Les meilleurs jeux de survie : construire, combattre, piller, apprendre et vivre

Les meilleurs jeux de survie sont le moyen idéal de tester votre courage et de vérifier que vous êtes bien à la hauteur des grands survivalistes de notre époque, tels que Steve Batchel ou Bear Grylls.

Vous devrez garder votre sang-froid pour traverser divers paysages impitoyables et affronter des dangers inconnus. Malheureusement, dans des jeux comme Minecraft ou Sons of the Forest, il ne suffit pas de battre les méchants ; vous devrez aussi maîtriser les éléments et votre estomac pour trouver un abri, rester au chaud et vous nourrir.

Qu'il s'agisse des paysages sombres et impitoyables de Don't Starve, de l'apprivoisement des dinosaures dans Ark : Survival Evolved ou de la construction du château de vos rêves dans Terraria, les meilleurs jeux de survie ressemblent à bien des égards aux meilleurs jeux MMO : il y a toujours quelque chose de nouveau à voir et à faire.

Cette liste vous présente les meilleurs jeux de survie toutes plateformes confondues. Peu importe ce que vous recherchez, il y a un jeu de survie fait pour vous.

Les meilleurs jeux de survie

Disponible sur : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.

De son charmant style artistique à la Tim Burton à son système d'artisanat complexe et captivant, Don't Starve est comme un magnifique cauchemar.

L'exploration de son monde mystérieux n'est jamais effrayante, mais vous serez terrifié si vous perdez toute votre progression en vous faisant tuer par une araignée en maraude. Ou par la famine. Ou en mangeant quelque chose de mortel. Il y a de nombreuses façons de mourir dans Don't Starve, c'est pour cette raison qu'il est si gratifiant de réussir à survivre.

Pensez à vous procurer l'extension Don't Starve Together, qui introduit le jeu en coopération à quatre joueurs, qui place rapidement le jeu parmi les meilleurs titres en coopération.

Disponible sur : Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Xbox One

Valheim est un jeu d'exploration et de survie intense qui peut être joué en solo ou jusqu'à 10 joueurs, ce qui en fait l'un des meilleurs jeux de survie pour un grand groupe. Piégé dans un purgatoire inspiré de celui des Vikings, vous devez vous battre contre divers personnages de la mythologie nordique pour conquérir les terres que vous trouvez.

Vous pouvez explorer un monde entouré de mystère en construisant des chaloupes et en naviguant en haute mer. Ou, si vous voulez vous installer, choisissez un endroit et créez un merveilleux palais viking grâce à un système de construction très complet. Veillez à développer des défenses adéquates et à faire des réserves de nourriture pour l'hiver, car dans ce jeu, les monstres ne sont pas toujours vos pires ennemis.

Ce jeu de survie en monde ouvert offre des possibilités presque infinies, encore plus agréables avec des amis, ce qui en fait un candidat sérieux pour notre classement des meilleurs jeux coopératifs.

Disponible sur : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.

Il n'y a jamais eu de jeu de survie à la Jurassic Park, et bien qu'il ne soit pas officiellement sous licence, Ark : Survival Evolved pourrait bien être le meilleur à l'heure actuelle. En vous réveillant sur une plage déserte avec seulement votre intelligence et un pagne, c'est à vous de trouver un abri, de fabriquer des outils et des armes, et de forger des alliances avec d'autres joueurs sur une île grouillant de dinosaures géants et agressifs.

Ce jeu est dynamique et immensément populaire, à tel point que nous pouvons nous attendre à une suite avec Vin Diesel courant 2024, ainsi qu'à une série télévisée animée.

Ark est un peu rude et ne pardonne pas aux nouveaux venus, mais apprivoiser son propre T-Rex féroce est difficile à battre, et Ark mérite une place dans notre liste des meilleurs jeux de survie rien que pour cela.

Disponible sur : PC, PS4 et Xbox One

L'objectif principal de Rust est de conquérir la nature sauvage, les animaux et de critiquer les autres joueurs pour tenter de survivre une nuit de plus. En tant que jeu en ligne strictement multijoueur, la plus grande menace dans Rust est votre compagnon de jeu, car vous pouvez utiliser des armes à feu, des arcs et diverses armes pour matraquer les gens à mort pour le plaisir ou pour collecter leurs matériaux.

Vous rencontrerez des animaux sauvages qui rôdent dans les bois ou des PNJ armés circulant dans des véhicules qui tirent sur tout joueur armé. Dans ce monde ouvert mortel, votre meilleure chance de survie est de construire une base ou de rejoindre un clan. Cela signifie généralement que les raids deviendront une autre menace contre laquelle vous devrez vous battre.

Pour ceux qui veulent être encore plus créatifs, sachez que les serveurs moddés sont pris en charge sur Rust, ce qui permet d'ajouter du contenu supplémentaire.

Disponible sur : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android

Il s'agit peut-être du jeu de survie le plus célèbre de tous et un candidat de choix pour notre liste des meilleurs jeux de survie, même si pour beaucoup de ceux qui aiment se concentrer sur la construction, cet aspect de Minecraft a été relégué à l'arrière-plan.

Au cœur de Minecraft se trouve une aventure de survie captivante, dans laquelle vous collectez des ressources, construisez un abri et partez au cœur de la Terre pour affronter des habitants de plus en plus agressifs tout en chassant des trésors rares. Grâce aux nombreuses options de crossplay, c'est aussi l'un des meilleurs jeux crossplay.

Disponible sur : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PC, Nintendo Switch et Xbox One.

En plongeant le genre survival à 20 000 lieues sous les mers, Subnautica mélange les frayeurs de la science-fiction et les frissons sous-marins. C'est l'un des jeux de survie les plus soignés, avec un monde unique à explorer et une grande boucle de collecte de ressources, de combat contre les ennemis et d'amélioration des bases.

Si vous n'aimez pas les eaux profondes et troubles, Subnautica peut être une expérience vraiment stressante. Subnautica est l'un des titres les plus impressionnants de notre liste des meilleurs jeux de survie.

Si Subnautica vous a séduit, n'oubliez pas de jeter un œil à Subnautica : Below Zero, qui se déroule deux ans après les événements du jeu original.

Disponible sur : PC, PS4 et Xbox One

À bien des égards, le grand-père des meilleurs jeux de survie a commencé sa vie comme un mod avant d'exploser de manière si massive qu'il est devenu un jeu à part entière. Basé sur la simulation militaire Arma 3, il ajoute au survival un fidèle des jeux vidéo, le zombie. Cependant, ce ne sont pas les morts-vivants qu'il faut craindre le plus, mais les autres joueurs : ils parcourent les cartes en bandes improvisées, s'attaquant aux faibles et volant votre équipement durement gagné.

DayZ offre un grand potentiel de jeu de rôle, de grandes batailles "joueur contre joueur" et d'éléments de survie impitoyables. Dans ce jeu, la situation peut rapidement se retourner contre vous, mais tout est possible si vous avez trouvé un bon groupe.

Disponible sur : PC

Sons of the Forest est une superbe suite du jeu de survival horror de 2014 The Forest. Le jeu de survie multijoueur offre aux fans des frayeurs digne des meilleurs jeux d'horreur et un environnement qui met à l'épreuve même les survivalistes chevronnés.

En tant que recrue des opérations spéciales envoyée sur une île mystérieuse pour sauver un milliardaire disparu, vous êtes obligé de naviguer dans les vastes paysages à toutes les saisons de l'année avec ses systèmes météorologiques changeants.

Gardez un œil sur vos compteurs d'eau, de nourriture et de chaleur, et un œil sur les bois sombres et impitoyables, car les cannibales et les mutants qui s'y cachent sont impitoyables.

Disponible sur : PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android)

À l'instar de Minecraft en 16 bits, Terraria, le jeu en pixel-art, est l'un des jeux de survie les plus populaires qui soient. Coloré et vaste, Terraria vous permet d'affronter de nombreux ennemis monstrueux, de vous enfoncer dans des cavernes sans fin avant de revenir chez vous pour construire des bases gigantesques afin d'affiner vos compétences.

C'est un jeu formidable, avec un style artistique mignon qui contredit sa complexité. Pendant des années, Terraria a fait l'objet de nombreuses mises à jour, et la quantité de choses à voir et à collectionner est vraiment stupéfiante. Perdre dans Terraria peut être frustrant pour cette raison, mais il y a tellement de choses à faire et à découvrir que vous recommencerez sans cesse - c'est vraiment la marque des meilleurs jeux de survie.

Disponible sur : PC

Raft est un excellent jeu de survie qui vous mettra à l'épreuve, vous et vos amis. À la dérive sur une petite planche de bois, vous devez explorer des îles, chercher des pièces détachées et lutter contre les périls de la mer pour survivre.

Vous pouvez personnaliser et construire votre radeau pour en faire un vaisseau de luxe digne de vous transporter vers votre prochaine aventure, mais attention, il n'y a pas que du soleil et des coquillages. La mer dure vous punira, les ressources et la nourriture peuvent être rares. Alors, quand c'est possible, fouillez les récifs et les îles autant que possible, quel que soit le danger.

Les meilleurs jeux de survie : FAQ

Quel est le jeu de survie le plus difficile sur PC ? Il est communément admis que Rust est le jeu de survie le plus difficile qui soit. En partant complètement nu, armé d'une torche et d'un rocher, il faut travailler dur pour survivre face aux autres joueurs et à toutes les bêtes.

Que doit contenir un bon jeu de survie ? Un bon jeu de survie doit se concentrer sur la gestion des ressources, la fabrication d'objets et l'exploration. Le joueur commence généralement seul avec peu de ressources avant de chercher activement un abri, des armes et de la nourriture.

Les meilleurs jeux de survie se présentent sous différentes formes et tailles, et heureusement, ici à TechRadar Gaming, nos rédacteurs adorent toutes sortes de titres. Il y a les classiques jeux de survie contre les zombies, les jeux multijoueurs et coopératifs, ou tout simplement les titres de survie d'aventure, en apparence mignons et câlins.

Quels sont les jeux de survie auxquels nous jouons en ce moment ?

En dehors du jeu de survie le plus infâme qu'est la vie, nous nous amusons actuellement dans The Sons of the Forest, en explorant et en survivant avec un groupe d'amis. Mis à part le fait de devoir changer de base à chaque session à cause des cannibales implacables, ce jeu de survie est varié, divertissant et juste ce qu'il faut de glauque pour maintenir l'intérêt. Oh, et vous pouvez aussi faire de la luge sur le flanc d'une montagne, c'est amusant.

