La saison 2 de Squid Game reçoit une date de sortie sur Netflix, et son troisième et dernier chapitre arrivera plus tôt que vous ne le pensez

« Cela fait trois ans. Voulez-vous rejouer ? ». Bien sûr, Netflix. Ce sont les seuls mots prononcés dans le teaser de la saison 2 de Squid Game, mais la bande-annonce contient tout de même deux informations très importantes : la date de lancement, qui est un 26 décembre 2024 très festif, et le fait que la saison 3 de Squid Game aura également lieu et arrivera en 2025.

Voici ce que nous savons pour l'instant sur le retour de l'une des meilleures séries de Netflix.

The real game begins. Squid Game Season 2 coming December 26. Final Season coming 2025. pic.twitter.com/qlek1ogGp9July 31, 2024

Squid Game Saison 2 : A quoi s'attendre

Le réalisateur Hwang Dong-hyuk affirme que la saison 2 de Squid Game « vaudra la peine d'être attendue ». La saison 2 reprendra après les décisions stupéfiantes prises par Gi-hun dans le final de la saison 1. Le joueur 456 est déterminé à découvrir qui se cache derrière ces jeux vicieux et à mettre fin à leur « sport ».

Selon le synopsis officiel : « Gi-hun commence par l'endroit le plus évident : chercher l'homme en costume pointu qui joue au ddakji dans le métro. Mais lorsque ses efforts portent enfin leurs fruits, le chemin qui mène à la chute de l'organisation s'avère plus mortel qu'il ne l'imaginait : pour mettre fin au jeu, il doit le réintégrer. »

Squid Game: Season 2 | Date Announcement | Netflix - YouTube Watch On

La deuxième saison de Squid Game présentera de nombreux visages familiers. Netflix affirme que Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Gong Yoo et Wi Ha-jun sont de retour, et qu'il y aura également de nombreux « nouveaux personnages colorés » : Les nouveaux venus Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, et Won Ji-an.

Comme auparavant, Hwang Dong-hyuk, lauréat d'un prix, écrit, produit et réalise la série. Il promet que cette deuxième saison sera « encore plus réjouissante pour le public mondial ».

Squid Game Saison 3 : que nous réserve la dernière saison de Squid Game ?

Netflix et Hwang Dong-hyuk ne peuvent pas vraiment en dire plus sur la saison 3 de Squid Game car ils ne veulent pas gâcher l'histoire de la saison 2, qui aura probablement un final choquant ou un cliffhanger pour préparer le terrain pour le troisième épisode. Cependant, Hwang est « très enthousiaste » et affirme que « l'affrontement féroce entre les deux mondes [de Gi-hun et de Front Man] se poursuivra dans le final de la série avec la saison 3, qui vous sera présentée l'année prochaine ».

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

(Image credit: Netflix)

Il ne fait aucun doute que Squid Game saison 2 et Squid Game saison 3 seront d'énormes succès. La série originale n'a pas seulement été un succès, mais un phénomène mondial, qui a même donné lieu à une émission de téléréalité dérivée basée sur l'émission de téléréalité fictive. Squid Game : The Challenge a également reçu le feu vert pour une deuxième saison, mais nous ne savons pas encore quand elle sera diffusée.

La saison 1 de Squid Game est actuellement diffusée sur Netflix.