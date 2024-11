Wear OS 5 arrive sur les anciennes Pixel Watch – Ce que vous devez savoir

Google relance le déploiement de Wear OS 5 sur les anciens modèles de Pixel Watch

Il a précédemment été mis en pause parce qu'il faisait disjoncter les appareils

Les utilisateurs des Pixel Watch 1 et 2 verront le déploiement à partir de maintenant

Google a confirmé la reprise du déploiement de Wear OS 5 pour les propriétaires de Pixel Watch 1 et 2, après avoir interrompu la mise à jour pendant plusieurs semaines suite à des dysfonctionnements ayant entraîné des pannes de certains appareils.

En septembre dernier, Google avait suspendu la mise à jour de Wear OS 5 après que des utilisateurs ont signalé des problèmes sur leurs modèles de Pixel Watch de première génération. À cette période, Google avait indiqué avoir mis en pause le déploiement pour enquêter sur une solution.

Dans un post publié sur sa communauté le 12 novembre, Google a confirmé que le déploiement avait repris.

« Les appareils Pixel Watch 1, Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3 recevront la mise à jour logicielle de novembre 2024, et la prochaine mise à jour est prévue pour mars 2025 », a précisé Google. Avec cette mise à jour, « les utilisateurs de Pixel Watch 1 et 2 recommenceront à recevoir la mise à jour Wear OS 5 dès aujourd’hui (12 novembre) ».

Google précise que les utilisateurs de Pixel Watch verront l’update arriver au cours de la semaine, selon l’opérateur et le modèle de l’appareil. Une notification apparaîtra directement sur la montre lorsque la mise à jour sera disponible.

Wear OS 5 pour les anciens modèles de la Pixel Watch

(Image credit: Google)

Ce déploiement de Wear OS 5 est une excellente nouvelle pour les possesseurs de Pixel Watch et Pixel Watch 2, qui restent parmi les meilleures options de montres connectées Android, malgré le lancement de la Pixel Watch 3 plus tôt cette année. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une amélioration des performances et de l’autonomie, ainsi qu’à de nouvelles mesures pour la course à pied, comme le temps de contact au sol et l'oscillation verticale.

Non seulement cela constitue une bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels de Pixel Watch, mais cela pourrait également dynamiser les ventes de Pixel Watch en prévision des offres du Black Friday. De fortes réductions sont attendues sur les modèles Pixel Watch 1 et 2, et les futurs acheteurs savent maintenant qu’ils bénéficieront du dernier logiciel Android pour leurs montres connectées s’ils optent pour un modèle plus ancien.