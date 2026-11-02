SpaceXAI risque 6,1 millions de dollars d'amende pour avoir construit des data centers sans autorisation

Les autorités du Mississippi affirment que trois sites SpaceXAI ont commencé leurs travaux sans les permis de gestion des eaux pluviales requis.

SpaceXAI pourrait être exposée à 6,1 millions de dollars de pénalités pour ses trois installations du Mississippi.

Les autorités de l'État réclament des sanctions pouvant atteindre 25 000 dollars par jour.

La société SpaceXAI d'Elon Musk pourrait écoper de pénalités atteignant 6,1 millions de dollars. Les régulateurs du Mississippi ont relevé de présumées infractions aux permis de construction concernant trois data centers situés dans l'État.

Selon les autorités environnementales, les travaux auraient commencé avant que l'entreprise obtienne les autorisations nécessaires à la gestion des eaux pluviales. Sa filiale responsable des installations s'expose ainsi à d'importantes sanctions financières.

Les régulateurs réclament désormais des pénalités pouvant atteindre 25 000 dollars par jour. L'exposition financière préliminaire de l'entreprise a été calculée pour l'ensemble des trois sites concernés.

Trois data centers du Mississippi sous surveillance réglementaire

Le Département de la qualité environnementale du Mississippi a adressé un avis de mise en conformité à MZX Tech LLC, la filiale chargée des infrastructures locales de SpaceXAI.

Les installations concernées sont Macrohard et Macroharder, toutes deux déjà opérationnelles, ainsi que Minihard, un troisième complexe informatique encore en construction.

Bien que ces trois infrastructures soutiennent les activités de l'entreprise autour de Memphis, dans le Tennessee, leur emplacement de l'autre côté de la frontière entre les États les soumet à la réglementation environnementale du Mississippi.

Une quatrième installation informatique se trouve directement à Memphis, où l'entreprise a commencé à développer ses infrastructures d'intelligence artificielle en 2024.

Les infractions présumées ont été révélées dans un document réglementaire transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC), dans le cadre des obligations de communication financière de l'entreprise.

SpaceXAI a confirmé coopérer avec les autorités environnementales de l'État et discuter d'un éventuel accord concernant les infractions présumées sur les trois sites.

L'accord envisagé regrouperait les différentes procédures réglementaires dans un règlement unique. L'entreprise n'a toutefois communiqué aucune condition définitive à ce stade.

Une autre procédure judiciaire vise les turbines à gaz

Au-delà des accusations concernant la construction, SpaceXAI fait face à une autre bataille judiciaire. Celle-ci concerne les turbines à gaz utilisées pour produire de l'électricité sur son site de Southaven, au Mississippi.

La NAACP accuse l'entreprise d'avoir construit et exploité cette installation de production électrique sans obtenir les permis environnementaux exigés par les réglementations fédérales et locales.

L'organisation demande des sanctions financières et une injonction limitant le fonctionnement des turbines. Elle estime que les activités de l'entreprise ont enfreint la législation fédérale sur la pollution atmosphérique.

Les avocats du gouvernement fédéral ont tenté d'obtenir le rejet de cette procédure. Ils soutenaient que les pénalités demandées et les restrictions de fonctionnement pourraient menacer des intérêts économiques et de sécurité nationale.

La juge fédérale Debra Brown a toutefois rejeté cette intervention. Elle a estimé que les responsabilités de l'administration fédérale en matière d'application du droit environnemental ne lui donnaient pas une autorité illimitée sur ces contentieux.

« Le rôle de l'EPA en tant que principal organisme chargé de faire appliquer le Clean Air Act ne signifie pas que le gouvernement fédéral conserve un contrôle absolu sur l'ensemble des litiges liés à cette loi », a déclaré la juge.

Cette décision permet à la procédure engagée par la NAACP de se poursuivre. Elle ne détermine cependant pas si l'exploitation des turbines enfreignait effectivement les obligations environnementales citées par l'organisation.

Le Mississippi a déjà sanctionné des promoteurs pour avoir entrepris des travaux sans permis de gestion des eaux pluviales. Complete Oil Field Disposal avait notamment reçu une pénalité de 4 200 dollars en août 2024.

En février 2025, JS LLC avait également écopé d'une amende de 10 200 dollars. Les régulateurs avaient constaté des travaux non autorisés concernant une superficie d'environ 4,23 hectares.

SpaceXAI a par ailleurs fait l'objet d'un contrôle environnemental distinct concernant sa production électrique à Memphis. Après des plaintes portant sur des installations non autorisées, l'entreprise a retiré 20 générateurs et obtenu des permis pour 15 autres.

La pénalité potentielle de 6,1 millions de dollars concernant les trois installations du Mississippi reste donc à ce stade une éventualité. Les régulateurs et l'entreprise poursuivent leurs discussions en vue d'un possible accord.

Via DCD