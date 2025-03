Galaxy S25 Edge : ses performances dévoilées dans un benchmark prometteur

Un nouveau benchmark du Samsung Galaxy S25 Edge est apparu

Il indique des performances comparables à celles du Galaxy S25 Ultra

Le téléphone devrait être lancé en avril

Les smartphones ultra-fins séduisent par leur design, mais leur format réduit peut limiter les performances. Il est donc rassurant de découvrir une fuite de benchmark du Samsung Galaxy S25 Edge qui indique qu’il serait à la hauteur du reste de la gamme.

Selon le benchmark relayé par SamMobile, le Galaxy S25 Edge embarquerait le Qualcomm Snapdragon 8 Elite à 8 cœurs. Il s’agit de la variante avec fréquence accrue déjà présente sur d’autres modèles Samsung, dont le Galaxy S25.

Les scores enregistrés, 2 969 en mono-cœur et 9 486 en multi-cœurs, laissent penser que les performances seront comparables à celles du Galaxy S25 Ultra – décrit comme "l’ultime Android" dans le test du Galaxy S25 Ultra.

Quelques réserves subsistent : il pourrait s’agir d’un Galaxy S25 Edge fonctionnant avec une version logicielle encore incomplète. Mais ces premiers résultats semblent prometteurs, à l’approche du lancement prévu en avril.

Restons calmes

Les autres téléphones de la série, y compris le Galaxy S25, sont déjà disponibles à l'achat. (Image credit: Philip Berne / Future)

Le processeur intégré à un smartphone ne résume pas à lui seul son potentiel de performance : pour éviter la surchauffe et les plantages, des dispositifs de sécurité et des systèmes de refroidissement l’accompagnent.

L’efficacité de ce refroidissement – et donc la vitesse maximale atteignable par la puce – dépend de nombreux facteurs. En règle générale, plus l’espace interne est important, plus le refroidissement est performant. C’est d’ailleurs ce qui explique la supériorité des PC fixes sur les ordinateurs portables.

Alors que le Galaxy S25 Edge ne mesurerait que 5,84 mm d’épaisseur, il devrait aussi être plus haut et plus large que le Galaxy S25 standard. Samsung pourrait donc y intégrer un système de refroidissement plus évolué.

Toutes les caractéristiques devraient être dévoilées dans les prochaines semaines, lorsque Samsung présentera officiellement l’appareil, après en avoir donné quelques aperçus. Apple devrait suivre avec un modèle ultra-fin également attendu cette année : l’iPhone 17 Air.

Vous aimerez aussi