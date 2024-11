L'écran connecté d'Apple pourrait arriver dès l'année prochaine avec Apple Intelligence

L'écran domestique intelligent d'Apple, dont on parle depuis longtemps, pourrait arriver dès mars 2025

Il pourrait être doté d'un écran de 6 pouces et d'un nouveau système d'exploitation

L'Apple Intelligence pourrait être au premier plan

Il y a rarement une pénurie de rumeurs concernant Apple, mais l’une d’entre elles est constante – et s’est intensifiée ces derniers mois – à savoir que le géant de la technologie envisage de lancer un écran intelligent pour la maison. Et cela a beaucoup de sens, car Apple continue de se tourner vers la maison connectée – il y a déjà deux enceintes intelligentes, le HomePod et le HomePod mini, des mises à jour majeures de l’application Maison, et on ne peut pas oublier qu’Apple fait partie de la norme de maison intelligente Matter.

Cependant, il semble maintenant qu’Apple travaille à un rythme record pour préparer un écran intelligent pour la maison. Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’« un écran mural capable de contrôler les appareils, de gérer la visioconférence et d’utiliser l’IA pour naviguer dans les applications » pourrait être lancé dès mars 2025. C’est dans cinq mois à peine, et cela ressemble à un concurrent direct de l’Echo Show 15 d’Amazon. Ce pourrait aussi être mon écran intelligent Apple de rêve et un peu mieux qu’un simple HomePod avec un écran.

Gurman en dit un peu plus sur l’écran intelligent, dont le nom de code est J490. Comme prévu, il sera une vitrine pour Apple Intelligence et probablement pour les fonctionnalités les plus avancées de la future version de Siri. Du point de vue du design et du matériel, il sera disponible en argent ou en noir et se présentera sous la forme d’un écran carré de 6 pouces qui ressemble à un iPad avec des bordures plus épaisses. Le rapport indique qu’il est « de la taille de deux iPhones côte à côte », avec une caméra intégrée apparemment pour les appels FaceTime ou la surveillance de la maison, des haut-parleurs et une batterie rechargeable.

(Image credit: Apple)

Aucune mention n’est faite concernant le processeur, mais on peut s’attendre à ce que ce soit un Apple Silicon, car il devra alimenter certains autres capteurs, notamment un qui peut détecter le nombre de personnes à proximité de l’écran. C’est probablement similaire à la technologie Soli de Google utilisée sur le thermostat Nest pour ajuster ce qui s’affiche à l’écran en fonction de la proximité de l’utilisateur.

Le rapport de Bloomberg indique que le système d’exploitation est un croisement entre watchOS et le mode StandBy de l’iPhone. Cela signifie qu’on disposera probablement d’applications dédiées et d’aperçus sous forme de widgets. Il est rapporté qu’il exécutera FaceTime, Safari, Musique et Calendrier, entre autres. Bien entendu, ce sera également un moyen idéal de contrôler la maison connectée, et il est présenté comme un « centre de commande ».

En ce qui concerne les interactions, elles se feront soit par touché, soit sans les mains via Siri, un peu comme un HomePod ou un HomePod mini. Le rapport indique que l’écran intelligent a été « conçu autour des intentions d’application, un système qui permet à l’IA de contrôler précisément les applications et tâches » – une fonctionnalité présentée initialement lors de la WWDC 2024, avec le lancement d’Apple Intelligence.

Tout comme Amazon propose plusieurs modèles d’Echo ou comme la Pixel Tablet de Google peut être fixée à un support, Apple aurait conçu différents accessoires ou supports pour l’écran intelligent. Le rapport précise qu’en plus de l’accrocher au mur, il y aura des supports pour le placer sur un bureau, une table de nuit, voire un comptoir, et ceux-ci offriront un meilleur son grâce à des haut-parleurs supplémentaires. Il reste à voir si l’attache murale se fera magnétiquement sur un support, permettant de le déplacer facilement.

Comme les autres écrans intelligents, celui d’Apple sera probablement un appareil autonome à configurer avec un iPhone et à connecter à un compte Apple (anciennement un identifiant Apple) pour permettre une synchronisation facile des données et la possibilité de transférer des éléments comme la musique ou un appel.

Bien que cet écran intelligent d’Apple soit stationnaire, il existe également de nombreuses rumeurs sur un écran intelligent monté sur un bras robotisé sur lequel la société travaillerait. Le dernier rapport de Bloomberg indique que cela est en cours de développement mais est prévu pour plus tard et sera beaucoup plus coûteux, à 1 000 $. Cela semble logique, étant donné qu’il s’agit d’un robot. Cet écran intelligent, qui pourrait être lancé l’année prochaine, est censé être « bien moins » cher et plus proche des concurrents comme l’Echo Show d’Amazon.

(Image credit: Future)

Dans l’ensemble, il semble que le moment soit venu pour Apple de vraiment s’engager dans la maison connectée, et il semble que l’entreprise veuille vraiment prendre une part du marché des écrans intelligents dominé par les principaux acteurs. Si c’est comme le HomePod, l’iPad ou l’iPhone, on peut s’attendre à une conception premium avec un son de qualité et une bonne interface. Il est également probable qu’il coche la case pour beaucoup de personnes qui attendent un véritable panneau de contrôle pour la maison connectée.

De plus, cela renforcerait l’engagement d’Apple dans la maison connectée et montrerait que c’est une catégorie que l’entreprise envisage sur le long terme et dans laquelle elle continuera probablement d’investir. Nous avons également vu cette semaine des rumeurs selon lesquelles Apple envisage de développer des accessoires pour la maison connectée, comme des caméras, et ce rapport mentionne que le développement de ceux-ci pourrait être accéléré si l’écran intelligent connaît un succès.

Bien sûr, tant qu’Apple n’aura rien annoncé, tout cela reste une rumeur, donc prenez cette information avec des pincettes, mais il ne serait pas surprenant que l’écran intelligent dont il est question finisse par voir le jour du côté de Cupertino.

