Qu'est-ce que l'Apple Intelligence ? Explication de la nouvelle IA d'Apple qui arrive sur votre iPhone, votre iPad et votre Mac

Révélé lors de la WWDC 2024, Apple Intelligence marque une avancée significative de l'entreprise de Cupertino dans le domaine de l'IA, plus particulièrement dans l'IA générative. Malgré des rumeurs suggérant que toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles avec l'iPhone 16 cette année, Apple prévoit toujours un lancement à l'automne 2024, et les versions bêta actuelles semblent confirmer que le projet Apple Intelligence est bien sur la bonne voie.

Avec Apple Intelligence, Apple explore comment l'IA peut améliorer la vie quotidienne, en mettant un accent particulier sur la confidentialité. Cette technologie aidera à rédiger des e-mails, effectuer des recherches en langage naturel, et créer des films souvenirs basés sur des instructions. Contrairement à Google et Microsoft, il n'est pas prévu de facturer l'accès aux meilleures fonctionnalités d'Apple Intelligence. Les rumeurs récentes évoquant un abonnement mensuel de 20 $ ont été démenties, et il semble peu probable que cela change avant au moins 2027.

Pour tout savoir sur Apple Intelligence

Qu'est-ce que l'Apple Intelligence ?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence est l'approche multimodale et multiplateforme d'Apple face à la tendance actuelle de l'informatique IA. Cette technologie sera disponible sur presque toutes les plateformes Apple et la plupart des appareils Apple récents. Apple Intelligence intègre des fonctionnalités d'IA générative, comme la rédaction et la création d'images, ainsi qu'un assistant Siri amélioré, et bien plus encore.

Apple Intelligence adopte une approche très "Apple" en matière de confidentialité, ce qui signifie que le minimum d'informations possibles est partagé avec quiconque, y compris Apple. La plupart des fonctionnalités d'Apple Intelligence fonctionnent directement sur votre appareil. Lorsque des ressources cloud supplémentaires sont nécessaires, Apple utilise une norme de calcul en nuage (Power Cloud Compute) pour protéger vos données et votre vie privée ; en résumé, cela signifie une puissance de calcul cloud sans dispersion de données entre différents serveurs et plateformes.

La confidentialité est abordée en premier lieu parce qu'Apple en a fait un point central, et aucune autre entreprise d'IA ne parle autant de la protection des données et de la façon dont elles sont sécurisées qu'Apple.

Apple donne également à Apple Intelligence un accès sans précédent à vos données, lui permettant de lire tous vos messages, surveiller votre calendrier, suivre vos déplacements, enregistrer vos appels, consulter vos photos et comprendre toutes les autres données personnelles. Apple Intelligence proposera ainsi de nouvelles fonctionnalités contextuelles, car il aura accès à quasiment toutes vos informations personnelles.

Que fait l'Apple Intelligence ?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inclut des fonctionnalités d'IA générative, mais c'est une plateforme bien plus robuste qu'un simple modèle d'IA générative comme ChatGPT. Elle proposera des outils d'IA générative pour la rédaction et l'édition, la création et l'organisation d'images. Elle pourra également fournir des résumés, comme le font déjà les outils d'IA générative actuels.

Où que l'on puisse taper ou entrer du texte, Apple Intelligence proposera des suggestions pour améliorer l'écriture. Elle réécrira, corrigera et résumera les textes.

Apple Intelligence restera attentive aux messages entrants et aux notifications, et tentera de prioriser ce qui est important. Un nouveau mode Focus "Réduction des interruptions" utilise Apple Intelligence pour ne proposer que les messages à haute priorité nécessitant une attention immédiate.

Apple Intelligence résumera les conversations et les messages, et pourra même résumer les enregistrements audio. Il sera possible d'enregistrer des appels téléphoniques et d'obtenir un résumé de la conversation, ou d'enregistrer dans l'application Notes et d'obtenir un résumé de l'enregistrement audio.

Pour la création d'images, Apple propose une nouvelle application et un outil appelés Image Playground, intégrés à Apple Intelligence. Grâce à cela, on pourra entrer ses propres instructions ou utiliser une suggestion personnalisée en fonction de l'activité en cours. Par exemple, si on discute avec un ami de randonnée en forêt, "forêt" pourrait être l'une des suggestions.

(Image credit: Apple)

Grâce à la bêta d'iOS 18, on a une idée plus précise des suggestions qu'Image Playground proposera.

Il sera possible de choisir parmi plusieurs styles pour les images, et aussi de transformer les personnes sur les photos en images de type cartoon.

Outre Image Playground, Apple proposera également un générateur d'images centré sur les emojis. Les emojis génératifs s'appelleront Genmoji. On tape une description, et un emoji apparaît.

(Image credit: Future)

Apple applique ses outils d'IA générative aux photos également, mais de manière moins prononcée que la plupart des concurrents. Un outil de type Magic Eraser permettra de supprimer des objets indésirables sur les photos et de les remplacer par un arrière-plan naturel.

Par ailleurs, Apple utilise Apple Intelligence pour aider à la recherche de photos et de vidéos. On pourra rechercher une scène spécifique dans une vidéo, par exemple. Il sera aussi possible de rechercher une catégorie de photos, et Apple Intelligence créera une présentation vidéo correspondant à la recherche, incluant photos, vidéos, ainsi qu'une musique de fond sélectionnée.

Quand recevrai-je l'Apple Intelligence ?

(Image credit: Apple, inc)

Apple Intelligence est actuellement disponible uniquement pour les développeurs. Si on est un développeur Apple, les dernières bêtas de macOS 15 Sequoia, iPadOS 18, et iOS 18 incluront certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence. En fait, Apple vient de lancer la dernière bêta développeur avant la version finale, du moins selon un journaliste bien informé.

Pour ceux qui sont inscrits au programme bêta public d'Apple, Apple annonce qu'Apple Intelligence sera disponible dans la bêta publique pour ces plateformes également, bien que toutes les fonctionnalités ne seront probablement pas présentes, ou que toutes les fonctionnalités ne fonctionneront pas complètement.

La version officielle d'Apple Intelligence sera disponible pour le grand public dans la seconde moitié de l'année. Apple propose traditionnellement iOS 18 juste avant le lancement d'un nouveau modèle d'iPhone, donc si l'iPhone 16 est annoncé en septembre, iOS 18 devrait être disponible une semaine avant cet iPhone. On s'attend également à ce qu'iPadOS 18 soit lancé à peu près au même moment.

Pour macOS Sequoia, on suivra l'évolution des versions bêta, et il est probable que la version finale de la plateforme soit disponible vers le même moment qu'iOS 18 et iPadOS 18, en septembre 2024.

Siri sera-t-il doté de l'Apple Intelligence ?

(Image credit: Future)

Bien sûr, Siri reçoit une mise à jour massive grâce à Apple Intelligence. Siri n'est plus seulement une bulle virtuelle qui apparaît en bas de l'écran du téléphone. Désormais, lorsque Siri est activé, l'écran d'accueil entier ondulera pour montrer que Siri a pris le contrôle total.

Siri s'améliore sur tous les plans. Selon Apple, il aura des "capacités de compréhension du langage plus riches". Il sera plus naturel et plus pertinent dans son contexte. Lorsqu'une conversation est entamée avec Siri, il se souviendra du sujet lors de la prochaine demande, évitant ainsi de tout recommencer à chaque fois.

De plus, Siri acceptera enfin la saisie au clavier, en plus de la voix. Si on n'a jamais utilisé Siri, il peut être surprenant d'apprendre qu'il n'était pas possible de taper des commandes à Siri, mais c'était vrai. Désormais, il sera possible d'utiliser le clavier pour donner des commandes et poser des questions à Siri.

Siri expliquera mieux comment utiliser l'appareil. Que l'on utilise un iPhone, un iPad ou un Mac, Siri pourra répondre à des milliers de questions supplémentaires sur l'utilisation des produits Apple. Siri saura également ce qui se passe à l'écran et fera des suggestions en fonction de ce qu'il voit.

(Image credit: Future)

Apple Intelligence est une mise à jour majeure de Siri qui permettra bien plus d'actions de la part de tiers. Grâce à la nouvelle API App Intent d'Apple, les développeurs d'applications pourront programmer des commandes utilisables avec Siri.

Siri connaîtra aussi mieux l'utilisateur. Il aura beaucoup plus d'informations présentes sur l'appareil. Il sera possible de demander à Siri de "jouer la chanson qu'Edgar a mentionnée" et Siri saura le faire, car il aura lu la conversation iMessage avec Edgar. Si on demande "quand Papa atterrit-il à Laguardia", Siri consultera les détails du vol envoyés par message et fournira les informations de suivi en temps réel. C'est impressionnant, mais cela dépasse largement ce à quoi on est habitué avec un ordinateur.

(Image credit: Future)

Apple a commencé sa présentation sur Apple Intelligence en parlant de la confidentialité, et cela a été clair tout au long de la keynote de la WWDC 2024 que la confidentialité est une préoccupation majeure. La confidentialité sera une caractéristique clé qui distinguera l'IA d'Apple de la concurrence, du moins pour l'instant.

Apple exécute tout sur l'appareil de l'utilisateur. Bien que Siri puisse connaître tous les détails des messages texte, ces informations ne seront partagées avec personne, ni avec Apple, ni avec d'autres. Du moins, c'est ce qu'Apple affirme.

(Image credit: Apple)

Lorsque l'on crée une image dans Image Playground, Apple n'a aucune idée de l'image créée. Même si l'iPhone 15 Pro nécessite de l'aide du cloud pour résumer le dernier appel téléphonique, il ne rapportera rien à Apple.

Apple maintient les demandes cloud plus complexes dans un environnement de calcul cloud privé, qui "assure cryptographiquement que l'iPhone, l'iPad et le Mac ne communiquent pas avec un serveur à moins que son logiciel n'ait été enregistré publiquement pour inspection", selon le communiqué de presse d'Apple Intelligence.

L'Apple Intelligence utilisera-t-elle ChatGPT ?

Apple Intelligence offrira un accès gratuit à ChatGPT, d'une manière ou d'une autre. On sait qu'il y aura un lien direct vers ChatGPT pour que les utilisateurs d'Apple puissent utiliser ChatGPT pour comprendre des documents et des images. On sait aussi que Siri pourra transmettre une requête via ChatGPT, si on le demande gentiment.

Apple ajoute un niveau de confidentialité à ces requêtes ChatGPT. Selon Apple, lorsque ChatGPT est accessible via Apple Intelligence, l'adresse IP de l'utilisateur est masquée et OpenAI ne stockera pas la requête. En revanche, les politiques d'utilisation des données de ChatGPT s'appliqueront.

ChatGPT arrivera sur les trois principales plateformes – macOS Sequoia, iPadOS 18 et iOS 18 – plus tard cette année, propulsé par GPT-4. Cependant, Apple a également indiqué que d'autres modèles d'IA deviendront partenaires à l'avenir. ChatGPT pourrait ne pas être le partenaire exclusif du modèle de langage large (LLM) pour Apple Intelligence, ou du moins pas pour longtemps.

Quels sont les appareils Apple qui bénéficieront de l'Apple Intelligence ?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence inclut des fonctionnalités sur presque toutes les plateformes Apple, y compris macOS 15 Sequoia, iOS 18 et iPadOS 18. Malheureusement, tous les appareils pouvant exécuter ces systèmes d'exploitation ne pourront pas utiliser les fonctionnalités d'Apple Intelligence.

Apple annonce qu'Apple Intelligence sera disponible sur les appareils utilisant les puces Apple M1, M2, M3 et M4, ainsi que le chipset A17 Pro. Cela signifie que même les appareils que l'on peut acheter neufs aujourd'hui ne bénéficieront pas des fonctionnalités plus tard cette année.

Les modèles actuels d'iPad Pro et d'iPad Air, ainsi que les modèles d'iPad précédents équipés des puces M1 et M2, seront tous pris en charge. Le modèle de base iPad 10.9 et l'iPad mini ne seront pas pris en charge, car ils utilisent des puces Apple Bionic plus anciennes.

Les seuls modèles d'iPhone compatibles avec Apple Intelligence sont les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus utilisent le chipset A16 Bionic et non les puces A17 Pro.

Si on possède un MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio ou Mac mini équipé d'une puce M1 ou plus récente, tout devrait bien se passer. Les ordinateurs Apple avec un processeur Intel ne seront probablement pas pris en charge.