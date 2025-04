Samsung Galaxy S25 Edge : 5 bonnes raisons de patienter après les dernières fuites sur sa sortie

La date de lancement du Galaxy S25 Edge pourrait avoir été révélée

Le 15 avril pourrait être la date de mise en vente du téléphone

Nous avons eu un aperçu du téléphone lors de l'événement Unpacked en janvier

Il y a trois mois, Samsung dévoilait pour la première fois un aperçu du Galaxy S25 Edge, son smartphone ultra-fin. Et il semble que dans les prochains jours, tous les détails sur ce modèle seront enfin révélés – avec la possibilité de l’acheter dans la foulée.

Selon le leaker @chunvn8888 (relayé par GSMArena), le lancement officiel du téléphone est bien prévu pour le mois d’avril. Les autres modèles de la gamme Samsung Galaxy S25 avaient d’ailleurs été mis en vente peu après leur présentation officielle en janvier.

Un autre rapport publié par NieuweMobiel.NL (via SamMobile) va plus loin, en avançant la date du mardi 15 avril comme jour clé – il pourrait s’agir du jour de l’annonce complète de l’appareil, de sa sortie en boutique, ou bien des deux.

Il ne resterait donc que quelques semaines avant de découvrir ce nouveau modèle prometteur. Reste à savoir s’il tiendra ses promesses. Voici cinq raisons de penser que l’attente en vaudra la peine.

1. Il sera très fin

Au cas où vous ne le sauriez pas, les téléphones minces ont le vent en poupe, avec l'Oppo Find N5, le téléphone pliable le plus fin à ce jour, et l'iPhone 17 Air attendu avant la fin de l'année. Selon les rumeurs, le Galaxy S25 Edge ne mesurerait que 5,84 mm de l'avant à l'arrière, soit beaucoup moins que les 7,2 mm d'épaisseur du Galaxy S25 standard.

2. La durabilité sera une priorité

Vous craignez que ce smartphone ultrafin ne se plie ou ne se casse pendant que vous l'utilisez ? Laissez-nous apaiser vos craintes : lors de notre entretien exclusif avec Annika Bizon, vice-présidente de la division Mobile Experience (MX) de Samsung au Royaume-Uni, nous avons appris que la durabilité était une considération « très importante » pour les ingénieurs qui ont conçu cet appareil.

Le Galaxy S25 Edge (Image credit: Future)

3. Il sera très puissant

Les téléphones minces peuvent être synonymes de compromis en termes de performances, car il y a moins de place pour les composants puissants et le refroidissement qui va avec. Mais d'après les benchmarks que nous avons vus et les récentes rumeurs concernant une solution de refroidissement haut de gamme, nous sommes convaincus que le Galaxy S25 Edge sera à la hauteur des autres téléphones phares de 2025.

4. Des matériaux de qualité supérieure sont annoncés

Une autre rumeur concernant le Samsung Galaxy S25 Edge fait état d'un châssis en titane et d'un écran 2K. Ces deux éléments indiquent que Samsung ne lésinera pas sur les matériaux utilisés pour fabriquer ce téléphone, qui pourrait même rivaliser avec le Galaxy S25 Ultra en termes de qualité.

5. Il y aura beaucoup d'IA à bord

Pas de surprise ici, et rien de différent par rapport au reste de la série Samsung Galaxy S25, mais le modèle Galaxy S25 Edge sera équipé de la suite complète d'outils Galaxy AI. Nous avons également entendu dire que les autres téléphones de la série bénéficieront d'un accès gratuit de six mois à Gemini Advanced, qui vous permet d'accéder aux meilleurs modèles et fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google.

