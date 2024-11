La saison 5 de Stranger Things sortira en 2025 - et Netflix lève enfin le voile sur quelques détails

Netflix a confirmé que la saison 5 de Stranger Things débuterait en 2025

Le géant du streaming a également révélé les titres des huit épisodes de la dernière saison.

Stranger Things 5 se déroulera également à la fin de l'année 1987

Netflix a officiellement annoncé que la saison 5 de Stranger Things serait diffusée en 2025 - et a confirmé l'année dans laquelle elle se déroulera.

Netflix a révélé la nouvelle lors du Stranger Things Day - alias le 6 novembre, la date in-universe à laquelle Will Byers a été porté disparu en 1983 - Netflix a révélé que la série très populaire reviendrait l'année prochaine. Le titan du streaming a également confirmé que l'action se déroulera à l'automne 1987. La saison 5 se déroulera donc environ 18 mois après la fin de la saison 4 de Stranger Things .

Le géant du streaming n'a pas confirmé quand la cinquième et dernière saison de Stranger Things débuterait réellement, mais comme le tournage ne devrait pas se terminer avant décembre, nous savions déjà que la saison 5 de Stranger Things ne sortirait pas en 2024. Néanmoins, il est bon de savoir que nous n'aurons pas à attendre jusqu'en 2026 pour regarder la cinquième saison de la série.

Ces révélations n'ont pas été les seules à accueillir les fans de Stranger Things lors de l'édition de cette année des célébrations annuelles de la franchise. Netflix a également choisi de dévoiler les titres des épisodes de tous les chapitres de la saison 5, que vous pouvez découvrir ci-dessous. Laissez les fans théoriser sur ce qu'ils teasent, en particulier le titre de l'épisode 2, commencer !

Episode 1 – The Crawl

Episode 2 – The Vanishing Of [Redacted]

Episode 3 – The Turnbow Trap

Episode 4 – Sorcerer

Episode 5 – Shock Jock

Episode 6 – Escape From Camazotz

Episode 7 – The Bridge

Episode 8 – The Rightside Up

Ce n'est pas la première fois que le meilleur service de streaming au monde fait des allusions épisodiques à la saison 5. En novembre 2022, Netflix a dévoilé le titre du premier épisode de la saison à venir, ce qui nous a amenés à élaborer quatre grandes théories sur ce que le titre du premier épisode de la saison 5 pourrait réellement signifier. L'ajout des sept autres noms d'épisodes, cependant, pourrait nous amener à réévaluer ce que nous avions supposé à partir du titre de l'épisode 1.

Les révélations d'aujourd'hui sont les bribes d'informations les plus notables que nous ayons reçues depuis un certain temps au sujet du cinquième épisode de l'une des meilleures séries Netflix. En effet, l'histoire principale de la franchise de science-fiction et d'horreur à succès se terminant l'année prochaine, Netflix est extrêmement prudent quant à l'ouverture du rideau sur la saison 5.

Cela dit, quelques bribes d'informations intéressantes ont été teasées par les personnes impliquées dans la série et par le streamer lui-même. Le 16 juillet, le tout premier teaser de Stranger Things 5 a révélé de nouveaux personnages, des partenariats appréciés des fans et un autre saut dans le temps, qui a été confirmé par la révélation de la fin des années 80 mentionnée plus haut. Avant la diffusion de cet aperçu des coulisses de la saison 5, nous ne connaissions qu'un seul nouvel acteur, la star de Terminator Linda Hamilton, qui rejoindra l'équipe de Stranger Things 5 en juin 2023. Netflix a cependant confirmé que Nell Fisher, Alex Breaux et Jake Connelly étaient également de la partie.

from the set of ST5 📷 #StrangerThingsDay pic.twitter.com/evRVBmBYzONovember 6, 2024

Deux semaines plus tôt, Maya Hawke, qui incarne Robin, a laissé entendre que la saison 5 consisterait « en gros, en huit films » - une déclaration qui implique que les épisodes de la prochaine saison seront très, très longs. Il semble que la saison 5 de Stranger Things sera également la plus mortelle de la série, même si l'actrice d'Eleven, Millie Bobby Brown, a admis qu'elle ne souhaitait pas vraiment que son personnage meure, après avoir déjà plaisanté sur cette possibilité.

Aussi excités que moi et tous les autres fans de Stranger Things soient par toutes ces nouvelles, nous ne sommes toujours pas près de voir des images qui nous rendraient vraiment frénétiques. Et ce, malgré le fait que des hackers affirment avoir piraté les trois premiers épisodes de la saison 5, ce qui pourrait avoir été leur façon de forcer Netflix à publier une bande-annonce plus tôt que prévu. Si tel était leur objectif, cela n'a pas fonctionné - Netflix a préféré publier un autre aperçu des coulisses de la saison 5 pendant la Geeked Week 2024, qui ne nous a rien appris de nouveau. La longue attente d'une bande-annonce digne de ce nom se poursuit donc.