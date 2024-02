The Last of Us Part 2 a commencé comme un "monde ouvert inspiré de Bloodborne" selon le co-réalisateur

The Last of Us Part 2 pourrait adopter une approche totalement différente de celle du premier jeu, selon le co-directeur Anthony Newman. Dans le documentaire sur les coulisses du jeu, Grounded 2 : La création de The Last of Us Part 2, Newman a confirmé que l'équipe voulait que la deuxième partie soit "aussi différente que possible de la première".

Lorsque le développement a commencé, Newman a déclaré que l'équipe voulait être "très ambitieuse en changeant entièrement le jeu". De ce fait, un jeu en monde ouvert inspiré par Bloodborne a commencé à voir le jour, avec un fort accent sur le combat corps à corps plutôt que ce que nous offre la Partie 2.

Cependant, selon la principale conceptrice de jeu, Emilia Schatz : "Il ne s'agissait pas juste de combat corps à corps, nous examinions également la structure de l'agencement."

"Bloodborne offrait un espace très ouvert qui devenait de plus en plus grand au fur et à mesure de l'exploration. J'aime vraiment cette sensation de maîtrise sur le monde. Il commence presque à devenir un personnage du jeu lui-même. Et donc, c'était aussi quelque chose que nous envisagions."

L'idée d'une aventure qui s'agrandit au fur et à mesure de l'exploration était incroyablement séduisante pour l'équipe, comme l'a exprimé Newman, alors cela a posé les bases pour les quatre à cinq premiers mois de développement. De plus, ce thème convient parfaitement au monde post-apocalyptique de The Last of Us.

Mais, même si cette idée n'a pas quitté la production, il y a encore une chance que le prochain volet de la série puisse suivre les traces d'un jeu comme Bloodborne. Comme mentionné dans le même documentaire, Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog, a déclaré qu'il avait un "concept" prêt pour un dernier chapitre de la série, mais n'a partagé aucun détail supplémentaire."

