5 ainsi que des jeux qui sortiront en 2024 et au-delà. Pour les exclusivités PlayStation en particulier, consultez notre liste des exclusivités PS5 à venir.