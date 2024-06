macOS 15 : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

Nous sommes à quelques jours de l'événement WWDC 2024 (Worldwide Developers Conference) d'Apple, où nous espérons en apprendre davantage sur macOS 15, iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, les innovations en matière d'IA pour des produits comme Siri (éventuellement en collaboration avec des entreprises comme OpenAI ou Google pour sa technologie Gemini), ainsi que les développements pour les applications phares d'Apple comme Photos, Notes, Maps, Calculator et autres.

La présentation d'ouverture de la WWDC commencera à 19h [heure de Paris].

Il faudra attendre pour découvrir exactement quelles fonctionnalités et quels changements seront inclus dans macOS 15 et quel sera son nom officiel, mais il y a de fortes chances qu'il comprenne de nombreuses mises à jour liées à l'IA. Cela rapprocherait Apple de ses pairs comme Microsoft, qui a ajouté des fonctionnalités d'IA à son système d'exploitation Windows 11 depuis plus d'un an.

Avant la WWDC 2024, nous avons rassemblé toutes les actualités et rumeurs concernant macOS 15.

Tout sur l'IA

iOS devrait être l'un des points centraux de la WWDC, avec des rumeurs selon lesquelles son assistant numérique, Siri, bénéficierait d'une grande amélioration grâce à l'IA, ce qui le rendrait meilleur en conversation, en compréhension et en personnalisation. Cela serait probablement dû au partenariat récemment rapporté entre Apple et OpenAI pour intégrer sa technologie, notamment ChatGPT, qui devrait être intégré à iOS 18.

Ce n'est pas le seul système d'exploitation Apple qui devrait recevoir des capacités d'IA, car iPadOS et macOS 15 devraient également bénéficier d'une sorte de renforcement de l'IA. Selon MacRumors, ces nouvelles fonctionnalités d'IA seront facultatives et les utilisateurs ne devront les adopter que s'ils le souhaitent. De plus, si les utilisateurs d'iPadOS et macOS veulent pouvoir utiliser les fonctionnalités d'IA, leurs appareils devront au moins être équipés de puces M1. Cela pourrait signifier que macOS 15 sera la première version exclusive aux Mac avec silicium Apple, ce qui décevra certainement les personnes qui utilisent encore des Mac basés sur Intel.

Les outils et la technologie d'OpenAI seraient utilisés pour alimenter de nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités existantes des produits Apple, mais il y a aussi des discussions sur un chatbot similaire à ChatGPT, développé en partenariat avec OpenAI. Nous espérons découvrir à quoi cela ressemblera à la WWDC.

Apple serait en train de préparer plusieurs fonctionnalités alimentées par l'IA et compatibles avec plusieurs plateformes, comme relayé par MacRumors, notamment :

Listes de lecture Apple Music générées par l'IA

Rédaction assistée par l'IA dans Pages

Création de diapositives assistée par l'IA dans Keynote

Fonctionnalités d'écriture de code AI dans Xcode

Nous sommes impatients de voir la première grande avancée d'Apple dans le domaine des produits d'intelligence artificielle grand public en général, et cela devrait occuper près de la moitié de la keynote de la WWDC, il y aura donc beaucoup à attendre.

(Image credit: Apple)

Sur la base des lancements précédents de macOS, il est probable qu'Apple annoncera macOS 15 lors de la WWDC 2024, y compris sa date de sortie, et qu'une version bêta pour les développeurs sera disponible peu de temps après la présentation (peut-être le même jour). Il faudra payer pour essayer cette version, ou attendre plus tard dans l'année, peut-être en juillet, pour essayer une version bêta publique gratuite. Ensuite, plus tard en 2024, soit en septembre ou au début d'octobre, nous nous attendons à ce que la version publique complète de macOS 15 soit déployée, toujours en fonction de ce qu'Apple a fait avec les versions précédentes de macOS.

Pour les passionnés ou les premiers utilisateurs, ou pour les développeurs d'applications Mac, une version bêta pourrait être particulièrement intéressante. Cependant, il faut garder à l'esprit que les versions bêta des logiciels sont généralement plus sujettes aux bugs et à l'instabilité, avec des risques de retour en arrière de certaines modifications et fonctionnalités par Apple, ainsi que des risques matériels. Il est recommandé d'installer une version bêta uniquement si on utilise un appareil Mac de rechange ou si on est à l'aise pour dépanner son appareil.

Pour tout le monde, il est préférable d'attendre la version publique stable. De plus, revenez ici pour être informé dès que nous en saurons plus sur la date de sortie de macOS 15.

Nom de macOS 15

Nous espérons découvrir le nom officiel de macOS à la WWDC 2024. Depuis 2013, les noms de macOS honorent des sites emblématiques de Californie. Beaucoup de ces noms ont déjà été déposés par Apple au cours de la dernière décennie, bien que tous n'aient pas encore été utilisés. Les possibilités déposées incluent : Redwood, Grizzly, Sequoia, Mammoth, Pacific, Rincon, Farallon, Miramar, Condor, Diablo, et Shasta.

Alternativement, Apple pourrait opter pour un nom non déposé, comme cela a également été fait par le passé.

Les noms des versions précédentes de macOS en l'honneur des sites emblématiques de Californie incluent : Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura, et Sonoma.

Disponibilité de macOS 15

Si les informations sont exactes, vous devrez vous assurer que votre Mac est équipé d'une puce Apple M1 ou plus récente pour pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle d'Apple.

Toutefois, il est possible que certains Mac plus anciens soient en mesure d'exécuter macOS 15, probablement sans les fonctionnalités d'IA, et nous nous attendons à ce qu'Apple clarifie ce point lors de la WWDC. Les modèles de Mac capables d'exécuter la dernière version de macOS, Sonoma, sont les suivants :

iMac 2019 ou ultérieur

2017 iMac Pro

2019 ou version ultérieure Mac Pro

2022 ou version ultérieure Mac Studio

2018 ou version ultérieure MacBook Air

2018 ou version ultérieure Mac mini

2018 ou version ultérieure MacBook Pro

Caractéristiques de macOS 15

Apple n'a pas toujours été la « première » à lancer un produit ou une fonctionnalité, mais elle est connue pour travailler méthodiquement sur ses produits alors que ses concurrents se précipitent pour être les premiers sur la ligne. Lorsqu'Apple sort enfin sa version, elle remporte souvent un grand succès auprès du grand public.

Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous attendons et que nous aimerions voir :